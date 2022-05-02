Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı - Son Dakika
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Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı

02.05.2022 20:11

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sonunda sağanak yağışın etkisine giriyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada akşam saatlerinde Marmara dahil olmak üzere tüm bölgelerde yağış uyarısı verilirken, söz konusu sağanak yağışların bayram boyunca devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Sinop dışında Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Isparta, Burdur'un kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'ın güney ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batısı, Niğde'nin doğusu ve Kayseri'nin güneyinde, yarın (Salı) Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya'nın kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun güneyi ile Adana'nın kuzeyi, Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, bayramda yağışlı havanın etkili olacağını belirterek şu bilgileri verdi:

Bayramın 1. günü (2 Mayıs 2022 Pazartesi): Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (3 Mayıs 2022 Salı): Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi

Bayramın 3. günü (4 Mayıs 2022 Çarşamba): İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi
Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi
Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi
Bayram planı yapanlar dikkat! Meteoroloji sağanak yağış için saat verdi
Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı - Son Dakika


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