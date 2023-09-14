Adana'da AK-47 ile İş Yerine Saldırı Planı Bekçiler Tarafından Önlendi

Tabela yine değişti! Akaryakıta bir okkalı zam daha

Adana'da plakasız motosikletle ilerleyen kasklı iki kişi, uzun namlulu silah olan kalaşnikof (AK-47) ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyecekleri sırada bekçilere yakalandı. Motosikletten atlayan şüpheliler ara sokaklara kaçarken bir şüpheli saklandığı ağaç kenarında suç aletiyle birlikte yakalandı.

BEKÇİLER FARK EDER ETMEZ SİLAHINA SARILDI

Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı üzerinde devriye görevini yapan bekçiler, plakasız motosiklette, başlarında kask olan iki kişinin AK-47 ile bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyeceğini fark etti. Bunun üzerine bekçiler silahlarını çekerek şüphelilere doğrultup durmalarını söyledi.

ŞÜPHELİLER MOTOSİKLETTEN ATLAYIP KAÇTI

Şüpheliler motosikletten atlayarak hızla Güzelyalı Mahallesi ara sokaklarına kaçtı. Bekçilerin telsiz anonsunun üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİLAHLA YAKALANDI

Mahallede yapılan arama çalışmalarında şüphelilerden birisi ağaç kenarında saklanırken yakalandı. Suç aleti de ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

30 MERMİSİ VARDI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, AK-47 namlusunda bir adet ve şarjörde 29 olmak üzere toplam 30 adet mermi ele geçirildi.