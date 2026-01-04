Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

Haberin Videosunu İzleyin
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
04.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü
Haber Videosu

Zübeyir Canatan, eşi ve kızını bıçakla öldürdükten sonra Ankara'da polise teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45), eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Zübeyir Canatan, 2 valizle gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

BİR OTELDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, henüz belirlemeyen nedenle eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. Adrese gelen polis ekibi de içeriden yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından anne ve kızın cenazeleri, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

ANKARA'DA TESLİM OLDU

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, cinnet getirip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Cinayetlerin işlendiği evin sahibi Şaban Bülüç, "Aile, 2 yıldır evimde kiracı olarak oturuyordu. Kendi halinde, namazında niyazında olan kişilerdi. Şimdiye kadar kavga gürültülerini duymadık. Kadın fazla dışarı çıkmazdı. Sadece balkona çamaşır sermeye çıktığını görürdük. Sabah erken saatte balık avlamaya gitmiştim, mahallemizdeki bakkalın olayı bildirmesi üzerine hemen geldim. Geldiğimde polisler ve ambulans vardı. Polisten edindiğim bilgilere göre eşinin ve kızının boğazını kesmiş. Biz gürültü veya ses duymadık. Eşini ve kızını uyurken mi kesti ses çıkmasın diye, nasıl yapmış belli değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü - Son Dakika

İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu Türklerin uyanıklığı pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
Galatasaray’ın ’’Güle güle’’ dediği Yusuf Demir’den bomba talep Galatasaray'ın ''Güle güle'' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
Merih Demiral’in gol attığı maçta ortalık karıştı Merih Demiral'in gol attığı maçta ortalık karıştı
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

14:13
İngiliz basınından olay iddia: ABD’nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş
14:12
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı
14:02
Yunanistan’da büyük kriz Tüm uçuşlar askıya alındı
Yunanistan'da büyük kriz! Tüm uçuşlar askıya alındı
13:33
Bomba iddia: ABD ’’Türkiye’ye git’’ dedi, Maduro reddetti
Bomba iddia: ABD ''Türkiye'ye git'' dedi, Maduro reddetti
12:29
Elon Musk’tan Venezuela halkına can simidi Ücretsiz internet verecek
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek
12:23
ABD’nin tehdidi İran’ın uykularını kaçırdı İnterneti kestiler
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler
11:08
Maduro’nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi
10:59
Operasyonun detayları ortaya çıktı Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış
10:33
AK Parti’den ABD’nin Maduro hamlesine ilk tepki
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki
10:23
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
09:41
Konutunu satacaklar dikkat Artık e-Devlet’ten doğrulama gerekecek
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek
08:24
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 15:01:07. #7.11#
SON DAKİKA: Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.