Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket - Son Dakika
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Otomobil

Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

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Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesini 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu kazandı. Böylelikle Türkiye'de araç muayenesinde 20 yıl süreyle yetkili tek oluşum MOI Ortak Girişim Grubu olacak.

24.02.2025 16:54
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçerli araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için bugün ihaleye çıktı. Çok sayıda şirketin teklif sunduğu ihaleyi, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. Böylelikle Türkiye'de araç muayenesinde 20 yıl süreyle yetkili tek oluşum MOI Ortak Girişim Grubu olacak.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER

  • Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)
  • AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)
  • MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA)

İKİ BÖLGE İÇİN VERİLEN TEKLİF 1.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı. Böylece, araç muayene istasyonlarının 1. bölge için özelleştirme ihalesini en yüksek teklifi veren MOI OGG kazanmış oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, konuya ilişkin açıklamasında, "Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak" ifadelerine yer verdi.

TÜVTÜRK'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Akfen-Doğuş-TÜV SÜD'ün ortaklığıyla kurulan TÜVTÜRK, Aralık 2004'te araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkı ihalesini 613.5 milyon dolar bedelle kazanmıştı. İhalenin Anayasa'ya ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalar nedeniyle devir işlemleri 2.5 yıl uzamış, 2007'nin ilk yarısında Danıştay'dan çıkan karar ile devir gerçekleşmiş ve şirket faaliyete başlamıştı. 2009 yılında Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki yüzde 33'lük payını İngiltere merkezli girişim sermayesi Bridgepoint'e satmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Ancak sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 yılları arasında araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin 1. Bölge ve 2. Bölge şeklinde özelleştirilmesine yönelik ihale 24 Şubat 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirildi.

Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Otomobil, Türkiye, TÜVTÜRK, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • nihat sert :
    Gelen gideni aratır derler. Bu kadar ihale parasını yine bizden çıkaracaklar.. 167 1 Yanıtla
  • Şevket Özcan:
    neden tek firmaya veriyorlar? 3-4 firmaya versinler ve rekabet olsun, aynı hizmeti daha kaliteli, daha ekonomik olan versin, kötü mü olur? 100 3 Yanıtla
  • Casper:
    Arabası Olan Düşünsün İyi Geçirmeler 42 54 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bu parayı biz vatandaşlardan çıkaracak.o parayı bedava vermedi herhalde..kaldıran geliyor, teneke bağlayacagız bu gidişle. devlet ne işe yarar kendi işletsin yada o ilin belediye si devralsın. 55 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Beni bağlamaz araban yok olmasın da zaten amg 32 23 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Muayeneye "Bekaret" kemeri takmadan gitmeyin ,yeni düzücünün ne yapacağı belli olmaz :))) 20 9 Yanıtla
  • suicmezmm@hotmail.de:
    Vatandaşını düşünen yöneticiler bu işletmeyi bir kaç firmaya verirki rekatet olsun, nerde öyle yöneticiler. Ben söyleyeyim Avrupada var TÜV araç bakım kontrolunu tek şirketler yapmıyor.. 16 2 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Allah belalarını versin diyecem ama..Allah ta onlardan yana . 4 6 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Milleti, Milleti temsil eden vekiller mağdur ediyor. Eğer ki; bu ihale bir kaç firma tarafından yapılmış olsaydı Milletin seçme hakkı olacaktı. Muayene istasyonları çoğalacak, randevu sorunu olmayacak, gezici istasyonlar artacak, vatandaş muayene için 100 km yol gidip yakıt yakmayacak fiyat konusunda rekabet oluşacak. Cak, cak ama sen gel hep vatandaşı yak. 8 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    hiçbir şey yapmadan havadan para kazanma yöntemi akp Türkiyesi 7 0 Yanıtla
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