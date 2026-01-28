Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün - Son Dakika
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
28.01.2026 12:18  Güncelleme: 12:44
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor. İlk olarak savunması alınan tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, "Yıllarca tanıdığım arkadaşımla para alışverişi rüşvet alışverişine döndü. Benim gönderdiğim 25 bin lira, rüşvet almışım gibi gösterildi. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gününde devam ediyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan sanıklar Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL DE DURUŞMADA

Aziz İhsan Aktaş'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıkların da katıldığı duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 20 Ekim 2025'teki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, CHP'li bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri, partililer ve sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından

Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Bazı avukatların usule ilişkin taleplerinin dinlenmesiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor. İlk olarak savunması alınan tutuklu sanık Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, çalışma hayatı boyunca hep belediyelerde görev yaptığını söyledi.

"YILLARDIR TANIDIĞIM ARKADAŞLARIMLA PARA ALIŞVERİŞİ RÜŞVET ALIŞVERİŞİNE DÖNDÜ"

Adıyaman Belediyesinde Mayıs 2024'te çalışmaya başladığını aktaran Kayhan, "Üzülerek söylüyorum ki ülkemizde kötülük o kadar sıradanlaştı ki insanlar hiç düşünmeden kendi konforları, hayatları için iftira atabiliyor. Ben böyle bir durumla karşı karşıyayım ve 8 aydır cezaevinde yatıyorum. Benimle ilgili ifade veren arkadaş Savaş Ç'yi tanırım. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Ama anlamadığım şekilde bana böyle bir iftirada bulunuldu. Yıllarca tanıdığım arkadaşımla para alışverişi rüşvet alışverişine döndü. Benim gönderdiğim 25 bin lira, rüşvet almışım gibi gösterildi. Bunu kabul etmiyorum." dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından

"KİMSEDEN RÜŞVET ALMADIM"

Kayhan, kendisi hakkında ifade veren Savaş Ç. ile arkadaşlığının eskiye dayalı olduğunu belirterek, "Aldığım bütün paranın hepsini ödedim. Tutuklandıktan sonra ailem ödedi. Benim ona bir borcum yok. Bilinmesini istiyorum. Bu arkadaş beni tanımadığını söylüyor. Böyle bir şey yok. Kendisi çok iyi biliyor. O kadar çok yalan söylemiş ki dosyada. Benim rüşvete aracılık ettiğimle ilgili iddia makamının iddiası var. Kimseden rüşvet almadım, rüşvete aracılık etmedim. Bütün değerlerim üzerine yemin ederim. Kimseye ihale vermedim." ifadelerini kullandı.

Duruşmada, diğer tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor.

Dün başlayan duruşmada sanıklara kimlik tespiti yapılmış, iddianamenin özeti okunmuştu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından
Tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş

İddianameden;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı sanık Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı sanık Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sanık Zeydan Karalar ile görevinden uzaklaştırılan ve hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı sanık Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı sanık Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Kaynak: AA

