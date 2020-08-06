Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 'umut etme, tazelenme ve şükran duyma' temalarıyla 10 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek.

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor, System.String[]

Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor

İSTANBUL - Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl altıncısını düzenlediği Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, 'umut etme, tazelenme ve şükran duyma' temalarıyla 10 Ağustos-15 Ağustos tarihleri arasında Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek.

6. Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri, Yaşam Vadisi'nde başlıyor. Sanat yönetmenliğini Figen Ayhan Karakelle'nin yaptığı Beylikdüzü Klasik, 10 Ağustos akşamı, saat 21: 00'de, bakır nefesli sazlar beşlisi Brassoist'in 'Taze Bir Nefes' konseri ile açılış yapacak. Beylikdüzü Belediyesi, hazırladığı videoyla Beylikdüzü Klasik'in sağlık çalışanlarına adandığını duyururken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Çalık "Bu yıl 6.'sını düzenlediğimiz Beylikdüzü Klasik'in notaları, salgın döneminde tüm gücüyle emek veren sağlık çalışanlarına şükranlarımızı, kaybettiklerimizin anısına saygımızı, umut ve cesaretimizi anlatmak üzere yankılanacak" dedi.

'Aman Doktor' sağlık çalışanları için seslendirilecek

Beylikdüzü Klasik'in startını, bakır nefesli sazlar beşlisi Brassoist verecek. Çok sevilen klasik müzik parçalarının özgün düzenlemelerinden, sevilen türkülerin yorumlanışına geniş bir repertuvara sahip Brassolist, konserde, Mart ayından bu yana büyük özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına duyulan şükranı ifade etmek üzere, Beylikdüzü Klasik için besteci ve şef Murat Cem Orhan tarafından düzenlemesi yapılan 'Aman Doktor' parçasının ilk seslendirilişini gerçekleştirecek.

Genç Keman Sanatçısı Yiğit Karataş ve Avrasya Oda Orkestrası'ndan Mozart Ezgileri

12 Ağustos'ta Yaşam Vadisi'ne, klasik müzik dünyasının büyük bestecisi Mozart'ın yüzyıllardır güzelliğini hiç kaybetmeyen müziği yayılacak. 'Mozart Yüzyıllardır Taze' adlı konserin solisti, girdiği her yarışmadan başarı ile dönen yurt dışındaki medar-ı iftaharlarımızdan biri olan kemancı Yiğit Karataş. Beylikdüzü Klasik'in ikinci akşamında Karataş, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Oda Orkestrası ile Mozart'ın 3 numaralı keman konçertosunu seslendirecek. Orkestra, konseri, Mozart'ın 41. Senfonisi ile noktalandıracak.

Opera Trio'dan muhteşem gala konseri

Beylikdüzü Klasik, 15 Ağustos akşamı yapılacak gala konseriyle sona erecek. Klasik müziğin en güzel melodilerini Yaşam Vadisi'ne taşıyacak konserde Opera Trio, opera dünyasının en sevilen arya ve düetlerini seslendirecek. Soprano Dilruba Akgün, Tenor Caner Akın ve bariton Caner Akgün'ünden oluşan Opera Trio topluluğuna, Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Beylikdüzü Klasik Müzik Günleri 10 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
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