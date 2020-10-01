Alman bisiklet ustasından Türkiye turu - Son Dakika

Alman bisiklet ustasından Türkiye turu

ALMAN bisiklet ustası Reinhold Abt (65), Almanya'nın Nürnberg kentinden çıktığı bisikletiyle Türkiye turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

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ALMAN bisiklet ustası Reinhold Abt (65), Almanya'nın Nürnberg kentinden çıktığı bisikletiyle Türkiye turu kapsamında, Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Reinhold Abt, turunu Antalya merkezde bitirecek ve uçakla Nürnberg'e dönecek.

Alman Reinhold Abt, 30 yıldır çalıştığı kendisine ait bisiklet tamir atölyesini, geçirdiği bir rahatsızlık sonrası devrederek, 35 yıl önce iki arkadaşı ile birlikte gezdikleri Türkiye'ye bisikletle yolculuk yapmaya karar verdi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Nürnberg'den bisikletiyle yola çıkan Reinhold Abt, Çekya'ya geçti. Sıra ile Slovakya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçen Reinhold Abt, 9 Eylül günü Kırklareli'ndeki İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı.

Reinhold Abt, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illerini geçerek, Antalya'nın Demre ilçesine ulaştı. 10 gün Antalya bölgesinde gezecek olan Reinhold Abt, burada turunu tamamlayıp, uçakla Nürnberg'e dönecek. Günde 50 ile 100 kilometre arası yol alan Abt, toplam 4 bin kilometre yol yapmış olacak.

Reinhold Abt, "35 yıl önce iki arkadaşımla Edirne'den giriş yapıp, aynı hattı takip ederek, Şanlıurfa'ya kadar gitmiştik. Dönüşümüzü Kapadokya, Konya, Ankara üzerinden yaparak yapmıştık. Ağır bir travma geçirdim. Her şeyi bırakarak, bisikletle bir gezi planladım. Aklıma 35 yıl önce gezdiğim, çok mutlu olarak döndüğüm Türkiye, Ege ve Akdeniz sahilleri, Nürnberg'in kardeş şehri Antalya geldi. Türkiye'de çok şey değişmiş. Ama Türk insanın güler yüzlü oluşu, konukseverliği, yardımseverliği, içtenliği hiç değişmemiş. Doğa, tarih her şey harika. Geceleri sadece bir döşekle uyuyorum. Çadırım bile yok. Türkiye çok güvenli bir ülke. Ayrıca bu yollarda koronavirüs olacağı hiç aklıma gelmiyor. Türkiye'yi ve Türk insanını seviyorum" dedi.


Alman bisiklet ustasından Türkiye turu
Alman bisiklet ustasından Türkiye turu
Alman bisiklet ustasından Türkiye turu
Alman bisiklet ustasından Türkiye turu
Alman bisiklet ustasından Türkiye turu

Nürnberg, Bisiklet, Türkiye, Alman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 10:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alman bisiklet ustasından Türkiye turu - Son Dakika

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