Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul'da 39 İlçenin 24'ünü, CHP 14'ünü Aldı

AK Parti İstanbul'da 39 İlçenin 24'ünü, CHP 14'ünü Aldı

41 dakika önce

Türkiye'de 10 milyon 560 bin 963 ile en fazla seçmenin bulunduğu İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti birinci olurken, Silivri'yi CHP'nin elinden alan MHP İstanbul'da ilk kez bir belediye kazandı.

AK Parti İstanbul'da 39 İlçenin 24'ünü, CHP 14'ünü Aldı, System.String[]
HANİFE SEVİNÇ - Türkiye'de 10 milyon 560 bin 963 ile en fazla seçmenin bulunduğu İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti birinci olurken, Silivri'yi CHP'nin elinden alan MHP İstanbul'da ilk kez bir belediye kazandı.

AA muhabirinin resmi olmayan seçim sonuçlarından derlediği bilgiye göre, İstanbul'daki 8 milyon 733 bin 387 seçmen sandığa gitti.

Kentte, AK Parti, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu belediye başkanlıklarını aldı.

Bir önceki seçimlerde yüzde 62,25 ile birinci gelen AK Parti, bu seçimde de Esenler'de yüzde 65,61 ile en yüksek oyu alan ilçe oldu.

CHP ise Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediye başkanlıklarını kazandı. Bu seçimde yüzde 72,88 ile Beşiktaş CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçe oldu.

Bir önceki yerel seçimlerde Esenyurt'ta yüzde 47 ile AK Parti kazanırken, bu seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Esenyurt'ta yüzde 51,52 ile CHP'nin adayı Kemal Deniz Bozkurt belediye başkanı seçildi.

Yine 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 42,9 ile Küçükçekmece'de kazanan AK Parti, bu seçimde Küçükçekmece'yi kaybetti. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,99 ile CHP'nin adayı Kemal Çebi belediye başkanı oldu.

CHP, Çatalca'yı ve Silivri'yi kaybetti

Bir önceki yerel seçimde yüzde 40.55 ile CHP'li başkanın seçildiği Çatalca, bu seçimde el değiştirerek yüzde 51,58 ile AK Parti adayı Mesut Üner'e geçti.

Yüzde 47,95 alarak geçen seçimlerde Silivri'de CHP kazanırken, bu seçimde belediye başkanlığını yüzde 46,86 ile MHP'nin adayı Volkan Yılmaz aldı. MHP ilk kez İstanbul'da ilçe belediye başkanlığını elde etti.

Bu arada Avcılar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turan Hançerli de İstanbul'da ilk engelli belediye başkanı oldu. Hançerli, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52,11 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:39 Kaynak: AA

Silivri, İstanbul, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür İstanbul'da İnanılmaz Olay: Bakıma Götürülen Otobüsten Çıktı Seçim Sonuçlarını Bilen Anket Şirketleri Belli Oldu AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 13:20:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti İstanbul'da 39 İlçenin 24'ünü, CHP 14'ünü Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]