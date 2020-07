Alanya'daki olaylar şampiyonu belirledi! Hürriyet Futbol Konseyi

1- Türk futbolunda gündem bir kez daha yabancı sınırlaması. 3 yıl içinde sahada 6 yabancıya iniş ve ilk 11'de 2 altyapı oyuncusu mecburiyeti söz konusu. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?



2- Yabancı sınırı kararı sonrası bir başka önemli gelişme de Süper Lig teknik adamlarının video buluşması oldu. Çimşir dışındaki 17 teknik adam, Terim'in çağrısıyla buluştular. Bu buluşmayı nasıl okumalı?



3- Süper Lig'in zirvesinde dramatik bir hafta yaşandı. Trabzonspor son 11 maçta 7'nci kez puan kaybetti ve fırsatı değerlendiremedi. 'Bu grafiğin sorumlularını sıralayın' diye sorsak nasıl bir sıralama yaparsınız?



4- Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden lider Başakşehir'e şampiyonluk için artık tek galibiyet yeterli. Cumartesi akşamı Kayseri'yi yenerlerse tur atacaklar. 'Şampi...' diyebiliriz miyiz onlara?



5- Fenerbahçe için gelecek sezona dair ışık görebiliyor musunuz? Meşhur tabirle 'Fenerbahçe'nin futbol aklı' 6 yıldır hasret kalınan Süper Lig şampiyonluğu özlemine son verebilir mi?



6- Galatasaray Ankaragücü'ne kaybetti, Beşiktaş Malatya depasmanında kazandı. Pandemi sonrası siyah beyazlıların çıkışını ve sarı kırmızılıların olağanüstü düşüşünü nasıl değerlendirmeliyiz?



MEHMET ARSLAN



BiR AN ÖNCE FATiH TERiM'iN SiSTEMiNE GERi DÖNÜLMELİ



1- Yabancı sayısını kısıtlayarak yerli oyuncu yetiştirebileceğini zanneden garip bir futbol yönetimi anlayışı var. Arkadaş, ben bir futbol sever olarak para veriyorum ve Süper Lig'de şahane bir mücadele ve oyuncular izlemek istiyorum. Bizim ayakta tuttuğumuz bir organizasyonu, milli takıma oyuncu yetiştirme alanı olarak değerlendiremez kimse. Bunu yaparsanız ligin kalitesini de, değerini de düşürürsünüz. a-) Süper Lig'in rakibi Premier Lig, La Liga ve Bundesliga. Bu karar rakip liglerin izlenmesini artırır. b-) Hiçbir yayıncı kuruluş yabancı kısıtlamasının olduğu bir lige çok fazla para yatırmaz c-) Türk kulüpleri Avrupalı rakiplere karşı haksız bir rekabetle karşı karşıya kalır. Bir an önce Fatih Terim'in getirdiği sisteme geri dönülmelidir.



TEKNiK DiREKTÖRLERİN SÖZ SÖYLEME HAKKI OLMALI



2- ÇOK geç kalınmış bir adım olarak değerlendiriyorum Fatih Terim'i de böyle bir karar aldı ve hayata geçirdiği için kutluyorum. Teknik direktörlerin söz söyleme hakkı olmalı. Eğer bu hakkı vermiyorlarsa onlar da söke söke almalı. Dünyada bunun pek çok örneği var; Futbolcular Birliği, Antrenörler Birliği gibi.



TRABZON STRATEJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR HATA YAPTI



3- TRABZONSPOR şampiyonluğu Alanyaspor beraberliği ile değil o maçtan sonra yaşanan olaylar nedeniyle kaybetti. Ne yazık ki bu olayların takım üzerinde bir stres yaratmasının önüne geçilemedi. Tam tersine, futbol takımı da bunun bir parçası haline getirildi. Bu anlamda çok stratejik bir hata yapıldı. Hüseyin Çimşir'e yönelik tepkileri üzülerek izliyorum. Çünkü Çimşir bu hatalar silsilesi içerisinde en son sırada yer almakta. Trabzon sakin kalması gereken bir ortamda ne yazık ki bunu başaramayan bir yönetim sergiledi.



BAŞAKŞEHiR SAKiN KALMANIN KARŞILIĞINI ALDI



4- BUNU artık Başakşehir'in en büyük rakibi Trabzonspor da söylüyor. Başakşehir'i zirveye taşıyan olay sakin kalması idi. Futbol takımını her türlü tartışmanın dışında tuttular. Doğrusunu söylemek gerekirse de 5-6 yıllık istikrarlı bir zirve mücadelesinin ardından şampiyonluğu hak ettiler.



FENERBAHÇE'DE ÇOK FAZLA SORU iŞARETi VE BiLiNMEZLiK VAR



5- Şu ana kadar net bir tablo görebilmiş değiliz. Emre Belözoğlu'nun futbol aklı olacağı bir takımdan söz ediyoruz. Bunun sınırları nerede başlar nerede biter, nasıl bir teknik adamla çalışacaklar ve nereye nasıl transfer yapacaklar bilinmiyor. Ama Fenerbahçe'nin bütün bunlardan bağımsız temel problemi iletişim ve sinerji.



BEŞiKTAŞ'TAKi BAŞARININ TEK AÇIKLAMASI SERGEN YALÇIN



6- G.SARAY ciddi sorunlar yaşadı. Muslera'nın sakatlığı ve başkan Mustafa Cengiz'in rahatsızlığı takımda çok ciddi psikolojik etkiler yarattı. Beşiktaş'ta ise başarının tek bir açıklaması var o da Sergen Yalçın hamlesi.



HAFTANIN OLAYI: Ortalama 0.86 ile ligin en az gol atan takımı olan Konya'nın Başakşehir'i 4-3 yenmesi.



HAFTANIN TAKIMI: KONYASPOR



TEKNİK DİREKTÖR: LEVENT KARTOP



HAFTANIN FUTBOLCUSU: FAROUK MIYA



HAFTANIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS



GÜNTEKİN ONAY



'ÜLKE iÇiNDEN YETiŞMiŞ' MADDESi KOYMAK ŞART



1- YENi düzenlemenin amacı Türk futbolcusunun önünün açılmasını sağlamaksa 'ülke içinden yetişmiş' maddesi koymak şart. Aksi takdirde yine Almanya ve Hollanda'dan oyuncu alarak 'yetiştimiyor' olacağız ve sorunu çözemeyeceğiz. Yabancı sayısının azalmasıyla ligin genel kalitesi ve rekabeti aşağı düşecek, kaliteli yerli futbolcuların fiyatları tavan yapacak. Yabancı serbest iken yurt dışına 23 oyuncu yollamışız, milli takımın iskeleti de bu isimlerden kurulu. Ben, sadece pasaporta göre yapılan düzenlemelere karşıyım.



KULÜPLER, TEKNiK ADAMLAR VE TFF ORTAK NOKTADA BULUŞMALI



2- TEKNiK adamların konsensus içinde olması ve fikir alışverişinde bulunması doğal. Türkiye Futbol Federasyonu böyle önemli konularda çalışan çalışmayan tüm teknik adamların da görüşlerini almalı. Kulüpler Birliği, teknik adamlar ve federasyon yönetimi ortak noktada buluşmalı.



PUAN KAYIPLARI TRABZON'U PANiK HAVASINA SOKTU



3- TRABZONSPOR'da hem fiziksel hem de mental bir düşüş var. Bu net bir şekilde gözüküyor. Pandemi sonrasında yaşanan yoğun maç trafiğinde yıprandılar. Puan kayıpları sonrasında da panik havasına girdiler. Şampiyonluk hasreti ile şehrin baskısının Tabzonspor'u olumsuz etkilediği bir gerçek.



BAŞAKŞEHİR İÇİN 'ŞAMPİ...' DEMEYE HENÜZ ERKEN



4- BAŞAKŞEHiR'in son 2 haftada Kayserispor ve Kasımpaşa ile oynayacağı maçlar kolay değil. 4-3 yenildikleri son Konyaspor maçında da gördük ki, gerginlik onları da olumsuz etkiliyor. Mutlu sona ulaşma yolunda ciddi bir avantajları var ancak henüz 'şampi...' demek için erken.



F.BAHÇE KENDi DNA'SINA UYGUN OYUNCULAR TRANSFER ETMELi



5- FENERBAHÇE'nin sorunlarından biri, yıllardır medyasının transfer edilen futbolcuları çok abartması. "Fenerbaçe bu kadroyla şampiyon olamaz" diyeni duymadım. Ne yazık ki, sonraki haftalarda da ihale hep teknik direktörlere kaldı. Fenerbahçe öncelikle kendi DNA'sına uygun A sınıfı oyuncuları transfer etmeli ve kadrosunun vasatlığının bilincine varmalı.



G.SARAY BARTALI'Yi ARIYOR BEŞiKTAŞ ÇOK KONSANTRE



6- GALATASARAY, pandemi sürecinde atletik performans antrenörü Bartali'den yoksundu. Uzmanlık isteyen bu branş, görünen o ki Galatasaray'ı negatif etkiledi. Fiziksel olarak tamir edilemeyecek bir seviyede döndüler. Sakatlıklar geldi, Onyekuru gitti ve eldekilerle bu sonuçlar alındı. Beşiktaş'a gelince... Sergen Yalçın çok özgüvenli ve eksiklere rağmen iyi iş çıkartıyor. Tüm olumsuzluklara karşın, odaklanmış ve konsantrasyonu yüksek bir Beşiktaş var.



İLKER YASİN



ÇARE YABANCIYI AZALTMAK DEĞİL DEĞiL, OYUNCU YETiŞTiRMEK



1- BEN her türlü kısıtlamaya karşıyım. Sahada daha çok Türk futbolcusu olması isteniyorsa bunun yolu yabancı sayısını azaltmaktan değil, futbolcu yetiştirmekten geçer. Bunun için de eğitim, tesis, düzen, organizasyon ve denetim gerekir. Yabancıyı kısıtlamaktan ziyade kaliteye önem veren, gelecek futbolcunun milli olma sayısı, genç olması ve de maliyetlerinin makul olması, yani her şeyin ince elenip sık dokunması daha önemli.



TERiM, TÜRKiYE FUTBOL DiREKTÖRÜ İKEN YAŞANANLARI HATIRLAYIN



2- ZATEN konuyla ilgili demeç veren teknik adamlardan yeni yabancı kuralına onay veren birini görmedim. Teknik adamların bir araya gelip güncel konuları tartışması faydalı elbette. Bence bunu daha kurumsal bir kimlik altında daha sık yapmaları gerekir. Ancak Fatih Terim geçmiş yıllarda Türkiye Futbol Direktörü iken aldığı kararlarda meslektaşlarının "Bizden kimse görüş almadı" şeklinde serzenişte bulunduğunu hatırlıyorum. Terim'in Covid-19'un başlatığı günlerde sağlık adına isyanı ile, pandemiye rağmen liglerin başlaması konusunda veremediği tepki birbirine zıt. Milli Takım Teknik Direktörü iken yabancı sayısına bakışı ve meslektaşlarına uzaklığı bugün Galatasaray hocası olarak yerini ortak karar alma noktasına getirmesi de çok normal.



YÖNETiM, ViRÜS, FiZiK VE SÖRLOTH'TAKi BÜYÜK DÜŞÜŞ



3- BİRİNCİSİ, sezonun devre arasında teknik direktör değişikliğine giden yönetim. İkincisi, koronavirüs salgınının yol açtığı etkiler. Üçüncüsü, bir türlü çözülemeyen maç içi fiziki düşüş sorunu. Dördüncüsü sezonun büyük bölümünde attığı ve attırdığı gollerle takımın başarısında büyük payı bulunan Sörloth'un performansında yaşanan düşüş.



'ŞAMPi...' DEĞiL, 'ŞAMPiY..'



4- 'ŞAMPi...'ye geçen hafta ulaşmışlardı, bir harf daha ekleyip 'Şampiy..' diyebiliriz. Kendini çeşitli kulüplerde ispatlamış Okan Buruk'la ve de son 4 yıl bitime az kala kaybettiği şampiyonlukların acısıyla Başakşehir, bu sene çok daha dikkatli davrandı. Bu hafta Kayserispor maçından sonra şampiyonluk turunu atar.



FENERBAHÇE iÇiN ÇOK ERKEN



5- FENERBAHÇE'nin şu an ışık verdiğini söylemek güç. Yeni teknik direktörü ve transferleri görmeden yorum yapamayız.



BEŞiKTAŞ'TA ÇOK FARKLILIK YOK



6- BEŞiKTAŞ'ta oyun olarak çok büyük bir farklılık yok. Daha önce skor üretemeyen hücum oyuncularının artan bir son vuruş isabeti var. Galatasaray'ın düşüşünde ise elbette sakatlıklar etkili oldu ama galibiyet serisi yakaladığındaki fikstür avantajı da aradaki farkın önemli sebeplerinden biri.



UĞUR MELEKE



HAKEMLER BiLE YABANCI SINIRLAMASINA KARŞI



1- FUTBOlCUlAR istemiyor, teknik direktörler istemiyor, kulüpler istemiyor. Hakemlerin dahi istemediğini biliyorum. Yani futbolun ana aktörlerinden kimse istemiyor ama TFF metazori alıyor bu kararı. TFF Başkanı futbolun memurudur, patronu değil. Futbolcunun, antrenörün, hakemin yani saha içindeki herkesin karşı olduğu bir kuralın saha dışındaki tali unsurlar tarafından konulması kabul edilemez.



HOCALARIN TOPLANTISINDA ŞENOL GÜNEŞ NEDEN YOKTU?



2- ÇOK geç kalmış bir toplantı... Bu kuralın çıkarılacağı aylardır konuşuluyor, keşke çok daha önceden futbolcular birliği, antrenörler birliği gibi kurumlar görüşlerini beyan etselerdi... Benim anlamadığım bir başka konu da şu: Bu toplantıda neden Şenol güneş yok? O da katılsaydı, kendi tezini anlatsaydı... Ama 18 Süper Lig antrenörü artı milli takım koçunun bir araya gelip aldığı bir karar bence tartışmasız geçerli olurdu.



SÜPER LiG KESiNLiKLE HAFiFE ALMAYA GELMEZ



3- TRABZONSPOR'un öne geçtiği maçlarda kaybettiği puan 27 oldu. Son 11 haftada kazandıkları maç sayısı 4... Bu antrenör değişikliği kararını verenler, bence Süper Lig'i hafife aldılar. Bu lig, Avrupa'nın 10'uncu değerli ligi. Bu kalitede bir ligde teknik adamınızın seviyesi önemlidir, hafife almaya gelmez. Trabzon'un 4 galibiyet aldığı son 11 haftada Kasımpaşa 7, Kayseri ve Antalya 6 kez kazanmışlar.



BAŞAKŞEHİR'İN FARKI YEDEK KULÜBESİ



4- KONYA'da mükemmel bir maç oynandı. Yeni neslin iki değerli teknik adamını da canı gönülden tebrik etmek lazım. Başakşehir'in çok iyi bir kulübesi var, oyuna Berkay'ı, Robinho'yu, Elia'yı sokabiliyorlar ve 3-1'den geri dönmeyi başardılar. Ancak Bülent Korkmaz'ın iki beki de çok cesur oynadı: Alper hikayeyi başlatan adamdı, Skubic de bitiren... Başakşehir'e kalan 2 maçta 1 galibiyet yettiğine göre bu kez 'Şampi...' diyebiliriz.



FENERBAHÇE GÜÇLÜ PROFiLLi BiR TEKNiK ADAM BULMALI



5- FENERBAHÇE, hemen her oyuncunun sürekli gerilediği çok garip bir ekosistem. Şu anda başta bir 'futbol aklı' olduğunu hissetmiyorum. Bence acilen güçlü profilli bir teknik adam bulmalılar. Eğer düşük profilli bir teknik adam seçer ve bu yatay yapılanma görüntüsünü sürdürürlerse daha da kötüye giderler.



BEŞiKTAŞ, SERGEN YALÇIN'LA FUTBOLDAN ZEVK ALIYOR



6- BUNUN adı, yeni lig düzeni. Yabancı sınırının açılmasıyla makas daraldı, herkesin herkesi yenebildiği bir lig çıktı ortaya. Pandemi sonrası da antrenör performansları etkiledi ligi. Okan Buruk, Sergen Yalçın, Fuat Çapa, Tamer Tuna ve Prosinecki, pandemi sonrasının yıldızları. F. Bahçe'nin garip yatay yapılanması, Hüseyin Çimşir ve Fatih Terim, pandemi sonrasının kaybedenleri. Beşiktaş'ın çıkışının sebebi de çok açık: Sergen Yalçın'la futboldan zevk alıyor.



