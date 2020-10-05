BBP il başkanlarından, kongrede Genel Başkan Destici'ye destek kararı - Son Dakika

BBP il başkanları, 11. Olağan Kongre'de Genel Başkan Mustafa Destici'yi destekleyeceklerini açıkladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim pazar günü Ankara Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, partinin 11'inci Olağan Kongre'sinin gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Ankara'da dün il başkanları toplantısının yapıldığı aktarılan açıklamada, toplantıda İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri başta olmak üzere tüm il başkanlarının, kongrede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye destek kararı aldığı kaydedildi.