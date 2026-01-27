Antalya'da Hortum Felaketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Hortum Felaketi

Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Hortum Felaketi
27.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'da Hortum Felaketi
Haber Videosu

Antalya'da etkili olan hortumlar, evler, seralar ve teknelerde büyük hasara yol açtı. Elektrik kesintisi yaşandı.

Ramazan SARIKAYALI- Mithat ABAKAN/ANTALYA, - ANTALYA'da etkili olan hortumlar, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Hortumlar nedeniyle seralar yıkıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Aksu Çayı'nda çok sayıda tekne hasar aldı.

Antalya'da geceden beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve fırtına nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, seralar zarar gördü. Bir aracın üzerine sundurma devrildi. Kent genelinde sağanak ve fırtına etkili olurken, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerinde yaşanan hortumlar, büyük zarara yol açtı. Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergahına ilerledi. Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi'nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı.

KUMLUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinden Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

100 DÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Mavikent Yenicepınar'a doğru ortalama 300 metre eninde bir hortum meydana geldiğini belirterek, "Burada 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tabii gece olunca çok fazla göremiyoruz, elektrik de kesik olunca. Allah'a çok şükür, hamdolsun can kaybımız yok, yaralımız yok. Gündüz vakti olsaydı, seraların içinde mutlaka çalışanlar olurdu. Akşam ezanı ve yemeğinden sonra meydana geldi. Tüm çiftçilere geçmiş olsun" dedi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Manavgat'ta gece saatlerinde denizden gelen hortum da çok sayıda ağacın kökünden sökülüp devrilmesine neden oldu. Hortum nedeniyle muz seraları yıkıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Çolaklı Mahallesi'nin bir sokağı tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplandı. Kiremitler bazı evlerin camlarından içeri savruldu, panjurlar, klimalar ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri zarar gördü. Elektrik ve telefon hattı kabloları zarar gören mahallede ekiplerin çalışması sürüyor. Denizyaka Mahallesi'nde de hortum nedeniyle seralar ve tarım alanları zarar gördü. Kumköy bölgesinde de çok sayıda ağaç devrildi.

HORTUM TEKNELERİ PARÇALADI

Aksu ilçesinde gece saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum nedeniyle çayda bulunan milyonlarca liralık tekneler zarar gördü. Çay üzerinde bulunan bazı tekneler hortumla birlikte karaya; karadaki bazı tekneler de parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Bakım için karada bekleyen teknelerin bazıları da birbirleri üzerine devrildi.

BARAKALAR YERLE BİR OLDU

Çay kenarındaki barakalar yerle bir olurken, köprü üzerindeki aydınlatma direkleri ve iskeleler parçalandı. Vatandaşlar günün ağarmasıyla birlikte hortumun geçtiği bölgeye gelerek, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Zarar gören yerleri kontrol eden tekne sahipleri, kopan parçaları çevrede aradı. Teknelerin yakınında yer alan köprüden ilerleyen bir araç, hortum sırasında teknelerden savrulan tahta parçalarından zarar gördü.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Aksu Çayı üzerindeki teknesi hortumda zarar gören Burhan Bulut, "Hortum olduğunda evdeydim. Haber geldi, tekneme bakmaya geldim. Teknemde maddi hasar olduğunu gördüm. Çay üzerindeki tekneler birbirinin üzerine yıkıldı. Hortum gelmiş, buradaki her şeyi uçurmuş. Kıyıdaki tekneler metrelerce ileriye savrulmuş. Zararımız büyük" dedi.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı, maç hazırlıkları yapıldığı sırada kuvvetli rüzgarla çöktü. Çatıdan gelen seslerden tedirgin olan futbolcular, koşarak sahadan çıktı. Futbolcular sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Hortum Felaketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Piyasadan çekildiler Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek Piyasadan çekildiler! Dünyaca ünlü şirket artık telefon üretmeyecek
Kapı şifresi bomba Elini kolunu sallayarak stada girdi Kapı şifresi bomba! Elini kolunu sallayarak stada girdi
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal “Rabbim böyle dert vermesin“ dedirtti Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti
Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar Boşanma masrafı 55,2 milyon lira Muhittin Böcek iddianamesinde şok detaylar! Boşanma masrafı 55,2 milyon lira
Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör’e mesai arkadaşından destek Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Arnavutluk Başbakanı’nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına “Türkiye“ çıkışı damga vurdu Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar

11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
09:16
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
09:14
Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı
Maç sonrası kavgada kulüp başkanın kolu kırıldı
09:07
Önlerine geleni yeniyorlar Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:31
“Aziz İhsan Aktaş suç örgütü“ davası başlıyor 7 CHP’li başkanın yargılandığı ilk duruşma 1 ay sürecek
"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası başlıyor! 7 CHP'li başkanın yargılandığı ilk duruşma 1 ay sürecek
08:12
Resmi açıklamanın eli kulağında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
02:16
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu Trump o ülkeye cezayı kesti
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti
01:26
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126’ya yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:14:36. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Hortum Felaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.