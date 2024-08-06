Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu - Son Dakika
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Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

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Bolu'da, 2011'de Araplara satılmak amacıyla başlayıp inşaatı yapan Sarot Grup'un mali sorunları nedeniyle yılan hikayesine dönen 'Şato Villalar' olarak bilinen Burj Al Babas projesine, ABD merkezli Nova Grup Holding, yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup Türkiye CEO'su Müjdat Güler, "Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var" dedi. Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise "İnşallah hayırlı haberler vereceğim" diye konuştu.

06.08.2024 14:31
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Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 580'inin kaba inşaatı tamamlandı. Villalardan 350'si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 Haziran'da konkordato için başvurdu.

İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle dikkat çeken proje durdu. Proje özellikle mimarisiyle dünya çapında ünlendi. Yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığı yönünde çok sayıda eleştiri yapıldı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

İFLAS VE KONKORDATO KARARI KALDIRILDI

Daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, geçen yıl Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. İlerleyen hukuki süreçte konkordato başvurusu da kaldırılan şirket hakkında satış izni verildi.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

"EKONOMİYE VE TÜRKİYE TURİZMİNE KAZANDIRILACAK"

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Nova Grup Holding şirketi, yarım kalan Burj Al Babas'ı tamamlamak adına yatırımcı olmak için girişimde bulundu. Nova Grup ve Sarot Grup'un temsilcileri projenin tamamlanması için Ankara'da görüşme yaptı. DHA'ya konuşan Nova Grup Holding Türkiye CEO'su Müjdat Güler, projenin eski sahipleri ve taşınmaz satın alan hak sahipleri açısından hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. Satışla ilgili hukuksal sürecin devam ettiğini aktaran Güler, yarım kalan proje için, "Burada bir yatırım var, burası tekrar ekonomiye ve Türkiye turizmine kazandırılacak. Bazı ufak hukuki sorunlar var. Oranın ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Tadilatı yapılmadan geçen her gün, yapılar daha fazla zarar görüyor" dedi. Güler, sürecin tamamlanmasının ardından gerekli açıklamayı yapacaklarını vurguladı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu

"GÖRÜŞME AŞAMASINDAYIZ"

Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen de sürecin devam ettiğini belirterek, "Şu anda bu konuyla alakalı görüşme aşamasındayız. İnşallah hayırlı haberler vereceğim" ifadelerini kullandı.

Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu
Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu
Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar\'a ABD\'li şirket talip oldu
Kaynak: DHA

Türkiye, Bolu, CEO, İnşaat, Turizm, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Araplara satılmak için yapılmıştı! 13 yıldır boş duran Şato Villalar'a ABD'li şirket talip oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Onur Zsy: deprem de ihtiyaç sahiplerine verilsin dedik 95 9 Yanıtla
    Cengiz Altıntaş: Siz gerçekten iyi değilsiniz. Ne altyapı var ne pencere. Elektrik, su yok. Bir akıllı siz misiniz? 0 0
  • Serkan Basar: günümüzde yapılan modern bir yapı nasıl turistik bir yapı olacak anlamadım ?? haaa amerikalılar amerikalıları görmeye gelecekse o başka :) 28 6 Yanıtla
  • Fırat Duran: Ya arkadaş ne turzmi ya? Her yer otel oldu, 1 dairesi olan bile yabancıya kiralıyor artık! 21 4 Yanıtla
  • Ahmet Bavli: Alacak şirket arazi için alacak bunları yıkıp başka işler yapacak artık ticaret böyle işliyor mesela Bodrum'da Marmaris'te yer yok orman yakarlar sonrada şirketlere otel için satarlar 11 3 Yanıtla
  • Yunus Durak: "Siz nasıl olursanız sizin idarecileriniz de öyle olur. Siz nasılsanız öyle idare edilirsiniz " şeklinde bir hadis var. Ecdatımız toprak için canını vermiş, milyonlarca torunu evsiz, kirada oturuyor, bizi yönetenler ise elin yabancılarına vatanın en güzel yerlerinde şatolar, villalar yapıp parça parça toprağı satıyorlar. 4 0 Yanıtla
  • Erdinç Şimşek: Bizimde 1+1 var 2 1 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: Harabe olsun Amerikaya satmayın. 2 0 Yanıtla
  • Juba offiicial: bu eminde her yol var dikkat et gardaş 0 0 Yanıtla

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