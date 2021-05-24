Bakan Karaismailoğlu Türkiye'yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattıklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattıklarını belirterek, "Demir yolu reformumuz ve yatırımlarımız sayesinde Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık." dedi.

Çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi ile nice medeniyetin izlerini bağrında taşıyan "Yarenler Diyarı" Çankırı'da olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkenin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile hizmet odaklı bir siyasi anlayış ile tanıştığını kaydeden Karaismailoğlu, "Değişim ve reform sağlıktan, eğitime, ulaştırmadan haberleşmeye, turizmden tarıma kadar pek çok alanda hayatımıza girdi. Ülkemizde eksik bırakılmış, ihmal edilmiş ne varsa adeta inşa edilerek, her şeyin en iyisine layık insanımıza o güne dek görülmemiş bir hayat kalitesi sunuldu. Öyle ki bu süreçte sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 1 trilyon 86 milyar liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız bütünsel kalkınmayı ateşledi, insanımıza iş oldu, AŞ oldu." diye konuştu.

Ulaşımda her alanda büyük yatırımların yapıldığını belirten Karaismailoğlu, "Kara yollarında, deniz yollarında, hava yollarında, demir yollarında ve haberleşmede kurduğumuz altyapı şehirlerimizi yakınlaştırırken, dünya ile sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendirdi. Bu süreçte, bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi baştan başa, güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık. Demir yolu reformumuz ve yatırımlarımız sayesinde Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Bugün İngiltere ile Çin'i bağlayan yeni ipek demir yolunun en stratejik köprüsü olduk. Dünya ticaretinin giderek önem kazanan ulaşım hattı olan Orta Koridor'da hakimiyetimizi ilan ettik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik. Hava yolları alanında Türkiye, THY ile bir dünya markası olurken, İstanbul Havalimanı sayesinde dünyanın transit merkezi haline geldi. Bugün İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok destinasyona uçulan ve en çok yolcuyu misafir eden havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatan üzerindeki hakimiyetin denizcilik ve limancılık alanındaki hamlelerle sağlandığını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Tersanelerimizin her geçen gün sayısını artırırken, gemi inşa sanayimizi güçlendirdik. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5A'yı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın entegrasyon işlemlerine devam ediyoruz. Ulaşım master planımız ve Lojistik Master Planımız çerçevesinde ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımlarını hesaplayarak yaptığımız tüm projelerimizde, ülkemizin ve milletimizin yararını esas alıyoruz. 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların gayrisafi yurt içi hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 838 milyar dolarlık etkisi oldu. Yıllık 1 milyonu aşkın vatandaşımıza istihdam sağladık. Sadece Karayolları yatırımlarımız sayesinde, 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 323 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık. Böylece 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eş değer karbondioksit salınımını ortadan kaldırdık."

"Gelecek 10 yılın, 50 yılın, 100 yılın projelerini inşa ediyoruz"

Marmara'nın dünya ticaretinin kavşağı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinin kavşak noktasına dönüşmekte olan Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde bir lojistik koridor oluşturan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son aşamasında 10 kilometre uzunluğunda Hasdal Kavşağı ile Başakşehir arasındaki kesimini bitirdik. Böylece Kınalı'dan Akyazı'ya kadar 400 kilometre uzunluğunda İstanbul Kocaeli ve Sakarya'yı kuşatan kuzey Marmara otoyolumuzun tamamını hizmete almış olduk. Yatırım maliyeti 8,5 milyar dolar olan içinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de bulunduğu otoyolumuz dünyanın en büyük otoyol projelerinden biri olarak dünya kara yolu tarihine altın harflerle yazıldı." dedi.

Ekonomik olarak önemli adımların atıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışıyoruz. Gelecek 10 yılın, 50 yılın, 100 yılın projelerini inşa ediyoruz. ve sözde gelişmiş ülkelerin bize biçtiği rolleri bir kenara bırakarak kendi başarı hikayemizi yazıyoruz. Bunu yapabilmemiz için öngörülü ve akılcı yatırımlar yapmak önemlidir. Çünkü, dünya dönüşürken, coğrafi olarak Avrupa, Asya ve Afrika gibi büyüyen ekonomilerin kalbinde yer alan ülkemiz her şeyiyle bu yeni çağa hazır olmak zorundadır. Bildiğiniz gibi, biz bu anlayışla devlet, özel sektör, millet el ele vermiş fedakarca çalışırken, yaptığımız işlere karşı çıkanlar, asılsız iddialarla engel olmaya çalışanlar yok değil. Ama bu ileri görüşlülükten yoksun, şahsi menfaatlerini ülkenin menfaatlerinin önüne koyan kifayetsizler bizi asla durduramadı. Biz başladığımız bütün işleri başarıyla tamamladık. Bundan böyle de halkımızı yanımıza alarak kurduğumuz bu çağdaş ve modern altyapının üzerine büyük Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Şunu çok iyi bilmeliler ki ne kadar çırpınsalar da bu filmin sonunda; çalışanlar, üretenler, yerli ve milli olanlar, haktan yana duranlar, vatana ve insana hizmeti her şeyin üzerinde tutanlar kazanacak."

Çankırı'nın AK Parti ile ezberleri bozan bir şehir haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çankırı'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 4 milyar 600 milyon Lira ya yakın yatırım yaptık. 2003'te 18 kilometre bölünmüş yolu vardı, 218 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak yani 12 kattan fazla artırarak toplamda 236 kilometreye ulaştık. Yollarının 4 kilometresi BSK kaplamalıydı 298 kilometreye çıkardık. Ankara, Karabük, Bolu, Kastamonu ve Kırıkkale olmak üzere tüm komşu illerine bölünmüş yollar ile bağladık. 2016 yılı sonunda Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelini açtık. Özellikle kış aylarında Ilgaz Dağı'nı aşmak, yük ve yolcu taşıyan araç sürücüleri için büyük bir çileydi. O çileli yolculukları maziye gömdük. Tünelimiz sayesinde Kastamonu Çankırı güzergahında artık yılın 12 ayı boyunca güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım imkanı tesis ettik. Kastamonu ve Sinop gibi sahil kesiminde yer alan merkezlerin iç kesimlerle olan bağlantısını ve aynı bölgede yer alan Kuzey TETEK Hattı'na ulaşımı da rahatlattı. Dahası, Akdeniz limanlarına kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bir ulaşım ağı sağladı. Çankırı'mızda, bugün itibariyle 2 milyar 810 milyon lira yatırım bedeli ile 5 kara yolu projesine de devam ediyoruz."