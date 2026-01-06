Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı - Son Dakika
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

06.01.2026 11:03  Güncelleme: 13:28
Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi.

IUCN'e göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, İdil ilçesi kırsalında görüntülendi.

Anadolu Parsı hakkında bilgi veren Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Türkiye'nin çok büyük bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin biyoçeşitlilik açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayan türlerle anlıyoruz. Ülkemizde çok sayıda memeli ve kuş türü var. Bunların yüzlercesine şahit oluyoruz. ve bazıları tehlike altında olan türlerdirler. Bunlardan biri de Anadolu leoparı veya Anadolu parsı olarak ifade edilen bu büyük yırtıcı. Anadolu'nun çok farklı yerlerinde buna rastlanmaktadır. Foto kapanlarla, vatandaşların çektiği fotoğraflarla, videolarla bunu görme şansımız oldu. Son olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tespit edildi. 2013 yılında Diyarbakır'da tespit edilmişti. Bu da bölgede hala büyük bir popülasyonun varlığını gösterir. Yalnızca olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Karadeniz ve yurdun diğer bölgelerinde de buna ait örnekler var. Anadolu parsı çok değerli, çünkü bize ortamda başka türlerin yaşadığını, beslendiğini gösteriyor. Şöyle ki bunların da avladığı canlılar; yabani koyun, yabani keçi, geyikler, tavşan ve yabani domuzları avlar. Dolayısıyla besin piramidinin üstünde olması diğer türlerin de bu bölgelerde olduğunun tespitidir" dedi.

"GÖRÜLDÜĞÜ YERLERDE VATANDAŞLARIMIZ BİLGİLENDİRİLMELİ"

Prof. Dr. Kılıç, "Tabii ki bunları korumak lazım, korumanın da en iyi yolu tanıtmak, bilgilendirmekten geçer. Kırsal kesimlerde bunların görüldüğü yerlerde, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, bu konuyla ilgilenecektir. Bilgilendirmelerin daha fazla olması büyük bir öneme sahip. Çünkü bunlar, çok nadide türlerdir. Anadolu'nun bir kıta özelliği gösterdiğini bu biyoçeşitlilikle, bu zenginlikle anlayabiliyoruz. Bu yüzden kurumlar arasında iş birliğine ihtiyaç var. ve kırsal kesimde de vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bu konuda onların desteğinin alınması büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizde buna benzer çok nadide türleri, eğer yaşatmak istiyorsak, daha dikkatli davranmamız lazım. Uzmanların, ilgililerin uyarılarını özellikle vatandaşa ulaştırmak gerekiyor. Başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

ÖLDÜRMENİN CEZASI 45 MİLYON LİRA

Nesli tehlike altında olan Anadolu parsını öldürmenin cezasının 45 milyon lira ve 5 yıl hapis cezası olduğu belirtilirken; hayvanın insanlardan kaçtığı için ağaca sığınmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Anadolu Parsı, Türkiye, Şırnak, Güncel, Çevre, İdil, Doğa

