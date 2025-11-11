Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi öldürüldü - Son Dakika
Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi öldürüldü

Bursa\'da boşanma aşamasındaki eşi öldürüldü
11.11.2025 10:49
Bursa\'da boşanma aşamasındaki eşi öldürüldü
Atilla Çetin, boşanma sürecinde eşi Yasemin Uludağ Çetin'i sokakta vurup öldürdü; tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta 27 Ekim saat 12.00 sıralarında kızı Z.Ç. ve oğlu A.E.Ç. ile evine giden Yasemin Uludağ Çetin (52), kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in (60) saldırısına uğradı. Atilla Çetin, evin önünde Yasemin Uludağ Çetin'i tabancayla başından vurarak katletti. Gözaltına alınan Atilla Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam, Hakimi Suçladı

"BABAM 1.5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Atilla Çetin hakkında "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çiftin çocuklarının da ifadesine yer verildi.

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen çiftin kızı Z.Ç., "Babam 1.5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam, Hakimi Suçladı

"BABAM BİZE SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYORDU"

Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

"AMACIM KORKUTMAKTI"

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam, Hakimi Suçladı
Öldürülen Yasemin Uludağ Çetin

"PLANLI CİNAYET" İDDİASI

Atilla Çetin'in yargılanmasına Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık, müşteki avukatlarının talebi üzerine, tarafların ifadelerinin görüntülü olarak kayda alındığı duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki avukatlarından Gülender Adıgüzel Özcan, sanığın olaydan önce defalarca evin önüne geldiğinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiğini belirtip, cinayeti planladığını iddia ederek, "Önceki 15 günde de birçok akşam sanığın evin önüne geldiğini ve 3-4 defa tur attığı görülüyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İÇİN GEÇTİM"

Müşteki avukatının iddialarını reddeden Atilla Çetin, boşanma davası süresince çocuklarını görmek için defalarca evin önünden geçtiğini söyleyerek, "Olaydan önce 15 günlük bir süreç içerisinde, defalarca oradan geçtiğimi, arabayla tur attığını söylüyorlar. 19 ay boyunca ben oradan 500 defa da geçtim, 600 defa da geçtim. Maktul 15-20 defa beni aile mahkemesine şikayet etmişti. Her defasında da reddedildi. Oradan o 15 gün içerisinde 3-4 defa değil de 500 defadan fazla, çocukları için onları görmek için geçen insan, o dönemde bu yapmış olunan olayı tertiplerdi bence" sözleriyle kendini savundu.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Adam, Hakimi Suçladı
Atilla Çetin

"AİLE MAHKEMESİ HAKİMİNİN OYUNU HAYATIMI BİTİRDİ"

Boşanma davası sürecinde maktulün ailesi tarafından kışkırtılmak istendiğini söyleyen Çetin, davalarının görüldüğü aile mahkemesinin hakimini de suçlayarak, "Komşularımdan sorsunlar bakalım, bu kadar süreç içerisinde defalarca oradan geçmeme rağmen, kaç defa tartışmamız olmuştur, kaç defa hakaretim olmuştur. Ama sadece bir şey olmuştur, 19 ay boyunca bizi oyalayan, Bursa 7'nci Aile Mahkemesi Hakiminin yapmış olduğu bir oyun. O hakim, aldığı talimatlarla boşanma davamızı 19 ay boyunca uzatıp, 60 yaşımdan sonra benim hayatımı bitirdi" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ise "Burada olmayan hakimin arkasından konuşmayalım" diyerek sanığa tepki gösterdi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma, eksik evrakın beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelenirken, Atilla Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: DHA

