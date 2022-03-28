AFAD ile Katar Hayır Derneği arasında iş birliği mutabakatı imzalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, son 4 yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

Soylu, Katar Hayır Derneği Başkanı Şeyh Hamad Nasır J. Al Sani ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından Bakan Soylu ile Al Sani, Başkanlığın Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlenen, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne geçti.

İmza töreninde konuşan Süleyman Soylu, Türkiye ve Katar'ın dünyanın birçok yerinde omuz omuza iyilik için çalıştığını söyledi.

Suriye'den Ukrayna'ya kadar pek çok yerde dünya tarihinin yüz karası işlerle karşılaşıldığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Türkiye, son 4 yılda uluslararası arenada en çok insani yardım yapan ülke oldu. Protokol imzaladığımız Katar Hayır Derneği, sadece 2012-2017 yılları arasında 50 ülkede 178 milyondan fazla kişiye 1,3 milyar dolar yardım yaptı. Bizim birçok hayır derneğimiz, Afrika'dan Orta Doğu'ya, Filistin'den Afganistan'a kadar sadece parayla değil, bizzat bedenleri ile gidip orada çalıştılar. İnsanların dertlerine çare olmaya çalıştılar. Bangladeş'te hastane, Afrika'da su kuyuları açtık. Herkes bir gayretin içerisinde."

İmzalanan iş birliği mutabakatının, yenilenme protokolü olduğunu dile getiren Soylu, Katar Hayır Derneği ile daha önce 5 yıl süre geçerli olmak üzere 13 Aralık 2016'da bir mutabakat zaptının imzalandığını anımsattı.

İmzalanan protokol kapsamında depremlerden orman yangınlarına kadar pek çok afette Katar'ın önemli katkılarını gördüklerini belirten Soylu, "Orman yangınları ile mücadele kapsamında da 66 kişilik bir itfaiye ekibi fiilen gelip çalışmalara destek vermiştir. Aynı şekilde Azez ve Çobanbey gibi sınır ötesine gönderilen yardımlarda da Katar Hayır Derneği'nin ciddi miktarda hem nakdi hem de ayni yardımları oldu." diye konuştu.

Soylu, Katar'ın sadece 2016 protokolü kapsamında değil, 2011'deki Van Depremi'nde de 2014'te Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi konusunda da önemli ve samimi katkılar yaptığını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eğer siz samimi olursanız, Allah size hayrı nasip eder. Buradaki iş birliğinin temelinde tam da bu vardır. Samimiyet ve iyi niyetle adım attık. Hızlı şekilde görüşmeleri tamamlayarak bugün imza aşamasına geldik. Yenilenen bu mutabakat zaptındaki iş birliği alanlarımız, acil durum yardımı, afete hazırlık, su, iskan ve barınma, sağlık, tıbbi rehabilitasyon, gıda güvenliği ve geçim kaynakları, öğrenme, eğitim ve beceri geliştirme, kışa hazırlama, toplumsal refah ve tarım, savunma, lojistik ve yasal kolaylaştırma şeklinde yukarıdan aşağı sıralanmıştır." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği ile ilgili de çok anlamlı bir iş birliği içerisinde olduklarını kaydeden Soylu, 3 bin 250 personelle Katar'da güvenliği sağlamak üzere çalışmalara devam etiklerini aktardı.

-"Türk kardeşlerimizle iş birliği içindeyiz"

Katar Hayır Derneği Başkanı Şeyh Hamad Nasır J. Al Sani de insani yardım konusunda Türk halkının yaptıklarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Al Sani, "Türk kardeşlerimizle iş birliği içindeyiz. Afetlere karşı iş birliği yapmak, bu afetlere hazırlık yapma konusunda da bizim elimizi kolaylaştırır. Modern diyebileceğimiz, farklı dine sahip olan toplumlara da Türk toplumu yardımları ile örnek oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve Al Sani, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı'na imza attı.

Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Katar Hayır Derneği İcra Kurulu Başkanı Yousuf Ahmad R. A. Al-Kuwari ve Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani hazır bulundu.