Beyaz Saray'dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon - Son Dakika

Beyaz Saray'dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten ve bir süreliğine Beyaz Saray'da baş stratejist olarak vazife yapan Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın bir kısmı için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınınca yeniden...

Beyaz Saray'dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten ve bir süreliğine Beyaz Saray'da baş stratejist olarak vazife yapan Steve Bannon, ABD- Meksika sınırına inşa edilecek duvarın bir kısmı için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınınca yeniden gündeme geldi. Hakkında hazırlanan iddianamede, 25 milyon dolardan fazla para toplanan bağış kampanyasından Bannon'ın yüz binlerce doları kişisel işleri için harcadığı öne sürüldü. Pekin yönetimi tarafından çeşitli suçlardan aranan Çinli milyarder Guo Wengui'nin 28 milyon dolar değerindeki yatında tutuklanan Bannon, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve 5 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek seyahat kısıtlamasıyla serbest bırakıldı.

Aslında Steve Bannon Trump'ın yakın çevresindekiler arasında federal suçlamalara muhatap olan pek çok isimden sadece biri. Örneğin bir dönem avukatlığını yapan Michael Cohen 2018 yılında vergi yolsuzluğu, Kongre'ye yalan söyleme ve seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal suçlarını kabul etti. Yine bir dönem Trump'ın seçim kampanyası yöneticiliğini yürüten Paul Manafort 2018'de vergi ve bankacılık suçlarından 7,5 yıl hapse mahküm edildi; daha sonra komplo kurmak ve adaleti engellemek suçlarını işlediğini itiraf etti. Seçim kampanyası başkan yardımcısı olan Rick Gates Ukrayna'daki lobicilik yıllarından kalma 75 milyon doları yabancı bankalarda saklamasında Manafort'a yardım ettiğini kabul ettiği için 45 gün hapis yattıktan sonra 3 yıllık şartlı serbestlik cezasına çarptırıldı. Trump'ın arkadaşı ve siyasi danışmanı Roger Stone Kongre'ye yalan söyleme, şahitleri tehdit etme ve Kongre komite görüşmelerini engelleme de dahil olmak üzere yedi farklı fiilden jüri önünde suçlu bulundu. Trump yönetimi bu adli süreçlerin büyük oranda Donald Trump'a zarar verme maksadıyla yürütülen siyasi hamleler olduğuna inanıyor. Suçlanan bu kişilerin bir kısmının Trump aleyhine ifade vermeye zorlanmasını ve davalarının Trump'la ilişkilendirilmeye çalışılmasını, asıl hedefin Trump olmasının kanıtı olarak görüyor.

Trump'ın kampanya yöneticisi ve baş stratejisti

1953 yılında dünyaya gelen Steve Bannon 1970'lerin sonundan itibaren yedi yıl süreyle ABD Deniz Kuvvetleri'nde askerlik yaptı. Daha sonra iki yıl boyunca Goldman Sachs firmasında yatırım bankeri olarak çalıştı. Ardından insanoğlunun kapalı bir biyosferde nasıl yaşayacağını test etmek üzere başlatılan Biyosfer-2 araştırma projesinin yöneticiliğini üstlendi. 1990'lı yıllarda Hollywood'da baş yapımcı oldu ve 2016 yılına kadar 18 filme imza attı. Çay Partisi hareketinde aktif rol aldı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasına başkanlık etmeden önce, 2007'de kurduğu aşırı sağ eğilimli Breitbart News internet sitesini yönetiyordu.

Böylesine farklı iş deneyimlerine sahip olan Steve Bannon, Donald Trump'ın seçim kampanyasının son aylarında baş yönetici olmasıyla birlikte, bütün dünyaca tanınır bir yüz haline geldi. Trump yönetiminin ilk evresinde yedi ay boyunca Başkan'ın baş stratejisti ve başdanışmanı olarak görev yaparak daha da dikkat çekti. 2017 yazında bu görevinden kovuldu; fakat Trump'ın son zamanlarda onun hakkında olumlu konuştuğu söyleniyordu.

Açık sözlülüğü ve kavgacı kişiliğiyle bilinen Bannon, Müslüman nüfusa sahip ülkelere seyahat yasağı getirmek gibi, Trump'ın ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına kayan politikalarının bazılarının arkasındaki isimlerden biriydi. Nitekim 2014 yılında Vatikan'da yaptığı bir konuşmasındaki şu ifadeleri Bannon'ın İslam karşıtlığını gözler önüne seriyordu: "Yahudi-Hıristiyan Batı'nın İslam'a karşı mücadelesinin uzun tarihine bakarsak, atalarımızın duruşlarını koruduklarına ve bence doğru olanı yaptıklarına inanıyorum. İster Viyana'da ister Tours'da veya başka yerlerde olsun, İslam'ı dünyanın dışında tuttular... Batı'nın kilisesi olan büyük kurumu bize miras bıraktılar".

Küresel aşırı sağın hamisi

Trump tarafından kovulduktan sonra "The Movement" isminde Brüksel merkezli bir hareket kurarak, aşırı sağcı siyasi partilere anket verileri toplama, analiz etme, sosyal medya stratejisi oluşturma ve aday belirleme gibi konularda danışmanlık yapmaya başladı. The Guardian gazetesine verdiği demeçte "Bannon Teorisi" adını verdiği görüşünü şöyle açıkladı: "Sağcı popülizme vitrin olabilecek makul bir aday belirle ve seçimi kazan". Bunu yaparken de her türlü eleştiriyi göğüslemeye hazır olduğunu, Fransız sağcı Ulusal Cephe'nin (NF) kongresinde yaptığı konuşmasındaki şu sözleriyle ifade etti: "Bırakın size ırkçı desinler, yabancı düşmanı desinler. Bu sözleri göğsünüzde bir onur nişanesi olarak taşıyın. Çünkü her geçen gün biz güçleniyoruz, onlar zayıflıyor. Tarih bizim tarafımızda ve bize zaferi getirecek".

Steve Bannon temel amacının küresel popülist hareketlerin birlikte hareket etmesinin alt yapısını oluşturmak olduğunu deklare etti. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli yerlerindeki aşırı sağcı popülist siyasi oluşumları desteklemeye çalıştı. Avrupa aşırı sağını yeniden dizayn etme iddiasıyla ortaya çıkan Bannon Almanya, İsveç, Avusturya, İtalya, Belçika, Macaristan ve Polonya gibi birçok ülkedeki ultra-milliyetçi ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı partileri birleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bu partilerden oluşacak bir "süper grup" kurmayı planladı. Kurucusu olduğu hareket, İtalya gibi bazı ülkelerde başarı elde ederken bazı ülkelerde engellere takıldı.

Brexit'in mimarlarından

Brexit Partisi lideri Nigel Farage'ın yakın dostu ve mevcut İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ateşli destekçilerinden biri olan Bannon, İngiltere'nin 2016 yılındaki Brexit referandumuyla AB üyeliğinden ayrılmasındaki etkili aktörlerden biri oluşuyla da adından söz ettirdi. İngiltere siyasetine yakın ilgi gösteren Bannon, önce ırkçı İngiliz Ulusal Partisi (BNP) ve İngiliz Savunma Ligi'ni (EDL), ardından da aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'ni (UKIP) destekledi. Bannon milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin usulsüz bir şekilde toplanarak seçimlerde ve Brexit sürecinde siyasi amaçlarla kullanılması skandalıyla gündeme gelen Cambridge Analytica şirketinin kurucularından biriydi ve bir süre yönetiminde yer almıştı.

Her ne kadar sızan e-mail yazışmaları Cambridge Analytica şirketiyle Brexit faaliyetlerinde merkezi rol oynayan Leave.EU (AB'den ayrıl) hareketi arasında bağlantı olduğunu gösterse de bu ilişki taraflarca reddedildi. Fakat yine de Bannon, Brexit'in sembol ismi Farage ile yakın ilişki içinde olduğunu hiç gizlemedi. Bu ikili, İngiltere'nin AB'den bir türlü ayrılamaması neticesinde, bu işi yapmak üzere Boris Johnson'ın başbakanlığa gelmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın başını derde sokar mı?

ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine halihazırda olumsuz şartlar altında hazırlanıyordu. Son dönemde bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Trump yönetiminin karşılaştığı en ciddi sınav haline geldi. Trump'ın en güvendiği alanlardan biri olan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çok ciddi hasar aldı. En çok övündüğü konulardan bir diğeri olan düşük işsizlik rakamları da bu süreçte yükselişe geçti. Pek çok savaştakinden daha fazla ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Hiç olmadığı kadar kutuplaşmış bir toplum, keskin ve ayrıştırıcı bir siyasi ortam, uzun süredir devam eden ve görmezden gelinen eşitsizliklerin ortalığa saçılması, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıklar ve dünyadaki genel şartların kötüleşmesi de bu olumsuz eğilimi besledi.

Şimdi Trump'ın en son isteyeceği şey, eski çalışanlarının isminin dahil olduğu adli süreçlerin, yeniden seçilme şansını daha da zora sokması olacaktır. Nitekim Trump hemen Bannon'ın suçlandığı bağış kampanyasıyla hiçbir alakasının olmadığını açıkladı. Donald Trump yasa dışı göçmen geçişini engellemek için Meksika sınırına ördürdüğü duvarın bazı kısımlarının finanse edilmesi amacıyla başlatılan "We Build The Wall" (Duvarı Biz İnşa Ediyoruz) kampanyasına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade etti. Bannon için üzüldüğünü belirten Trump "Kampanyamıza dahildi ve yönetimimizin ilk kısmında kısa bir süre için yönetimimizin parçasıydı. Ama daha sonra kendisiyle görüşmedim. Neden sorumlu olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle birlikte tutuklanan diğer insanları da tanımıyorum" dedi. Fakat Demokratlar seçim sürecinde bu skandalı Trump aleyhine kullanacaklarını şimdiden belli etti. Bannon'ın tutuklanması pek çok haberde Trump yönetimi dönemine yapılan referanslarla verildi. Böylelikle Trump'ın başkanlık seçimlerine kısa süre kala uğraşması gereken pek çok probleme bir yenisi daha eklenmiş oldu.

[Doktora çalışmalarını İngiltere Warwick Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlayan Dr. Oğuzhan Yanarışık Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır]

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü         
14:18
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı         
14:08
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu         
13:58
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor         
13:34
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı         
12:49
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı         
12:37
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı         
10:55
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor         
10:51
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor         
10:29
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı         
23:04
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü         
22:55
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi         
19:55
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 17:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray'dan mahkeme salonlarına: Steve Bannon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei