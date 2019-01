Bağımlılıkla Mücadelede Dünyaya Model Oldu

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bağımlılıkla mücadelenin uluslararası alana yayılması amacıyla 2013 yılında "Her ülkede Yeşilay kurulsun" diye yola çıkan Türkiye Yeşilay Cemiyeti , bugün 52 ülkeye ulaştı, 2020 yılında ise 100 ülkede var olmak istiyor.Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Muhammed İhsan Karaman , AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar başta olmak üzere bağımlılığın her alanında mücadele eden bir kuruluş olduklarını söyledi.Yeşilay'ın Osmanlı döneminde kurulmuş bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret eden Karaman, bir asır boyunca bağımlılıkla ilgili bilinçlendirme, farkındalık oluşturma, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında faaliyet gösterdiklerini kaydetti.Güzide bir kurum olarak yaklaşık 5 yıl önce uluslararası alana açıldıklarını anlatan Karaman, şunları söyledi:"Bağımlılığın küresel, her ülkeyi, toplumu, kültürü etkileyen bir sorun olduğundan yola çıkarak dünyanın diğer ülkelerinde kontaklar kurduk ve Yeşilayların kurulmasına öncülük ettik. 'Her ülkede Yeşilay kurulsun' diye 2013'te yola çıktığımızda 3-5 ülke vardı, giderek sayıları arttı. 2016'da 41 ülkeye ulaştık ve Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduk. Bugün ise sayımız 52 oldu. 2020 yılı için hedefimiz 100 ülkeye ulaşmak. Dünyada zaten 200'e yakın ülke var, en azından yarısında biz Yeşilay olsun istiyoruz."Karaman, ABD Bulgaristan , Endonezya, Fas Tayland 'ın da aralarında bulunduğu 52 ülkeye ulaştıklarını söyledi."Dünyada Yeşilayların kurulmasına öncülük yaptık"Uluslararası Yeşilay Federasyonu çatısı altında küresel alanda bağımlılıkla mücadele ettiklerini dile getiren Karaman, coğrafya ve kültüre göre mücadelenin farklılık gösterdiğini vurguladı.Her yıl bir araya gelerek ülkelerin tecrübelerini birbirlerine aktardıklarını belirten Karaman, bağımlılıkla mücadelenin stratejilerini, yöntemlerini ve yol haritalarını oluşturduklarını söyledi.Kendi ülkelerinde çok daha kapsamlı, çok daha etkin faaliyetlere imza atmaları için önemli faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Karaman, "Her ülke kendi coğrafyasının gerektirdiği şartlara uygun çocuklarla, gençlerle, okullarla, basınla, yerel yönetimlerle faaliyetler yapıyor. Bu çalışmalar federasyon çatısı altında değerlendiriliyor. Federasyon olarak bağımlılıktan arınmış bir dünya hedefine doğru daha güçlü adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin de diğer ülkelere karşı yol gösterici bir misyon üstlendiğini vurgulayan Karaman, "Deneyimlerimizden yola çıkarak uyguladığımız tüm faaliyetleri ülkelere ihraç ediyoruz. 100 yıllık bir kuruluş olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıkla mücadelede dünyaya bir rol model oluyor. Bu misyonun getirdiği sorumlulukla dünyadaki tüm paydaşlarımızım bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye algısına pozitif katkı yapıyoruz"Federasyon bünyesindeki ülke temsilcilerinin, bağımlılıkla mücadele alanında çalışan Türkiye'deki kurumları da ziyaret ettiklerini dile getiren Karaman, Türkiye'de gördükleri çalışmaları kendi ülkelerinde uyguladıklarını bildirdi. Karaman, ülke olarak da gereken yardımı sağladıklarını kaydetti.Yeşilay Cemiyeti'nin yaptığı çalışmaların dünyadaki Türkiye algısını da doğrudan etkilediğine işaret eden Karaman, "Kamu diplomasisi diye bir kavram var. Nasıl ki Türkiye'nin insani yardım alanındaki çalışmalar, ülkenin dünyadaki algısını olumlu yönde değiştirdiyse, kamu diplomasisinde uluslararası alanda yaptığımız çalışmalarla dünyadaki Türkiye algısına pozitif yönde katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.