4. etnospor kültür festivali başladı (1)

"KENDİ KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

DEK Başkanı Bilal Erdoğan Konuşmasına festivalin sloganı ile başlayarak, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın dedik. Çünkü bize ait olana, bizim olana sahip çıkmadığımız takdirde kolumuz kanadımız kırılır. Üzerinde durduğumuz zemin, üzerinde yükselmek istediğimiz temeller yıkılır. Kendi kültürümüze, kendi gelenek göreneklerimize, kendi estetik anlayışlarımıza sahip çıkmak, sahip olmak zorundayız ki, biz gelecekte de biz olamaya devam edebilelim. Aksi takdirde başka kültürlerin parçası haline gelmek durumunda kalırız. Kendi kimliğimizi, kendi binlerce yıldan getirdiğimiz özelliklerimizi, güçlü taraflarımızı kaybetmek ile karşı karşıya kalırız" şeklinde konuştu.

12 GELENEKSEL SPOR DALI MÜSABAKALARI

Farklı ülkelerden bine yakın sporcunun yer alacağı festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı 'pato'nun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

GELENEKSEL LEZZETLER DE BU FESTİVALDE

Geleneksel sporların unutulmaması ve yaygınlaştırılması amacıyla her sene geleneksel olarak düzenlenen festivalde 4 gün boyunca ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetlerini deneyimleyebilecek. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşacak.

