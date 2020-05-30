Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yapımına başlanılan konutları inceleyerek, örnek daireyi gezdi, bilgi aldı.

Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yapımına başlanılan konutları inceleyerek, örnek daireyi gezdi, bilgi aldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün Elazığ'a geldi. Havalimanında karşılanan Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ ile Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6.8'lik depremin hemen sonrasında yapımı başlanılan konutları inceledi. Önce Yazıkonak beldesine geçen Bakan Kurum, burada 32 bloktan oluşan 381 konutun yapıldığı şantiye alana geçti. Yüzde 50 oranında kaba inşaatı tamamlanan 381 konutun yer aldığı şantiye alanında örnek daireye giren Bakan Kurum, ilgililerden bilgi aldı. Ardından bölgede yapılan futbol sahasına geçen Bakan Kurum, beraberindekilerle kaleye şut çekti. Daha sonra Kurum, Karşıyaka Mahallesi Kentsel dönüşüm bölgesine geçti. Şantiye alanlarını inceleyen Bakan Kurum burada da ilgililerden bilgi aldı.


Bakan Kurum'un Sürsürü Mahallesi'nde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yapılan konutları inceleyerek, burada Elazığ'daki son durum ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi vereceği bildirildi.


Bakan Kurum'a incelemelerde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, TOKİ ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Deprem, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum Elazığ'da, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

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