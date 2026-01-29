Adalı'dan Birlik Mesajı: Transfer Yetmez

BEŞİKTAŞ Başkanı Serdal Adalı, "Bir an önce birlik, beraberliği sağlayamazsak yarın 11 tane yeni futbolcu da alıp gelsem, 11 tane yıldız da alıp gelsem beraberliği sağlamadıktan sonra hedefimize ulaşamayız. Geçmişte Beşiktaş 'ın şampiyonluklarına bakın. Ne zaman ki camia, taraftar, futbol takımı, medya bir araya gelip, yumak olmuş, ortaya başarı çıkmış" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulunmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce aldıkları hiçbir futbolcudan zarar etmeyeceklerini söylediğini ve bu sözünün arkasında olduğunu belirten Başkan Adalı, "Geride kalan 28 günde ve öncesinde herkes elinden geldiğince hocamız da Serkan Rençber'in kurduğu ekiple bir çalışma yaptılar. Sonucunda da ihtiyacımız olan her bölge için 2'şer, 3'er alternatifle bir liste ortaya çıkarttılar. Bunu hocamız da dile getirdi. Telefona günde 300 tane futbolcu bilgisi geliyor. Buralardan transfer falan yapmıyoruz. Teknik ekibin, scout ekibinin, hocanın eleğinden geçtikten sonra harekete geçiyoruz. Bu 28 günün 20 gününde aksilikler, gecikmeler oldu. Yaz sezonunda gelseydi belki bu kadar fazla talep etmeyecektim. Kış sezonunda ben de onun yerine adam alacağım. Aynı şey diğer kulüpler için de geçerli. Kulüpler vereceği oyuncunun yerine adam koymak için 20 milyon Euro'luk oyuncuya 30 milyon Euro istiyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra iddialı söylüyorum bunu. Akşam saat 6'ya kadar görüştüğümüz her oyuncuyu, akşam 8'de bitiririm. Bunun mali tarafına bakmak lazım. Protesto olacak diye kaos ortamı var diye biz bu kulübün parasını sokağa mı atalım? Bu para ödenecek. Şu anda Beşiktaş, iki tane futbol takımının maaşını ödüyor. 30'a yakın gönderdiğimiz futbolcunun maaşını da ödüyoruz. Elimizdeki oyuncuların maaşını da ödüyoruz. Bu hataları yapmamak için de evet gecikiyor ama tüm camia buna inansın. Beşiktaş'ın harcanacak tek kuruşuna müsaade etmeyeceğim. Futbolcuyu buluruz, pahalıya aldığımız oyuncu da olacak. Belki ederinden 2, 3 milyon Euro verdiğimiz de olacak. Bilin ki karşılığında 1 sene sonra sattığımızda kulüp gelir elde edecek. Ben daha önce 'aldığımız hiçbir futbolcudan zarar etmeyeceğiz' dedim. Son sahibi olduğum futbolcu almayacağım. 30 tane futbolcu yolladım. Bunları temizliyorum diye geçmiş yönetimlerin arkasından dert yanıyorum. Canımız yanıyor çünkü. Aynı şeyleri benden sonrakilere söyletmeyeceğim. Daha tedbirli, seçici gidiyoruz. 'Transfer yapamayan başkan', çok özür diliyorum da bunları başkası mı yaptı? Ben yaptım. Yani 3 liralık, 5 lira verirseniz transfer bu akşam biter. Bir gecikme oldu, bunu kendi içimizde tartışıyoruz. Sebeplerini de biliyoruz. Transfer dönemi geçtikten sonra oturup kendi aramızda değerlendirmesini yapacağız" diye konuştu.

'BU DEVRE 4 OYUNCU DAHA TRANSFER ETME DURUMUMUZ OLACAK'

Yasin Özcan haricinde devre arasında 4 oyuncu daha kadroya dahil edeceklerini söyleyen Serdal Adalı, "Bir aksilik çıkmazsa orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamalarında 3 oyuncu daha var. Bunları tamamladıktan sonra alternatif oyuncular var daha genç futbolculardan bir liste var. Avrupa'da kapandıktan sonra ayın 6'sına kadar vaktimiz var. Son dakikasına kadar değerlendireceğiz. Bu devre 4 oyuncu daha transfer etme durumumuz olacak" ifadelerini kullandı.

Transfer için herkesin kontak halinde olduğunu dile getiren Adalı, "Yorumları okuyorum. Geçen sene transferler iyiydi şimdi kötü gidiyor falan değil. Herkes kombine halinde çalışıyor. Herkes birbiriyle görüşüyor. Öyle kimsenin kimseyle görüşmediği yok. Dün bir futbolcunun kulübüyle ilgili durumunu konuşmak için hocayla toplantı halindeydik. Graf'ı aradık, bilgi aldık. Geçmişte yaşadığımız iki başlılık yok. Herkesin görevi, yetkisi belli. Ortada bir sorun görmüyorum. Hissetmedim de bu yapıyı kurarken görevlerini ve yetkilerini ayırdığımız için bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum" dedi.

'BU SENE BİR ŞEKİLDE AVRUPA'YA KATILACAĞIZ'

Bu sezon Avrupa'ya katılacaklarını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluk. Kupanın en büyük favorisi Beşiktaş'tır. Kupayı alıp katılacağız. İkinci, üçüncü olup katılacağız. Lig daha uzun, transferleri bitirelim farklı bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Şu transferleri gerçekleştirirsek çıkması lazım. Çok umutsuz değilim Avrupa konusunda. Bir şekilde Avrupa'ya katılacağız."

'KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ'

Kaleci transferi yapacaklarını söyleyen belirten Serdal Adalı, bahsettiği 4 oyuncudan birisinin kaleci olduğunu dile getirdi.

'11 TANE YILDIZ DA ALIP GELSEM, BERABERLİĞİ SAĞLAMADIKTAN SONRA HEDEFİMİZE ULAŞAMAYIZ'

Camiada birlik ve beraberliğin sağlanmaması halinde 11 tane yıldız transferi yapsalar da hedefe ulaşamayacaklarına dikkat çeken Serdal Adalı, "Göreve geldiğimden beri Beşiktaş'ın ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunu benim kadar söyleyen bir başkan olmamıştır. Geçtiğimiz dönemlerde başkanlık yapanların arasında tartışma çıktığında yine söyledim. Şu anda herkes farkında. Bizim tribünlerimizde de birlik ve beraberlik yok. Onlar da ayrı ayrı bölümlere bölünmüşler. Beşiktaş'ın başarılı olması için önce taraftarımızın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var arkasından camia birleşsin. Beşiktaş medyası da birleşsin. Sizde de ayrılık var. Sosyal medyacılar, gazeteciler diye. Onu da hissediyorum. Bizim genel olarak camiamızın en büyük sorunu. Dışardan birilerinin 'Böl, parçala, yönet' taktiği vardır. Birileri maalesef bizi 'bölüyor, parçalıyor, yönetmeye çalışıyor.' Bir an önce birlik, beraberliği sağlayamazsak yarın 11 tane yeni futbolcu da alıp gelsem, 11 tane yıldız da alıp gelsem beraberliği sağlamadıktan sonra hedefimize ulaşamayız. Geçmişte Beşiktaş'ın şampiyonluklarına bakın. Ne zaman ki camia, taraftar, futbol takımı, medya bir araya gelip, yumak olmuş, ortaya başarı çıkmış. Bu senenin problemi değil. Senelerdir var. İstifa edelim, ne olacak. Bir faydası olacak mı Beşiktaş'a? Ayrı bir kaosa mı götürelim Beşiktaş'ı? Bununla ilgili çalışmalar var. En kısa zamanda taraftarla bir araya gelmek istiyorum. Kendilerine de söyledim. Birlik, beraberliği bir an önce sağlamamız lazım" şeklinde konuştu.

'KİMİN DERDİ BEŞİKTAŞ DEĞİLSE ONLARDAN UZAK DURACAĞIZ'

Dikilitaş projesiyle birlikte mali durumu 2, 3 ay içinde sıfırlayacaklarını da ifade eden Adalı, şöyle konuştu:

"Eski başkanların 3, 4 tanesiyle sıkı şekilde görüşüyoruz. Dünkü hadiselerden sonra Fikret Orman da aradı, Emre Kocadağ da aradı. Hepsi, 'moralini bozma, çok iyi gidiyoruz' diye. Geçmişte olan olmuş. Önümüze gelen mali tabloyu bir şekilde düzelteceğiz. Dikilitaş'tan gelecek gelir, Beşiktaş'ın tüm faizli borçlarını kapatıp, üstüne de Beşiktaş'ın kasasında para ya da karşılığında Dikilitaş'taki binada gayrimenkulü olacak. Allah kısmet ederse mali hadiseyi biz 2, 3 aya kadar sıfırlamış olacağız. Bizim sıkıntımız maddi değil. Geçtiğimiz 3, 4 ayda yaşadık. O, onunla kavga ediyor; o, onunla kavga ediyor. Kimin derdi Beşiktaş değilse uzak duracağız onlardan."

'ASLLANI İLE DE INTER İLE DE ANLAŞTIK'

Kristjan Asllani ve Inter ile anlaşmaya vardıklarını söyleyen Adalı, "Asllani ya bugün akşam geç saatlerde ya da yarın Türkiye'ye gelmiş olur. Orada Inter ile Torino arasında yapılması gereken fesih durumu var. Onu bekliyoruz. Futbolcuyla da Inter ile de anlaştık" dedi.

'YAZ SEZONUNA GİDİP SORDUĞUNUZDA 8, 10 MİLYON EURO OLAN ADAMA ŞİMDİ 20 MİLYON EURO DİYORLAR'

Göreve gelirken söylenen rakamlar ile göreve geldikleri dönemdeki rakamlar arasında büyük farklar olduğunu belirten Serdal Adalı, "Göreve geldiğimiz dönemdeki yaptığımız planlama çok arzu ettiğimiz gibi gitmedi. Takıma katkı sağlayacak ama mali olarak da yük getirecek transferlerden kaçındık. İlk başladığımızda bildiğimiz rakamlarla işin içine girdiğimiz rakamlar arasında yüzde 100 fark oldu. Ocak ayında 35 milyon Euro var dediler. Onu ödedik üstüne 15 milyon Euro ekstrası çıktı. Temmuz'a kadar 72 milyon Euro dediler, 100'e çıktı. Allah'a çok şükür bunları ödedik. Bunları öderken belirlediğiniz hedeflerde şaşmalar oluyor. O kış sezonunda da 2 tane genç oyuncuyu alıp gelmemiz söylediğim bir şeydir. Ona da devam edeceğiz. Sistem ve hedef değiştirdiğimiz bir durum yok. Aldığımız oyuncuların tamamına yakını 25 yaş altı. Öyle olmaya devam edecek. Yaz sezonunda yapılan transferlerin tamamından memnunum. Bir Jurasek hadisesi var. O da kiralık kimse anlamak istemiyor. Teşekkür ettik, yolladık. Aldığımız her futbolcudan çok kar edeceğiz iddialı olur ama bir tanesinden zarar etmeyeceğiz. 3 transfer dönemi dediğimiz transferin iki tanesi kış dönemi. Kış döneminde transfer yapmak çok zor. Geçen sene 2 tane genç çocuğu alma sebebimiz de oydu. Bir taraftar 5, 6 milyon Euro maliyeti olan 30 yaşındaki futbolcuyu getirelim verelim 2, 3 milyon Euro mu dedik. Bir tarafta da biz o 2, 3 milyon Euro'ya bonservisini alalım, yatırımımız mı olsun dedik. Biz gençleri seçtik. Geçen sene de zordu. Şu an yaşıyoruz. Yaz sezonuna gidip sorduğunuzda 8, 10 milyon Euro olan adama şimdi 20 milyon Euro diyorlar. İlkinde şaşmalar olabilir. O zamanki teknik heyet '30 yaşındakiler yerine bunları alalım, gençleri yetiştirelim' dedi. Bana göre de o günkü seçimimiz doğruydu" ifadelerini kullandı.

'GELECEK GELİRİ; BANKALARA GİDECEK MİKTAR BU, MALİYEYE GİDECEK MİKTAR BU DİYE KAYIT ALTINA ALACAĞIZ'

Dikilitaş projesinden gelecek parayla bütün faizli borçları kapatacaklarını belirten Adalı, şöyle konuştu:

"Bankalarla ihaleye çıkmadan oturduk. Konsorsiyumdaki bir tane bankanın alacağını kapattık ki 2'ye düşsün diye. Zaten gelecek geliri; bankalara gidecek miktar bu, maliyeye gidecek miktar bu diye kayıt altına alacağız. Vergi ödemeyip, başka tarafa transfer yapan yönetimlerde de çalıştım. Bu tecrübem var. Buradan gelecek parayı son kuruşuna kadar, Bankalar Birliği'ne olan borcu, maliye borcu ve diğer faizli borçları kapattıktan sonra bunları da önümüzdeki hafta Maliye Bakanlığı'mızdan bir randevu talebimiz olacak. Onlarla da mevcut borçları yapılandırma durumuna getirip, onları da Emlak Konut'taki projenin gelirinden borcumuzu zapturapta alıp, orayı da kapatacağız."

'FEDA DÖNEMİ'Nİ BİZ 1 SENEDİR YAPIYORUZ'

Camia hissettirmeden 1 senedir Feda Dönemi yaptıklarına dikkat çeken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Feda Dönemi'ni biz 1 senedir yapıyoruz, geçirdik yani. Camiaya hissettirmeden sponsor kaynaklarıyla, yönetim kurulunun takviyeleriyle Feda Dönemi'ni geçirdik. Bu konuda kırılmasın camia ama sermaye artışı yaptık, beklediğimiz karşılığı bulamadık. Kartal Yuvası'ndaki satışlara bakıyoruz, geçtiğimiz senenin forma adetinde yüzde 30 gerideyiz. Bizim buralarda taraftara, camiaya ihtiyacımız var. Onlar da buralarda katkı sağlarla çok daha çabuk düzlüğe çıkarız. Buranın yürüyecek hali yoktu. Orhan Bey ve Uğur Bey, mali olarak çıkıp anlatalım dedi. Aralık ayındaki kaosu bu camia ne çabuk unuttu. Yaşadıklarımızı ne çabuk unuttuk. Ben günlük, güneşlik hava da mı geldim başkan oldum. Bunun bilinciyle geldim. O kadarlık da kredim olsun Beşiktaş camiasında. 10 senede yapılanmayanları yaptık. Yok muydu Dikilitaş, yürüyüş yeriymiş. Aradaki yükseklik 60 metre. Gittik, çıkardık bir şeyler ortaya koyduk. Bir yere gömlek almaya girersiniz, 30 liralık da vardır, 130'luk da. İçiniz gider de 130 olanı almazsınız. Cebinize göre alırsınız. Bu taraftan 200 milyon Euro gelecek diye oturacağım ona gideceğim, şöyle yapalım, böyle yapalım diye uğraşacağım. Bu taraftan da parayı bol keseden harcayacağım. Nasıl olsa biri gelir öder mantığıyla. Ben o mantıkta bir insan değilim. Transferi yapacağım. Bugüne kadar ben yaptım. En iyisini yaparım, yapacağız da. Hiç kimse moral bozukluğuna girmesin. Bütçe bütünlüğüne hepimiz dikkat ediyoruz. Bir bütçe yaptık sene sonuna kadar, bütçeye bağlı kalmaya çalışıyoruz. Bana 5, 10 milyon Euro bütçe verin derim, bugün akşam bitiririm. Ama bu paralar seneye ödenecek" dedi.

'RAHMİ BEY'İN HARİCİNDE KİMSENİN GİDİP KAPISINI ÇALDIĞIMIZ YOK'

Camiadan destek alıp almadıklarıyla ilgili gelen soru üzerine Adalı, şöyle konuştu:

"Kimseden destek aldığım yok. Rahmi Bey'in haricinde kimsenin gidip kapısını çaldığımız yok bu camiada. Allah uzun ömür versin Rahmi Bey'e. Önümüzdeki hafta yine yanına gideceğim. Gelir elde ettik ama Roma'ya ödeyeceğimiz 17 milyon Euro var. Rafa gitmiş çok bir girdisi yok. Başlangıcında bunları bir kafa kafaya getirelim de 60 milyon Euro harcayıp, 11'ini geri alabiliyorsan başlangıç için güzel rakamlardır. Beşiktaş'ta en son kim satıldı? Onun için bu güzel bir başlangıç. Bu yapacağımız transferleri de camia görsün. Kötü transfer yapmıyoruz. Son sahibi olacak futbolcu almayacağım. Bu kadar.'

'BIRAKIN FUTBOL AKLI SERGEN HOCA OLSUN'

Eduard Graf ve Serkan Reçber'in görevlerinde bir çakışma olmadığını belirten Adalı, "Bu devreyi hoca kendi ekibiyle yapmak istedi. Gündeme geldiğinde hemfikirdir. Bırakın futbol aklı Sergen hoca olsun demeyen içinizde kimse yoktur. Ben de katılıyorum. Bu da Sergen Yalçın. Transferi de scout ekibini de buraya taşıyacağım dedi. Taşı dedik. Görevleri farklı. Görev çatışması da yok. Bilgi ihtiyacı olduğu zaman da görüşüyorlar" diye konuştu.

Transferlerde çok dikkatli gitmeye çalıştıklarını belirten Adalı, mümkün olduğu kadar da hata yapmadan gitmek istediklerini söyledi. Santrfor konusuna üstünde çalışılan isimler olduğunu söyleyen Serdal Adalı, mali konularda belirli noktaya gelinmesi halinde transferin gerçekleştirileceğini söyledi.

'SEMİH'İ ÇOK VERMEK İSTEMEDİM AMA SEMİH ÇOK GİTMEK İSTEDİ'

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Ernest Muçi ve Cagliari'da kiralık olan Semih Kılıçsoy için şu ana kadar kendileriyle iletişime geçilmediğini ifade eden Serdal Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor iletişime geçmedi. Trabzonspor'un satın alma opsiyonu var. Kullanmak isterlerse otururlar. Birinci hak onlarda. Kullanırlar, kullanmazlar da Muçi bizim oyuncumuz. Gelir Beşiktaş'ta devam eder. Semih ile ilgili gelişme yok. 3, 4 haftadır iyi oynamaya başladı. Onlardan da gelen resmi bir şey yok. Semih'i alacak kulüple görüşürken, çok vermek istemedim ama Semih çok gitmek istedi. Devre arası opsiyonu kullanırız belki dediler ama şu ana kadar gelen bir şey yok. Semih'i tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder."

'ANTALYA KAMPINDAKİ HAVAYI GÖRDÜKTEN SONRA ORADAN İNANILMAZ MUTLU DÖNDÜM'

Gelecek yıl özlenen Beşiktaş'ı göreceklerinden emin olduğunu belirten Adalı, "Biz bu takımı ilk önce geçtiğimiz seneyle mukayese etmemiz lazım. Diğer rakiplerin kadrolarıyla mukayese edersek yanlışa düşeriz. Bir tanesi kadrosunu 4 senede, diğeri 3 senede meydana getirdi. Harcadıkları paralar, uymayıp giden futbolcuların sayısına bakarsanız herhalde rekordur. Son 1 senedir benim de şikayetimi takım ruhunun oluşmaması, istediğimiz kolej havasının ortaya çıkmaması. Özellikle Antalya kampındaki havayı gördükten sonra oradan inanılmaz mutlu döndüm. Yüzde 100'müyüz hayır ama yüzde 80'lerdeyiz. Sezon sonuna kadar takım ruhu oturacak. Alacağımız futbolcular da uyum gösterecek. Önümüzdeki sene özlediğimiz Beşiktaş'ı göreceğimizden eminim. Takım dediğimiz noktaya yavaş yavaş geldi" diye konuştu.

'EN AZINDAN MAĞLUP OLMAMAYI ÖĞRENDİK'

Sonuçlardan memnun olmadığını ancak teknik heyet ve futbolculardan memnun olduğunu dile getiren Serdal Adalı, "Sonuçlardan memnun değilim. Yoksa futbolcularımızdan, teknik kadromuzdan da memnunum. Enteresan bir şansızlık, başka şeyleri de konuşuyor olabilirdik. 2, 3 tane maçı çok saçma sapan sebeplerden kaybetmeseydik bugün farklı bir sohbet yapacaktık. Sergen hoca büyük teknik direktör, Serdal Adalı da büyük başkan olacaktı. 1 tane penaltı, 2 tane direk olunca bazen olmayınca olmuyor. İşin güzel tarafı 10 haftadır yenilmememiz. En azından mağlup olmamayı öğrendik. İnşallah ikinci devrede de kazanma alışkanlığını edinebilirsek çok daha mutlu edecek hepimizi" dedi.

'3 GÜN İÇİNDE BİTMEYEN TRANSFER DE BİTMEZ'

Agbadou ve Tavares transferlerinin gerçekleşmemesiyle ilgili de konuşan Adalı, "Çok alışık olmadığım transfer yöntemi. Bir transfer aylarca sürmez. 2, 3 gün sürer. 3 gün içinde bitmeyen transfer de bitmez. Tavares tarafında şanssızlıkları başlangıcı bir menajerle yapmışlar, sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka bir menajeri var. Her an her şey olabilir" diye konuştu.

Yasin Özcan'ın bedelsiz mecburi satın alma ile bu sezon kiralık olarak kadroya dahil olduğunu söyleyen Adalı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yasin Özcan, Beşiktaş'ın futbolcusudur. Kiralık olarak geçmesinin sebebi Roma kulübünden kaynaklanıyor. Onları rahatlatmak için evet dedik. Mecburi satın alma, 0 bedel."