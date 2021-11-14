Üye Girişi
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı - Son Dakika

Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı

14.11.2021 11:41
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı

Kırıkkale'de biçerdöverler için yedek parça imal eden firma, yılın 10 ayında yaklaşık 3,5 milyon avroluk ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Kırıkkale'de biçerdöverler için yedek parça imal eden firma, yılın 10 ayında yaklaşık 3,5 milyon avroluk ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 63 yıldır faaliyet gösteren Emniyet Sanayi Zirai Aletler Yedek Parça İthalat ve İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, 30'un üzerinde ülkeye biçerdöver yedek parçası ihracatı yapıyor.

Şirket sahibi Emre Baştuğ, AA muhabirine, firmalarının, 1958 yılında dedeleri Halil Baştuğ tarafından kurulduğunu, o günden bu zamana kadar biçerdöver yedek parçası imalatı yaptıklarını söyledi.

İşletmede şu anda 97 personelin bulunduğunu ve 3 vardiya olarak çalıştıklarını anlatan Baştuğ, iç piyasaya ve 30'dan fazla ülkeye satış yaptıklarını, New Holland'ın biçerdöver grubunda da ana tedarikçi olduklarını dile getirdi.

Baştuğ, biçerdöver grubunda yürüyen aksamlar denilen şanzıman, miller, kasnaklar, akslar, poyralar, dişliler, yine şanzımandaki dişli grupları ve bunlara dair 14 bin parça ürettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de olmayan diğer biçerdöver modellerine de parça üretimi yapmaktayız. Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Malezya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kolombiya, Venezuela, Etiyopya, Sudan, bunlar yoğunluklu olarak sürekli ihracat yaptığımız ülkeler. Avrupa'da da İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Polonya, Slovakya, sektörde en yoğun olarak çalıştığımız ülkeler. Bu ülkelerin içerisinde Belçika, Hollanda ve Almanya'daki tedarik yaptığımız firmaların da yine ana tedarikçisiyiz. Onlar da globalde kimisi 20-30 ülkede faaliyet gösteriyor. O firmalara da ürünlerimizi kendi markamızla ancak onların ambalajıyla gönderiyoruz. Polonya ve Macaristan'daki birçok firma da bizden aldıkları ürünleri kendi ihracat bölgelerine etiketleriyle pazarlıyor."

Baştuğ, 2004 yılından beri ihracat yaptıklarını belirterek, öncesinde de ihracatçı olan firmalar aracılığıyla ürünlerinin yurt dışına satıldığını vurguladı.

Kendileri için en büyük mutluluğun, dış ticarete katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Baştuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen bir ürünün yurt dışından ithal edilmemesi, ikame olarak bizim ürünlerin tercih edilmesi bizim en büyük mutluluğumuz. Ülkemize ve 2023 hedeflerine katkıda bulunmak, dövizimizin ülkemizde kalması, kendi ürettiğimiz ürünün bizim markamızla yurt dışında pazar bulması da bizi mutlu ediyor. 2021 yılının ilk 10 ayında 3,5 milyon avro civarında bir ihracatımız var. Önümüzdeki 2 ayda da 1 milyon avroya yakın çıkacak siparişlerimiz var. İnşallah 2022 yılında daha iyi olacağız."

Baştuğ, "Şu anda global çapta yaşanan krizler, Türkiye'nin ihracat ve lojistik üssü olma yolunda bizlere avantaj sağlamakta. Tabii ki dövizin yükselmesi bizler için bir avantaj. İthal girdi maliyetleri yükseliyor ancak dövizin yüksek olması da bizi ihracata daha çok heveslendiriyor. Yurt dışında yaşanan fabrika kapanmaları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, gördüğümüz kadarıyla bizler için bir artı. Bu kapsamda birçok ülkeden de 2022 yılı için erken siparişler almaya başladık." diye konuştu.

Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı
Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı

Togo Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü 10:59 Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor 10:36 Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor 10:25 A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır 08:36 Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü 07:27 PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
En sonunda rakip ağlara gol atan Merih, kendisine yaptığı eleştiriyle gülmekten kırdı geçirdi En sonunda rakip ağlara gol atan Merih, kendisine yaptığı eleştiriyle gülmekten kırdı geçirdi         
11:55
HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek         
11:05
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var         
10:36
Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı         
10:19
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor         
09:29
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil         
07:28
Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti         
02:42
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 12:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement