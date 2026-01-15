Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Enerji

Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Bayraktar\'dan Ayder Forumu\'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
15.01.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Bayraktar\'dan Ayder Forumu\'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Haber Videosu

Rize'de düzenlenen Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye enerjide ve madenlerde net ihracatçı bir ülke olacak. Dışa bağımlılığı bitirmiş, enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz" dedi.

Rize'de, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "Uluslararası Ayder Enerji Forumu"nda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri ele alınıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen forumda açılış konuşmacıları arasında Uluslararası Ayder Forumu Derneği Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Dr. Ömer İleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yer aldı.

Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI BİTİRECEĞİZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, forumda yaptığı konuşmada, "enerjiyle alakalı ajandamızda üç tane temel çözülmesi gereken konu var" dedi. Bakan Bayraktar, bu başlıklardan ilkinin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artan talep olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci çözmemiz gereken mesele Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılık meselesi. Biz Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla diyoruz ki; mutlak surette Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitireceğiz ve inşallah Türkiye enerjide ve madenlerde net ihracatçı bir ülke olacak. Dışa bağımlılığı bitirmiş, enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz."

Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz

"COP31'DE DÜNYAYA SÖYLENECEK MESAJIMIZ VAR"

Bayraktar, üçüncü konunun ise Türkiye'nin iklimle ilgili hedefleri olduğunu belirterek, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) dikkat çekti. Bayraktar, burada dünyaya söylenecek bir mesaj bulunduğunu dile getirdi.

Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz

"DERİN DENİZ FİLOMUZ DÜNYADA DÖRDÜNCÜ"

Bakan Bayraktar, filoya katılan son iki gemiyle birlikte, Türkiye'nin dünyada derin deniz filosu bakımından dördüncü büyük filoya sahip ülke haline geldiğini söyledi. Bayraktar, "6 tane sondaj gemimiz var, 2 tane sismik gemimiz var. Bunların destek gemilerinde düşündüğünüzde devasa bir filodan bahsediyoruz. Ve bu 2016'daki strateji değişikliği bizi hamdolsun 2020 yılında, pandeminin tam ortasında Karadeniz'deki keşfe götürdü. Adına Sakarya gaz sahası dediğimiz sahada biz Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazını keşfettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz
Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Enerjide dışa bağımlılığı bitireceğiz

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Türkiye, Enerji, Güncel, Çevre, Bilim, Rize, Son Dakika

Son Dakika Enerji Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Heo aynı sözler degışen borç arttı fabrıkalar satıldı çevre zengın oldu paramıx pul oldu 7 1 Yanıtla
  • Asaf2017.. Asaf2017..:
    20 yildir nerdeydiniz yeni mi akliniz basina geldi 5 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    abd ile yapılan 49 yıllık doğalgaz anlaşmasını unutmuş galiba 5 1 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Eyvahh zam geliyor zamanda zam zam 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
Trabzonspor, İstanbulspor’a gol oldu yağdı Trabzonspor, İstanbulspor'a gol oldu yağdı
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
Edson Alvarez’e ülkesinden talip çıktı Anında cevap verdi Edson Alvarez'e ülkesinden talip çıktı! Anında cevap verdi
Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor Hamam kültürüne teknolojik dönüşüm: Robot tellaklar geliyor
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Görenler tanıyamadı Fred’in yeni imajı gündem oldu Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu
Afrika Kupası’nda ilk finalist belli oldu Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

17:00
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:37
2026 Dünya Kupası’na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
2026 Dünya Kupası'na bilet çılgınlığı: 33 günde 500 milyon talep
15:36
Nahçıvan’da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü
15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 17:03:06. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.