Bakan Bayraktar\'dan Ayder Forumu\'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz

Rize'de, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri ele alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen forumda açılış konuşmacıları arasında Uluslararası Ayder Forumu Derneği Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI BİTİRECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada, "enerjiyle alakalı ajandamızda üç tane temel çözülmesi gereken konu var" dedi. Bakan Bayraktar, bu başlıklardan ilkinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan talep olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çözmemiz gereken mesele Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılık meselesi. Biz Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla diyoruz ki; mutlak surette Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitireceğiz ve inşallah Türkiye enerjide ve madenlerde net ihracatçı bir ülke olacak. Dışa bağımlılığı bitirmiş, enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz."

"COP31'DE DÜNYAYA SÖYLENECEK MESAJIMIZ VAR"

Bayraktar, üçüncü konunun ise Türkiye'nin iklimle ilgili hedefleri olduğunu belirterek, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) dikkat çekti. Bayraktar, burada dünyaya söylenecek bir mesaj bulunduğunu dile getirdi.

"DERİN DENİZ FİLOMUZ DÜNYADA DÖRDÜNCÜ"

Bakan Bayraktar, filoya katılan son iki gemiyle birlikte, Türkiye'nin dünyada derin deniz filosu bakımından dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldiğini söyledi. Bayraktar, "6 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik gemimiz var. Bunların destek gemilerinde düşündüğünüzde devasa bir filodan bahsediyoruz. Ve bu 2016'daki strateji değişikliği bizi hamdolsun 2020 yılında, pandeminin tam ortasında Karadeniz'deki keşfe götürdü. Adına Sakarya gaz sahası dediğimiz sahada biz Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazını keşfettik" ifadelerini kullandı.