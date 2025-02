Binance TR\'den Sevgililer Günü Uyarısı:

Bitcoin

Sevgililer Günü, dolandırıcıların romantik duyguları ve hediye telaşını suistimal ederek insanları hedef aldığı bir dönem haline gelebiliyor. Özellikle kripto varlık piyasasında, sahte yatırım fırsatları ve romantizm temalı kimlik avı tuzakları gibi yöntemlerle kullanıcılar mağdur edilebiliyor. Bu özel günde hem kalbinizin hem de dijital cüzdanınızın güvende olduğundan emin olmak için farkındalık ve eğitim, siber tehditlere karşı en etkili önlemdir.

Türkiye'nin lider kripto varlık platformu Binance TR, kullanıcıların varlıklarını en güvenli şekilde koruyabilmesi ve sektöre duyulan güveni pekiştirmek amacıyla güvenlik ve uyum alanındaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Binance TR, düzenleyici otoritelerle yakın iş birliği içinde çalışarak dolandırıcılıklara karşı etkin koruma ve savunma mekanizmaları geliştirirken, teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarını da önceliklendiriyor. Bu çabaların bir sonucu olarak, son bir yıl içinde Binance TR'nin uyum ve güvenlik ekibi %50 oranında genişleyerek önemli bir büyüme kaydetti.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de hayati önem taşıyor. Bu noktada tüm ekosisteme büyük sorumluluklar düşüyor. Biz de Binance TR olarak üzerimize düşeni yapmaya, düzenleyici otoritelerle iş birliğimizi güçlendirmeye ve platformumuzun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Artan Tehdit: Aşk Dolandırıcılığı İstatistikleri

Sevgililer Günü, kutlamalarla dolu bir gün olmasının yanı sıra finansal dolandırıcılar için de bir fırsat sunuyor. Dolandırıcılıkların artan karmaşıklığı ve yeni taktiklerin kullanılması, bireylerin farkındalığını ve eğitimini her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

ABD'de, 2022 yılında bu tarz dolandırıcılıklardan kaynaklanan zarar 1,3 milyar dolara ulaştı. FBI, özellikle kripto varlıklarla ilgili dolandırıcılıkların arttığı konusunda uyarıyor. Bu sorun sadece ABD ile sınırlı değil; Avustralya'da da 2024 yılında sadece bu tip dolandırıcılık nedeniyle bildirilen toplam zarar 8,9 milyon dolara ulaştı. Bu tür dolandırıcılıklar her yaş grubunu etkiliyor ve kripto varlık birimleriyle de ilişkilendirilebiliyor, bu da tehdidin küresel boyutunu gözler önüne seriyor.

Tüm Sektöre Güven İnşa Ediyoruz

Küresel blok zincir veri platformu Chainalysis'e göre, 2024 yılında kripto varlıklar sektöründeki dolandırıcılık, toplam zincir üzerindeki işlemlerin yalnızca %0,14'ünü oluştururken, itibari para işlemlerinde bu oran %5'e kadar çıkabiliyor. Ancak geçmişte yaşanan bazı talihsiz olaylar ve kamuoyundaki olumsuz algı nedeniyle, kripto varlıklar gerçekte olduğundan daha riskli görülüyor.

Öte yandan, 2024'ün sonlarına doğru hız kazanan piyasa hareketliliği, dolandırıcılık girişimlerinde de artışa neden olabilir. Bu nedenle kullanıcı güvenliği ve uyum çalışmaları, kripto sektöründeki tüm oyuncular için öncelikli bir sorumluluk olmaya devam ediyor.

Mücahit Dönmez, bu konuda şunları ekliyor:

"Yasadışı bahis ve aklama suçları gibi hassas alanlarda devletimizin duyarlılığının farkındayız ve bu mücadelede tüm devlet birimleriyle iş birliği yaparak yalnızca şirketimize değil, tüm sektöre de güven kazandırmayı hedefliyoruz.

Küresel araştırma şirketi Ipsos'a göre, Türkiye'de kripto varlıklara yatırım yapanların %70'i Binance TR'ye güvendiğini belirtiyor. Bu oran, platformumuzun güvenilirliğini ve sunduğumuz güvenlik önlemlerinin başarısını gözler önüne seriyor."

Kripto Varlıklarınızı Dolandırıcılıktan Koruma Rehberi

Güvenlik yatırımlarına kesintisiz devam eden Binance TR, kullanıcı güvenliğinin en etkili savunma yönteminin kullanıcı farkındalığı olduğunun bilincinde. Bu nedenle, finansal okuryazarlığın artırılmasının dolandırıcılıkla mücadelede en güçlü savunma olduğuna inanıyor ve bu alandaki yatırımcılarının bilinçlenmesi için çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Güvenliğiniz için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar:

-Güvenilir Kaynaklardan Araştırma Yapın: Herhangi bir işlem yapmadan önce, Binance TR, üniversiteler veya resmi kurumlar gibi güvenilir kaynaklardan bilgi edinin.

-Hesap Bilgilerinizi Koruyun: Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve kurtarma anahtarlarınızı kimseyle paylaşmayın. Hesap güvenliğiniz için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanın ve şifrelerinizi güçlü tutun.

-Şüpheli Yatırım Fırsatlarına Karşı Dikkatli Olun: Sosyal medya ve mesajlaşma gruplarında sunulan hızlı kazanç vaatlerine kanmayın. Gerçek olamayacak kadar iyi görünen tekliflerden uzak durun.

-Bilinmeyen Bağlantılara ve İndirmelere Dikkat Edin: Saygın bir platform veya hizmet, sizden uzaktan erişim araçları indirmenizi asla talep etmez. Kimlik avına karşı, e-posta ve mesajlardaki bağlantıları açmadan önce dikkatlice inceleyin.

Davranış Kalıplarına Dikkat Edin:





Bir yatırım, iş veya teklif hakkında şu soruları kendinize sorun:

-Bu fırsat hakkında yeterince bilgi sahibi miyim?

-Bana tam olarak şeffaf bilgi veriliyor mu?

-Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif mi sunuluyor?

Bu Sevgililer Günü'nde, sadece kalbinizi değil, varlıklarınızı da koruyun. Binance TR, her zamanki gibi kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunmak için çalışmalarına devam ederken, unutmayın ki güvenli bir gelecek, sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediyedir.

Binance TR's Valentine's Day Warning:

Protect Yourself and Your Loved Ones from Crypto Scams!

Valentine's Day can become a prime target for scammers who exploit romantic emotions and the rush to buy gifts, preying on unsuspecting individuals. In the crypto asset market, users can fall victim to fraudulent investment opportunities and romance-themed phishing traps. To ensure both your heart and digital wallet remain safe on this special day, awareness and education are the most effective safeguards against cyber threats.

As Turkey's leading crypto asset platform, Binance TR continues its unwavering efforts in security and compliance to help users protect their assets in the safest way possible while strengthening trust in the industry. Working closely with regulatory authorities, Binance TR develops effective protection and defense mechanisms against fraud while prioritizing investments in technology and human resources. As a result of these efforts, Binance TR's compliance and security team has grown by 50% in the past year, marking a significant growth.

Binance TR CEO Mücahit Dönmez commented on the issue:

"Preventing illegal activities is critical in every sector, including ours. The entire ecosystem has a great responsibility in this regard. As Binance TR, we remain committed to doing our part by strengthening our collaboration with regulatory authorities and taking all necessary steps to ensure the security of our platform."

Rising Threat: Romance Scam Statistics

Valentine's Day is not only a day of celebration but also an opportunity for financial scammers. The increasing complexity of scams and the use of new tactics make awareness and education more important than ever.

In the U.S., financial losses from romance scams reached $1.3 billion in 2022. The FBI has issued warnings about the growing prevalence of crypto-related scams. This issue is not limited to the U.S.—in Australia, total reported losses from romance scams reached $8.9 million in 2024. These types of scams affect individuals across all age groups and are sometimes linked to crypto assets, highlighting the global scale of the threat.

Building Trust Across the Entire Industry

According to global blockchain data platform Chainalysis, scams accounted for only 0.14% of all on-chain crypto transactions in 2024, while the rate for fiat transactions can be as high as 5%. However, due to unfortunate incidents in the past and negative public perception, crypto assets are often seen as riskier than they actually are.

Moreover, the accelerating market activity towards the end of 2024 could lead to an increase in fraudulent attempts. Therefore, user security and compliance efforts remain a top priority for all players in the crypto sector.

Dönmez added:

"We recognize our government's sensitivity to critical issues such as illegal gambling and money laundering. By collaborating with all state agencies in this fight, we aim to build trust not just in our company but in the entire industry.

According to global research firm Ipsos, 70% of crypto investors in Turkey trust Binance TR. This figure highlights the reliability of our platform and the success of our security measures."

Guide to Protecting Your Crypto Assets from Fraud

Binance TR continuously invests in security and recognizes that user awareness is the most effective defense against scams. Believing that improving financial literacy is the most powerful tool in this fight, Binance TR continues to organize various educational and informational initiatives to raise awareness among crypto investors.

Key Security Tips:

-Do Your Research from Reliable Sources: Before making any transactions, seek information from trusted sources such as Binance TR, universities, or official institutions.

-Protect Your Account Information: Never share your username, password, or recovery keys with anyone. Use two-factor authentication (2FA) for account security and ensure your passwords are strong.

-Be Cautious of Suspicious Investment Opportunities: Don't fall for promises of quick profits on social media or messaging groups. If an offer sounds too good to be true, it probably is.

-Avoid Unknown Links and Downloads: A reputable platform or service will never ask you to download remote access tools. Be cautious of phishing attempts—carefully inspect links in emails and messages before clicking.

Analyze Behavioral Patterns: Ask yourself these questions about any investment, job, or offer:

-Do I have enough information about this opportunity?

-Am I being provided with full transparency?

-Does this offer sound too good to be true?

This Valentine's Day, protect not only your heart but also your assets. Binance TR remains committed to providing a safe experience for its users, reminding everyone that a secure future is the most valuable gift you can give your loved ones.