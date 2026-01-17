Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı - Son Dakika
Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı

Arkadaşları Atlas'ın mezarına gül ve şeker bıraktı
17.01.2026 14:13  Güncelleme: 15:15
Güngören'de "yan bakma" bahanesiyle çıkan tartışmada 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme'de anneannesinin yanına defnedildi. Atlas'ın mezarını ziyaret eden arkadaşları mezarın yanına kırmızı güller ile şeker bıraktı. Çağlayan'ın arkadaşı, "Okulda en yakın arkadaşımdı. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum" dedi.

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'taki bir kafede 18 yaşından küçük iki grup arasında "yan bakma" iddiasıyla çıktığı öğrenilen kavgada 15 yaşındaki E.Ç. yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) öldürdü.

ATLAS'IN MEZARINA GÜL VE ŞEKER BIRAKILDI

Atlas 15 Ocak'ta Kazlıçeşme Mezarlığı'nda anneannesi Emine Kaya'nın yanına defnedildi. Çağlayan'ın mezarını ziyarete eden arkadaşları mezarına kırmızı güller ile şeker bıraktı.

"FUTSAL MAÇLARINA HEP BİRLİKTE GİDERDİK"

Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşı Enes Yıldız, "Okuldan en yakın, sevdiğim bir arkadaşımdı, futsal maçlarına hep birlikte giderdik. Antrenmanlara birlikte çıkardık. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Güzel bir çocuktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum. Bunların cezası olması gerekiyor. İçeriye girip çıkmamaları gerekiyor. Bunların çıkmaması gerekiyor" dedi.

VALİ GÜL ACILI AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Atlas Çağlayan'ın ailesini Güngören'deki evinde ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül "Başsağlığı dileklerimiz ilettik. Hepimiz çok üzgünüz. Adli süreç devam ediyor. Başsağlığına geldik. Bunun ötesinde söyleyeceğimiz her şey ailenin acısını daha da derinleştirecek hem de olayı magazinleştirme niyetimiz de yok. Ciddi bir olay, acı bir olay. Dolayısıyla o ona bunu dedi, bu buna bunu dedi.. Bunların kimseye faydası da yok. Emniyetimiz adliyemiz süreci kararlılıkla devam ettiriyor. Suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılmalarıyla ilgili de sürecin sonunda hep birlikte göreceğiz" dedi.

ANNEYE TEHDİT: SENİ DE OĞLUNUN YANINA GÖMECEĞİZ

Anne Gülhan Çağlayan ilk açıklamasında adalet isterken, sonraki açıklamasında tehdit edildiğini açıkladı. Burak Doğan'ın haberine göre; anne Çağlayan, "Bugün tehdit mesajları almaya başladım. Mesajlarda aynen şu yazıyor, 'Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz.' Bu tehditlere boyun eğmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

KATİL ZANLISI ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Atlas'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan 15 yaşındaki E.Ç. tutuklandı. E.Ç. savcılıktaki ifadesinde kendilerine küfür edildiğini ileri sürdü.

"'NE BAKIYORSUN' DEDİ, BIÇAĞI KARNINA BİR KEZ VURDUM"

E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören'de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan'ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" dedi.

