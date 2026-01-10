Bakan Işıkhan: Kadınları her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz - Son Dakika
Bakan Işıkhan: Kadınları her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz

Bakan Işıkhan: Kadınları her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz
10.01.2026 13:10
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadınları; işgücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş- aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadınları; işgücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş- aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da düzenlenen HAK-İŞ Konfederasyonu Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ev İşçileri Çalıştayı'na katıldı. Toplantıda, Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve ev işçisi kadınlar da yer aldı.

GAZETECİLERE KUTLAMA

Toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve katılımcılar, çalıştayı takip eden basın mensuplarına gül takdim ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Bakan Işıkhan, konuşmasına, "Kıymetli basın mensuplarımızın, siz değerli gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla çalışan basın emekçilerimizi muhabbetle selamlıyorum" sözleriyle başladı.

'EMEK, DÜNYAMIZIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI'

Ev hizmetlerinde çalışan emekçilerin, emek dünyasının önemli bir parçası olduğunu belirten Bakan Işıkhan, "2000'li yılların başında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin yönetimini devralırken, ülkemizin her bir ferdinin refahının, hakkının, hukukunun korunması için, başta emek mücadelesi olmak üzere geçmiş yönetimlerin atıl bıraktığı her alanda adaleti sağlamak üzere yola çıkmıştık. Hamdolsun; geçen 24 yıl boyunca da bu hedefimize ulaşmak için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Türkiye'yi adeta sıfırdan alıp en yüksek standartlara çıkardık, çıkarmaya da devam ediyoruz" dedi.

İSTİHDAM VE KAYITLI İŞ GÜCÜ

Sendikalar, konfederasyonlar, akademi, sivil toplum kuruluşlarının bu gelişim sürecinde her daim yanlarında olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Bir taraftan istihdamı artırırken, bir taraftan da bu artışa paralel olarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, başta kadınlar ve gençler olmak üzere nispeten daha kırılgan olan grupları, çalışma hayatında daha da güçlendirecek politikaları hayata geçirdik. Bunların yerli ve milli kalkınma mücadelemize, katma değer üretecek hale getirilmesi için bütüncül bir emek politikası gütmenin derdinde olduk. Bu kapsamda, kadın istihdamını artıracak yeni programlarla birlikte mevcut sorunların çözümü için de ciddi bir mesai harcadığımızın bilinmesini isterim. Kadın istihdamının artışıyla birlikte ortaya çıkan veya geçmişe oranla yaygınlık kazanan esnek çalışma modellerine yönelik tedbirleri, çağın şartlarına uygun çalışma hayatı dönüşümlerini de gerçekleştirmemiz gerektiğinin farkındayız" diye konuştu.

DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ DUYULAN BİR ÇALIŞMA MODELİ

Ev hizmetlerinin tam olarak böyle bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyan bir çalışma modeli olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Ev hizmetleri; işin, özel hane içerisinde görülmesi nedeniyle klasik iş yeri anlayışından ayrılan, kendine özgü bir istihdam alanıdır. Bu sebeple ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanlar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu alan; temizlikten bakıma, çocuk ve yaşlı hizmetlerinden bahçe işlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve özellikle kadın emeğinin yoğun olduğu önemli bir çalışma biçimini oluşturmaktadır. Dolayısıyla iş ilişkisi, İş Kanunu'na dayalı bir iş sözleşmesiyle değil, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle kurulmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak da kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, iş güvencesi gibi İş Kanunu kaynaklı haklardan yararlanılamamaktadır. Benzer şekilde ev hizmetleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun kapsamının da dışındadır. Ancak bu durum, çalışanın tamamen korumasız olduğu anlamına gelmemektedir" dedi.

KOLAY İŞVERENLİK SİSTEMİ

Türk Borçlar Kanunu'nun, 417'nci maddesi uyarınca; işverenin, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlü olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu alandaki önemli bir avantaj ise vergi boyutunda karşımıza çıkmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereği, ev hizmetlerinde özel kişiler tarafından çalıştırılanların ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Hayata geçirilen Kolay İşverenlik uygulaması, ev hizmetleri alanında önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Ev hizmetlerinde; ayda 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıran ve daha önce işveren tescili bulunmayan gerçek kişiler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak kolaylıkla kolay işverenlik sistemine dahil olabilmektedir. Kolay işverenlik uygulaması; bürokratik işlemleri azaltan, dijitalleşmeyi esas alan, vatandaş odaklı ve erişilebilir bir yaklaşımdır. Ek 9 sigortalılığı ve kolay işverenlik uygulamalarıyla ev hizmetlerinde çalışanların korunmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Kadınları; işgücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş- aile uyumu gibi başlıca çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

EVDE BAKIM MODELİ

Kendisi de bir sosyal hizmet hocası olarak özellikle çocuk, yaşlı, hasta bakım işçileri ile ev işçilerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından takip ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "Akademisyenlik hayatım boyunca sağlık ve sosyal hizmet işkolundaki sendikalarla, bakım hizmetleri konusunda çeşitli faaliyetlerde katkı sağlamaya gayret ettim. Evde bakım modeli, sosyal hizmetlerin çok önemli bir alanıdır. Dolayısıyla evde bakım işlerinin bu perspektifle geliştirilmesi hem sendikacılığa hem de örgütlenmeye önemli katkılar sağlayacaktır. ILO'nun 4 temel sosyal koruma ayağından biri olan; Bakım Sigortası'nın da Uzun Süreli Yaşlı Bakım Sigortası ülkemizde hayata geçmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle bakım alanında daha birçok yetişmiş profesyonele ihtiyaç olacak. Tabii sağlık riski barındırmayan, eğitim gerektirmeyen evde bakım işi dışındaki diğer ev işlerinde, genel işlerde de ülkemizde giderek artan ihtiyaç var. Örgütlenme çok yönlü bir bakış açısı ile yapıldığında hem hak arayışının gücü hem de çalışmanın cazibesi artar. Evde çocuk bakımı, yaşlı bakımı, hasta bakımı gibi diğer ev işlerinde de örgütlenme mücadelesini çok değerli buluyorum."

1,5 MİLYON EV İŞÇİSİNDEN SADECE 32 BİNİ KAYITLI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da ev işçileri konusundaki mücadelelerine değinerek, "Tabloya baktığımız zaman gerçekten işimiz çok zor. Rakamlara bakarsak 1,5 milyon ev eksenli çalışan var ve bunların yüzde 90'dan fazlası kadın. Bu konuda arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi 10 günden az çalışan kayıtlı işçi sayımız maalesef 4 bin 100 kişi. 10 günden daha fazla çalışıp kayıtlı olanların sayısı 28 bin kişi. Toplam 1,5 milyon pastada sadece 32 bin kayıtlı çalışan kardeşimiz var. Bu tablo bizim için korkutucu. Ama bu tabloyu değiştirmek de bize düşüyor. Onun için bir yerden başladık ve Allah'a şükür adım adım ilerliyoruz. Bugün 104 bin arkadaşımızın arkasında yeni 100 binler gelmesi gerekiyor. Bu mücadelede başarı hikayemizin temelini oluşturan ev işçilerinin daha fazla desteğini alıp daha kitlesel olarak sendikalarımıza üye olmalarını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

