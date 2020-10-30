Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı - Son Dakika

Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı

30.10.2020 08:07
Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı, System.String[]

ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB), Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı ve uluslararası pazarlara açılması gibi amaçlarla 10 yıl önce başlattığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında, son yıllarda Türkiye genelindeki coğrafi işaretli ürün sayısında...

ANTALYA Ticaret Borsası'nın (ATB), Türkiye'de yok olmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerin üretimi, tanıtımı ve uluslararası pazarlara açılması gibi amaçlarla 10 yıl önce başlattığı Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında, son yıllarda Türkiye genelindeki coğrafi işaretli ürün sayısında özellikle Akdeniz bölgesinde ciddi oranda artış gözlendi.

Türkiye'de coğrafi işaret tescili farkındalığının oluşturulduğu ve coğrafi işaretli ürün sayısının artış gösterdiği bölgelerin başında Akdeniz geliyor. ATB, Antalya'dan Adana'ya, Mersin'den Hatay'a birbirinden değerli yöresel ürün çeşitliliğine sahip Akdeniz'deki toplam dokuz ilde coğrafi işaret alan ürünler ve coğrafi işaret için başvurusu kabul edilen ürünlerle ilgili harita hazırladı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Akdeniz illerinde coğrafi işaret tescili alan ürün sayısının 67, coğrafi işaret tescili başvurusu kabul edilen ve süreci devam eden ürün sayısının ise 58 olduğunu açıkladı. Bölgede en az tescilli ve başvuru sürecindeki ürün sayısı kadar daha coğrafi işaret alınabilecek ürün olduğunu belirten Ali Çandır, "Akdeniz bölgemize ait yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili kazandırarak değerlerimize sahip çıkan ve başvuruda bulunarak emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ederim" dedi.TESCİL VE BAŞVURU SAYILARIAkdeniz'de coğrafi işaret tescilli ürün sayısı bakımından 16 ürünle Mersin ilk sırada. Kahramanmaraş 12, Adana 10, Hatay 8, Antalya 7, Isparta 6, Burdur 5, Osmaniye 2, Karaman 1 olarak sıralanıyor. Başvuru sürecindeki ürün sayısı bakımından ise Adana 13, Antalya 12, Kahramanmaraş, Isparta ve Hatay 8'er, Burdur 4, Mersin 3, Osmaniye ise 2 ürün olarak sıralanıyor.COĞRAFİ İŞARET ALAN ÜRÜNLERANTALYA: Alanya avokadosu, Alanya gülüklü (hülüklü) çorbası, Alanya yenidünyası, Antalya piyazı, Antalya tavşan yüreği zeytin, Finike portakalı, Korkuteli karyağdı armudu.ISPARTA: Isparta gül, Isparta gülyağı, Isparta kabune pilavı, İnce Isparta hasgül el halısı, Uluborlu banağı, Yalvaç hamursuzu.BURDUR: Burdur ceviz ezmesi, Burdur şiş köftesi, Karamanlı cevizi, Karamanlı kişnişi, Melli inciri.MERSİN: Anamur muzu, Bozyazı kavutu, Erdemli lamas limonu, Mersin cezeryesi, Marsin tantunisi, Mersin kerebici, Mut kayısısı, Mut zeytinyağı, Silifke çileği, Tarsus beyazı üzüm, Tarsus humusu, Tarsus fındık lahmacunu, Tarsus kebabı, Tarsus sarıulak zeytini, Tarsus şalgamı, Tarsus yayla bandırması.ADANA: Adana bici bici, Adana halka tatlısı, Adana içli köfte, Adana karpuzu, Adana kebabı, Adana kol böreği, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu, Kozan portakalı, Tapan bıçağı.KAHRAMANMARAŞ: Andırın tirşiği, Çağlayancerit cevizi, Kahramanmaraş Hartlap bıçağı, Kahramanmaraş oyma çeyiz sandığı, Kahramanmaraş yemenisi, Maraş biberi, Maraş burma bileziği, Maraş çöreği, Maraş dondurması, Maraş file nakışı, Maraş sumak ekşisi akıtı, Maraş tarhanası.HATAY: Antakya kağıt kebabı, Antakya küflü çökeleği, Antakya künefesi, Antakya tuzlu yoğurdu, Dörtyol mandarini, Hatay defne sabunu, Hatay ipeği.OSMANİYE: Kadirli turpu, Osmaniye yer fıstığı.

KARAMAN: Karaman Divle obruğu tulum peyniri.


Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı
Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı

Türkiye, Ticaret, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz'in 'coğrafi işaret' haritası çıktı - Son Dakika

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