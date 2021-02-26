Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

26.02.2021 09:15
Basketbol: Haftanın programı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 20. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor (ENKA)

17.30 Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor (Ankara)

20.00 TOFAŞ- Galatasaray (TOFAŞ)

28 Şubat Pazar:

13.00 Empera Halı Gaziantep Basketbol- Beşiktaş Icrypex (Şahinbey)

15.15 Anadolu Efes- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Sinan Erdem)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Gazanfer Bilge)

20.00 Darüşşafaka Tekfen- Fenerbahçe Beko (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor- Samsun Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol- Çankaya Üniversitesi (Adana Atatürk)

15.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ankara DSİ Etlik)

15.15 Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta (TOBB ETÜ)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Kadir Has Kongre Merkezi)

28 Şubat Pazar:

15.15 Galatasaray-İzmit Belediyespor (Güngören Spor Kompleksi)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Antakya)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik (Muradiye)

Yarın:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Akhisar Belediye)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket (Kurtdereli)

17.30 Samsunspor-Finalspor (Mustafa Dağıstanlı)

28 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyespor-Mamak Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

15.45 Ankara Anadolu Basket- Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (TOBB ETÜ)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Global Connect Travel Düzce (Kocaeli Atatürk)

1 Mart Pazartesi:

18.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Sigortam.net (Selçuklu Belediyesi)

Basketbol Süper Ligi, basketbol, 28 Şubat, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor


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