Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı

2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'ta tamamlanacak.
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri birçok kanaldan yapılabiliyor. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.
31 Ocak'a kadar ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. Öte yandan vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi de başlatılabiliyor. Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için de MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
İşte model model 2025 yılı için MTV oranları...
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 4834 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 6948 TL
Taşıt değeri455.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş -16.370 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 651 bin 700lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 25792 TL
4-6 yaş - 19862 TL
Taşıt değeri 651 bin 700 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 28142 TL
4-6 yaş - 21677 TL
Taşıt değeri 813 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 38.695 TL
4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 813 bin 900 lira ve üstü
1-3 yaş - 42.217 TL
4-6 yaş - 30.642 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş -53.952 TL
4-6 yaş - 46.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan
1-3 yaş - 58.864 TL
4-6 yaş - 51.203 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş -82.173 TL
4-6 yaş - 73.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan
1-3 yaş - 89.652 TL
4-6 yaş - 80.656 TL
Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş -129.201 TL
4-6 yaş - 111.570 TL
Taşıt değeri 2 milyon 607 bin 700 lirayı aşan
1-3 yaş -140.960 TL
4-6 yaş - 121.707 TL
Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 211.479 TL
4-6 yaş - 158.577 TL
Taşıt değeri 3 milyon 96 bin 500 lirayı aşan
1-3 yaş - 230.698 TL
4-6 yaş - 172.998 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
7-11yaş - 1882 TL
12-15 yaş - 1420 TL
16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası
7-11yaş - 2068 TL
12-15 yaş- 1565 TL
16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri455.300 lira ve üstü
7-11yaş - 2264 TL
12-15 yaş- 1709 TL
16 yaş ve üstü - 594 TL
Taşıt değeri 259 bin 900 liraya kadar
7-11yaş - 3661 TL
12-15 yaş - 2588 TL
16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri259 bin 900 - 455.300 lira arası
7-11yaş - 4031 TL
12-15 yaş- 2838 TL
16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri455.300 lira ve üstü
7-11yaş - 4389 TL
12-15 yaş- 3098 TL
16 yaş ve üstü - 1184 TL
100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
1-6 YAŞ ARASI - 5780 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 3817 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 1862 TL'ye çıktı
İçten yanmalı otomobillerde uygulanan MTV elektrikli otomobillerde dörtte bire düşüyor olsa da, yeni modellerin yüksek motor gücü nedeniyle son dönemde MTV ödemeleri üst seviyelere çıkmış durumda.
Elektrikliaracın yaşı, piyasa değeri ve kilovatı (kW) ödenmesi gereken MTV tutarında belirleyici.
Taşıt değeri 2 milyon 151 bine kadar- 52.869 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin ve üstü - 57.674 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL'yekadar- - 32.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 811 bin 800 TL ve üstü - 35.299 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 20.543 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 22.412 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL'yekadar- - 13.487 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 TL ve üstü - 14.715 TL
Taşıt değeri 565 bin TL'yekadar- 9.673 TL
Taşıt değeri 565 bin TL ve üstü - 10.554 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 6.448 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 7.035 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL'yekadar- 4.091 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 TL ve üstü - 4.466 TL
Taşıt değeri 316 bin 400 TL ve üstü - 2.527 TL
MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.
MTV ödemeleri alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.
Son Dakika › Otomobil › Araç sahipleri dikkat! Son 4 gün kaldı - Son Dakika
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