6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika
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6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

26.05.2022 09:08

6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

MUŞ - Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit vermiyor. 235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı
6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Göçmen, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 6 ilde göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika


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