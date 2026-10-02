BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN” - Son Dakika
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BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”

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BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”
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Konya Büyükşehir Belediyesi araç filosuna kazandırılan 54 yeni iş makinesi ve aracın hizmete alım programı Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda düzenlenen gerçekleştirildi.

“TARİHİ BİR MAÇA ŞAHİTLİK ETTİK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuşmasına 30 Eylül Çarşamba günü Konya adına çok önemli bir işi hep birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayarak başladı. Filistin Milli Takımı ile Konyaspor arasında tarihi bir maça şahitlik ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Konya, Filistin meselesinde her zaman tepkisini en üst düzeyde veren şehir. Biz de İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti olmamız vesilesiyle bir dizi programla birlikte Filistin Milli Takımımızı da şehrimizde misafir ettik. Başından sonuna kadar çok iyi organize olmuş bir iş izledik. Stadı hınca hınç dolduran Konyalılara ve katkı sunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

42 bini statta olmak 50 bin civarında Konyalının, Filistin meselesine desteğini en yüksek şekilde ifade ettiğinin altını çizen Başkan Altay, “Maçın başlama düdüğü 10. dakikada verilen arada oluşan ambiyans, 89.59'da maçın bitirilmeden ara verilmesi, bunların hepsi çok güzel düşünülmüş işlerdi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sosyal medyada çok önemli paylaşımlar oldu. Dün Meclis Başkanımız meclis açılışında ifade etti. Bu tür işlerde şehir yöneticileri olarak teşekkürü bizler alıyoruz ama arkasında hakikaten çok büyük bir emek var. Çok titiz, detaylı, güzel düşünülmüş bir iş oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünya gündeminde Konya'mızın adını taçlandıracak bir işe hep birlikte ev sahipliği yapmış olduk” ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”

“54 ARACIMIZ, 419 MİLYON LİRA BEDELLE BELEDİYEMİZE VE ŞEHRİMİZE KAZANDIRILMIŞ OLDU”

“Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Konya adına önemli işler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, belediyeciliğin temel hizmetlerinin altyapı hizmetleri olduğuna dikkat çekti. Başkan Altay, “Hem merkezde hem Konya'nın 42 bin kilometrekarelik alanında 31 ilçemizde çalışıyoruz. Bugün de altyapı çalışmalarında kullanacağımız 54 iş makinesi ve hizmet aracının hizmete alım törenini birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Greyderlerimizden kamyonlarımıza, beko loderlerimizden kazıcı yükleyicilere, asfalt finişerlerinden GCB’lere ve hizmet araçlarımıza, hatta zabıta ekiplerimizin motorlu araçlarına kadar toplam 54 aracımız, 419 milyon lira bedelle belediyemize ve şehrimize kazandırılmış oldu. İnşallah bu araçlarımız hem merkezde hem ilçelerde vatandaşımızın temel altyapı ihtiyaçlarını gidermek için ekip arkadaşlarımız tarafından kullanılacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”

“BU ŞEHİR İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Başkan Altay, yeni iş makinelerinin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Burak Demiralp’e, İLBANK Genel Müdürümüz Eyüp Karahan Bey'e ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hizmet araçlarımızın şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kullanacak arkadaşlarımıza kazasız, belasız şehrimize hizmet etmelerini temenni ediyorum. Çarşamba akşamı da gördük ki biz ne kadar çalışırsak çalışalım bu şehrin hakkını ödeyemeyiz. Onun için bu şehir için gece gündüz demeden, hastalık sağlık demeden işimizin başındayız, çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da Konya'mız için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”

“MAŞALLAH HER HAFTA HİZMETTE SINIR TANIMAYAN BİR BELEDİYECİLİĞE ŞAHİT OLUYORUZ”

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “Maşallah her hafta hizmette sınır tanımayan bir belediyeciliğe şahit oluyoruz. Tabii bunlar kolay olmuyor. Bunlar için dertlenmek lazım. Bir şehrin gelişimine katkı sağlamak için dertlenmediğiniz takdirde o şehirde başarılı olmanız mümkün değil. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızı özellikle şu hususta da tebrik etmek istiyorum: Başkanımız, Milletvekillerimizle, Sayın Valimizle birlikte Ankara'da ciddi temaslarda bulunarak Konya'mızın sorunlarını, ihtiyaçlarını hep beraber giderme gayreti içerisinde oluyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedefimiz var ve Türkiye Yüzyılı hedefinde de Konya en başta gelecek şehirlerden bir tanesi olacaktır. Hizmete alınan yeri araçların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya’daki birlik ve beraberliğe de dikkat çeken Özgökçen, “Konya her daim direnişin ve dirilişin timsali olmuş bir şehirdir” diyerek Çarşamba akşamı Filistin Milli Takımı ile Konyaspor maçında stadı dolduran tüm Konyalılara teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ 25 ÖNCESİNE GÖRE ÇOK GÜZEL NOKTALARA ŞEHRİMİZİ TAŞIDI”

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, “Konya'mız ilçeleriyle, Büyükşehir Belediyesi'yle, kamu kurumlarıyla neredeyse her gün ya bir eserin, hizmetin açılışını ya da temel atmasını gerçekleştiriyoruz. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ kapsamında da bu tür faaliyetleri maşallah Konya'da fazlasıyla görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz çok önemli altyapı hizmetlerine imza atıyor. Bugün yeni açılışlar var. Yine Konya tarihinin en önemli raylı ulaşım projesini Büyükşehir Belediyemiz başlattı. Yeni yollar çevre yolları, alt geçitler, üst geçitlerle ‘Konya Modeli Belediyecilik’ de altyapı yatırımlarında, ulaştırma yatırımlarında elhamdülillah 25 yıl öncesine göre çok çok güzel noktalara şehrimizi taşıdı. Tüm bu hizmetlerin, eserlerin oluşturulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, valimize teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY: “419 MİLYON LİRA BEDELLE ŞEHRİMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ 54 YENİ ARAÇ HAYIRLI OLSUN”

“BU ŞEHRİN EVLADI OLMANIN GURURUNU BİZLERE YAŞATTINIZ”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, 30 Eylül Çarşamba akşamı Konyaspor ve Filistin Milli Takımı arasında oynanan dostluk maçına değinerek, “Türkiye'nin dört bir yanından bu organizasyona, Konyalı hemşehrilerimize olan sempati, duyulan minnet, övgü sözlerine mazhar olduk. Bu güzel organizasyona emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Konyaspor Başkanımıza, Sayın Valimizin şahsında tüm kamu çalışanlarımıza ve her şeyden önce de şüphesiz o stadı coşkuyla doldurup sahip olan tüm Konyalı hemşehrilerimize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu şehrin evladı olmanın gururunu bizlere yaşattınız” diye konuştu.

Konyalıların her şeyin en iyisine, en güzeline layık olduğunu vurgulayan Özer, “Bu bilinçle de bu şehre bir kiremit, bir tuğla ilave edebilmenin veya buna vesile olabilmenin gayreti içerisinde bizler mücadele ediyoruz. Şehrimiz büyüyor, gelişiyor ve yeni hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere merkez belediyelerimiz de bu ihtiyaçları en güzel şekliyle gidermeye çalışıyor. Bu güzel iş makinelerini şehrimize kazandıran Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZİN DÖRT BİR KÖŞESİNE AYNI ÇABA VE KARARLILIKLA HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Valisi İbrahim Akın da “Bu kadim şehrin tarihinden aldığı güç, bizlere her alanda daha da ileriye gitmek için büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk bilinciyle Konya’mızın her köşesinde hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, şehrimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmasında altyapının önemine dikkat çeken Vali Akın, “Belediyemizin hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç filomuza dahil edilen toplam 54 adet yeni aracımızla birlikte şehrimizin dört bir köşesine aynı çaba ve kararlılıkla hizmet götürmeye devam edeceğiz. Kışın karla mücadeleden, yazın cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve konforlu hale getirilmesine, çevremizin korunmasından hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak hizmet kadar pek çok alanda kullanılacak bu araçlar, Konya'mızın dört bir yanında sunulan belediyecilik hizmetlerinin kalitesine ve etkinliğine önemli katkı sağlayacaktır inşallah. Konya'mızın her bir karışına adaletle, hakkaniyetle ve azimle emek sarf eden, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’ı yürekten tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi filosuna kazandırılan 54 yeni iş makinesi ve aracın hizmete alımı dualarla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir BelediyesiSon Dakika

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