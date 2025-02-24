Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket

Otomobil

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçerli araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletme hakkı için bugün ihaleye çıktı. Çok sayıda şirketin teklif sunduğu ihaleyi, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetleri için en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu (OGG) kazandı. Böylelikle Türkiye'de araç muayenesinde 20 yıl süreyle yetkili tek oluşum MOI Ortak Girişim Grubu olacak.

İHALEYE KATILAN ŞİRKETLER

Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ – Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ)

AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ – GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – TÜV SÜD Aktiengesellschaft – Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ)

MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ – Itversia Gestion S.L. – Opus Group AB – VTV Norte SA)

İKİ BÖLGE İÇİN VERİLEN TEKLİF 1.7 MİLYAR DOLARI AŞTI

Birinci bölge için yapılan ihalenin elemesiz ilk turunda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı. Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi. Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı. Böylece, araç muayene istasyonlarının 1. bölge için özelleştirme ihalesini en yüksek teklifi veren MOI OGG kazanmış oldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, konuya ilişkin açıklamasında, "Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak" ifadelerine yer verdi.

TÜVTÜRK'ÜN SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK

Akfen-Doğuş-TÜV SÜD'ün ortaklığıyla kurulan TÜVTÜRK, Aralık 2004'te araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkı ihalesini 613.5 milyon dolar bedelle kazanmıştı. İhalenin Anayasa'ya ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davalar nedeniyle devir işlemleri 2.5 yıl uzamış, 2007'nin ilk yarısında Danıştay'dan çıkan karar ile devir gerçekleşmiş ve şirket faaliyete başlamıştı. 2009 yılında Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki yüzde 33'lük payını İngiltere merkezli girişim sermayesi Bridgepoint'e satmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Ancak sözleşmelerin bitiminden itibaren kamu hizmetinin kesintiye uğramadan devam etmesi için 2027-2047 yılları arasında araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin 1. Bölge ve 2. Bölge şeklinde özelleştirilmesine yönelik ihale 24 Şubat 2025 tarihinde (bugün) gerçekleştirildi.