Antalya'da dolandırıcı taksicinin oyununu Türk vatandaşları bozdu

Antalya'da tatil yapan yabancı bir kadın turist, bindiği takside yaşadığı dolandırıcılık girişimini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile ifşa etti. Otellerinden temalı bir parka gitmek için taksiye binen turist çift, sadece 4 dakikalık bir mesafe için taksi şoförünün oyunuyla karşı karşıya kaldı.

"15 EURO" DEDİ, ÜSTÜNÜ VERMEK İSTEMEDİ

Genç kadının anlattıklarına göre, yolculuk başında taksi şoförü kendilerinden 15 euro talep etti. Varış noktasına ulaştıklarında turistin eşi, yanlarında sadece otel ATM'sinden yeni çektikleri 50 euroluk banknot olduğu için şoföre bu parayı uzattı. Ancak taksi şoförü, "bozuk param yok" diyerek paranın üstünü vermeyi reddetti ve 4 dakikalık yol için 50 euronun tamamını almaya çalıştı.

TÜRK VATANDAŞLARI ARAYA GİRİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Paranın üstünü alabilmek için çevredeki dükkanlardan bozuk para aramaya çalışan çift, o sırada ATM'ye para yatıran iki Türk vatandaşıyla karşılaştı. Durumu bu kişilere anlatan turistler, beklemedikleri bir yardımla karşılaştı. Türk vatandaşlarının taksi şoförünün yanına gidip Türkçe konuşmaya başlaması üzerine köşeye sıkışan şoförün yalanı saniyeler içinde patladı.

CEBİNDEN DÖVİZ VE TÜRK LİRASI FIŞKIRDI

Turist kadın, videoda yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle aktardı: "Adam taksiciyle konuşunca bir de ne görelim; taksici elini cebine attı ve cebinden euro, Türk lirası, dolar dolu bir sürü bozuk para çıktı."

Yalanı ortaya çıkan taksici, nihayetinde 50 euroyu alarak turistin hakkı olan 35 euro para üstünü geri vermek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan bu video kısa sürede binlerce yorum alarak büyük tepki topladı.

AKILLARA TWITCH YAYINCISI AUGER'IN YAŞADIĞI SKANDAL GELDİ

Türkiye'de turistlerin taksilerde yaşadığı bu tarz fahiş fiyat ve dolandırıcılık iddiaları ilk değil. Geçtiğimiz günlerde de ABD’li ünlü Twitch yayıncısı Auger, İstanbul’da düzenlenen Travis Scott konserinin ardından benzer bir skandalla gündeme gelmişti. Canlı yayın yaptığı sırada oteline gitmek için taksiye binen Auger, normal şartlarda 200-300 lira tutması gereken mesafe için kartından tam 7 bin liradan fazla ücret çekildiğini öne sürmüş ve bu durum günlerce tartışılmıştı.

Peş peşe yaşanan bu olaylar, taksi denetimlerinin artırılması gerektiği yönündeki sesleri yeniden yükseltti.