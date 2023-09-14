Adana'da AK-47 ile İş Yerine Saldırı Planı Bekçiler Tarafından Önlendi - Son Dakika

Adana'da AK-47 ile İş Yerine Saldırı Planı Bekçiler Tarafından Önlendi

Son Güncelleme: 14.09.2023 10:08

14.09.2023 tarihinde Adana'da, plakasız motosikletle ilerleyen ve başlarında kask bulunan iki kişi, AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Şüpheliler, motosikletten atlayarak Güzelyalı Mahallesi'nin ara sokaklarına kaçtı.

Adana'da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan kalaşnikof (AK-47) ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Motosikletten atlayan şüpheliler ara sokaklara kaçarken bir şüpheli saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

Adana'da bir işyerine kalaşnikoflu saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

BEKÇİLER FARK EDER ETMEZ SİLAHINA SARILDI

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere doğrultup durmalarını söyledi.

Adana'da bir işyerine kalaşnikoflu saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETTEN ATLAYIP KAÇTI

Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Adana'da bir işyerine kalaşnikoflu saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİLAHLA YAKALANDI

Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Adana'da bir işyerine kalaşnikoflu saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi

30 MERMİSİ VARDI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi.

Adana'da bir işyerine kalaşnikoflu saldırı girişimi bekçiler tarafından önlendi
Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da AK-47 ile İş Yerine Saldırı Planı Bekçiler Tarafından Önlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da AK-47 ile İş Yerine Saldırı Planı Bekçiler Tarafından Önlendi - Son Dakika
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