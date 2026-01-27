Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
27.01.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Haber Videosu

Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda sular çekilince, Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki gibi 'T' şekilli taşlar ortaya çıktı. Bir balıkçının ihbarı üzerine ortaya çıkarılan taşların M.Ö. 9 bin yılına, yani 11 bin yıl öncesine ait olduğu açıklandı.

Adıyaman'da Atatürk Barajı'ndaki sular çekilince, bilim insanlarını heyecanlandıran bir tarihi yapı ortaya çıktı. Bulunan 'T' şeklindeki heykellere yaklaşık 150 metre uzaklıkta, baraj suyu içerisinde aynı döneme ait olduğu tahmin edilen taş duvarlar tespit edildi.

BALIKÇININ İHBARI 11 BİN YILLIK YAPIYI ORTAYA ÇIKARDI

Bir balıkçının ihbarı üzerine Atatürk Baraj kenarında incelemede bulunan Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, barajın Samsat ilçe kıyısında 11 bin yıl öncesine ait tarihi yapıyı tespit etti. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer'in bilimsel danışmanlığında kurtarma kazısı yapan ekipler, iki adet 'T' şekilli taşı çıkartarak, Perre Antik Kentte sergilemeye başladı. Tespit edilen bölge, kurul kararı ile SİT alanı ilan edilirken, bilim insanlarının bölgede yüzey araştırması yapması bekleniyor. Adıyaman'da 1965 yılında yine Göbeklitepe'deki heykellere benzeyen 'Kilisik heykeli' ismi verilen bir heykelde köylüler tarafından bulunmuş ve Adıyaman Müzesine teslim edilmişti.

Adıyaman'da, Göbeklitepe'deki 'T' şekilli taşların benzeri ortaya çıktı

"GÖBEKLİTEPE KÜLTÜRÜ İLE AYNI KÜLTÜRE AİT ARKEOLOJİK İZLER ELİMİZDE MEVCUT"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabahattin Ezer, "Bu alan bizi tabi çok heyecanlandırdı, çok ta önemli bir yerleşim olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda çok popüler olan Göbeklitepe ile birlikte açığa çıkartılmış olan, Göbeklitepe kültürü olarak anılan şimdilerde Taştepeler kültürü olarak lanse edilen dönemle çağdaş ve aynı kültüre ait arkeolojik izler elimizde mevcut. Tabi ki şu anda bulduğumuz iki adet küçük yapı bize ön bilgi veriyor. Daha geniş çaplı araştırmaya ihtiyacımız var. Onunla ilgileneceğiz zaten. Burada iki tane çukur tabağını, etrafı levha taşlarla kapatılmış. O levha taşların arasında da bir tane 'T' biçimli küçük dikilitaşında kullanıldığını görüyoruz. Bütün bunlar bize Urfa'daki Taştepeler'de ortaya çıkartılan kültürün aynısının burada da olduğunu bize kanıtlıyor.

Adıyaman'da, Göbeklitepe'deki 'T' şekilli taşların benzeri ortaya çıktı

"BURADAKİ YAPILARIN 'ANA YERLEŞİMİ ACABA GÖBEKLİTEPE MİYDİ' DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Çok küçük iki tane yapıdan bahsediyoruz. Ama hemen arkamızda duran 150 metre mesafede fakat şu anda baraj suları altında bulunan bir yerde suların altında taş duvarlar tespit ettik. Orada birazcık içine inebildik. Müsait olan alanlarda oradaki balçığı karıştırdık ve herhangi bir çanak çömlekle karşılaşmadık. Bu çok erken, net bir şey söylememiz ama o çanak çömleğin bulunmaması o çanak çömleksiz neolitik döneme yani şimdiki bu bahsettiğimiz M.Ö. 9 binlere tarihleyebileceğimiz yani günümüzden işte 11 bin yıl öncesine ait, buradaki yapıların ana yerleşimi acaba orası mıydı diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi ileriye dönük geniş kapsamlı arkeolojik yüzey araştırması ve muhtemel belli bir yerlerde jeofizik çalışma bize buradaki asıl yerleşimi tespit etmemize imkan sağlayacak" dedi.

Adıyaman'da, Göbeklitepe'deki 'T' şekilli taşların benzeri ortaya çıktı

"AMACIMIZ ŞU ANDA SULARIN YÜKSELMEDEN ÖNCE MEVCUTTAKİ YAPILARI KURTARMAYA ÇALIŞMAK"

Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise konuşmasında, "Balıkçı bir vatandaşımızın bildirimi üzerine biz bu alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmada direk yüzeyde 1 T formu gördük. Göbeklitepe'de bulunan formlara benzer bir yapıdaydı. Söz konusu alan aslında orijinalinde yaklaşık 2 veya 3 metre toprak altındaydı. Ancak baraj sularının yükselip alçalmasıyla, burada oluşan dinamik etkiden dolayı üsteki toprak örtü çekilince bizim burada bulunan mevcut formlar ortaya çıkmış oldu. Amacımız şu anda suların yükselmeden önce mevcuttaki yapıları kurtarmaya çalışmak" diye konuştu.

Adıyaman'da, Göbeklitepe'deki 'T' şekilli taşların benzeri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Göbeklitepe, Arkeoloji, Şanlıurfa, Adıyaman, Bilim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
Serdal Adalı’dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı Ahmet Özer, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Milli yıldızımızı üzdü N’Golo Kante’nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad’ın Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
16:28
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
15:40
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
15:28
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:22:08. #7.11#
SON DAKİKA: Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.