Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai’de yaşayan Türk avukat ve iş danışmanı Efe Tanay, satın aldığı özel Bentley ile Dubai’den İstanbul’a yaklaşık 8 bin kilometrelik yol katetti. Beş ülkeyi kapsayan sıra dışı yolculukta çöl yollarını aşan Tanay, yol boyunca farklı duraklara uğrayarak seyahatini unutulmaz bir maceraya dönüştürdü.

Dubai’de yaşayan Türk avukat ve iş danışmanı Efe Tanay, yeni aldığı özel Bentley Continental GTC W12 modeliyle Dubai’den İstanbul’a yaklaşık 8 bin kilometrelik sıra dışı bir kara yolculuğu gerçekleştirdi. Tanay, otomobili doğrudan Türkiye’ye göndermek yerine direksiyon başına geçerek beş ülkeyi karayoluyla aşmayı tercih etti. 

Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

BENTLEY İLE ÇÖLLERİ AŞTI

Arap Yarımadası’nın çöllerinden geçen rota; Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye uzandı. Tanay, başlangıçta planında olmamasına rağmen Katar’ı da rotasına dahil etti.

Türkiye’de benzeri bulunmadığı belirtilen özel Bentley Continental GTC W12, İstanbul’a ulaştı. Dubai plakalı aracın önümüzdeki iki yıl boyunca İstanbul’da kullanılacağı belirtildi.

Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

Yolculuğun en dikkat çekici bölümlerinden biri Ürdün sınırındaki çöl yollarında yaşandı. Tanay’ın aracının lastiği çölde patladı. Zorlu arazi ve uzun mesafelere rağmen yolculuk devam etti ve Bentley İstanbul’a ulaştı. 

Tanay, kendi aracıyla seyahat etmenin özgürlük sağladığını belirterek, istediği yerde durabilmenin ve rotasını değiştirebilmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

SADECE OTOMOBİL YOLCULUĞU DEĞİL 

Tanay, seyahat sırasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği maçı izledi. Ardından Mekke ve Medine’yi ziyaret eden Tanay, umre ibadetini de gerçekleştirdi.

Bu ziyaretler nedeniyle yolculuğuna yaklaşık bir hafta daha ekleyen Tanay, otomobiline de "Hacı Bentley" adını verdi. 

SURİYE’DE SAVAŞIN İZLERİNİ GÖRDÜ

Rotanın dikkat çeken duraklarından biri de Suriye oldu. Uzun yıllar süren savaşın ardından bölgedeki değişimi kendi aracıyla gözlemleyen Tanay, bu bölümde zaman zaman zor ve riskli anlar yaşadığını söyledi.

Tanay, Suriye geçişinde bazı bölgelerde dikkatli olmak zorunda kaldıklarını belirterek, savaşın izlerinin hâlâ görülebildiğini ifade etti. Yolculuğun sonunda ise hem kendisinin hem de aracının İstanbul’a ulaştığını söyledi. 

15 YILINI YURT DIŞINDA GEÇİRDİ, 80 ÜLKE GEZDİ

Hukuk kariyerinin yanı sıra seyahatleriyle de tanınan Efe Tanay, bugüne kadar yaklaşık 80 ülke gezdi. Hayatının 15 yıldan fazlasını Türkiye dışında geçiren Tanay, Moskova’da doktora yaptı, Roma’da yaşadı ve bir hukuk bürosunda çalıştı.

Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

Uzun yıllardır Dubai’de Türk ve yabancı girişimcilere şirket kuruluşu, yatırım planlaması ve uluslararası ticari yapılanma alanlarında danışmanlık ve hukuki destek sağlayan Tanay, çalışmalarını Dubai, İstanbul ve Moskova arasında sürdürüyor.

Tanay, seyahati yeni insanlarla, kültürlerle ve iş fikirleriyle tanışmanın bir yolu olarak gördüğünü belirtti. 

İSTANBUL’DA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRECEK

Dubai ile İstanbul arasında yaşamını sürdüren Tanay, bu kez Türkiye’de biraz daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor. Moskova ve Dubai bağlantılarının ise devam edeceğini belirtiyor.

Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

Türkiye’ye dönüşünün ardından en çok insanların samimiyetini, kebap ve baklavayı özlediğini dile getiren Tanay, çölleri aşması gerekse de Türkiye’ye dönmeye devam edeceğini söyledi.

Suudi ArabistanİstanbulBentleyTürkiyeSuriyeÜrdünDubaiÇölSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Eskişehir’de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede Eskişehir'de 3 kardeşe bakan amcasını silahla vuran 15 yaşındaki yeğen adliyede
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı Tartıştığı eşini tabancayla öldüren kadın gözaltına alındı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:33
Real Madrid’de ortalık karıştı Mbappe’nin görüntüleri tepki çekti
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:38
MHK’daki krizin ardından ilk atamalar Anthony Taylor seçti
MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
13:15
Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 18:29:05. #7.12#
SON DAKİKA: Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei