Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar - Son Dakika

Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar

19.10.2020 17:01
Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar, System.String[]

2017'de uyuşturucu kullanma suçundan cezaevine giren oyuncu Selim Erdoğan, Covid-19 nedeniyle cezasını açık hava cezaevinde geçirmeye başladı. Tahliye sonrası röportaj veren oyuncu, içeride yaşadığı zorlukları anlattı. İşte ünlü oyuncunun açıklamaları...

3.5 yıldır uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan oyuncu Selim Erdoğan, dışarıya çıktıktan sonra yaşadıklarını ilk defa Günaydın'a anlattı. Rahat bir yaşam sürerken hapse girdiğini ifade eden Erdoğan, "Her şeyim vardı, değerini bilemedim. Allah bana ders vermek istedi" dedi.

'PARA, KARİYER VE ARKADAŞLARIMIN DEĞERİNİ BİLEMEDİM'

Cezaevinde geçirdiği zor günleri anlatan oyuncu, "Çok zor günler yaşadım. İçeriye girdiğimde kızım bir aylıktı. Onun bebekliğini göremedim. En çok buna üzülüyorum. 2017'de cezaevine girmeden önce her şeyim vardı. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi ustalar yetiştirdi beni. O kadar iyi eğitim aldım ki onlardan, oyunculuğuma da bunu yansıtmaya çalıştım. Kariyerimde çok iyi bir noktaydım. Şimdi çok daha iyi anlıyorum o zamanlarımın kıymetini. Her şeyim vardı; param, kariyerim, arkadaşlarım ama ben bunların değerini bilemedim.

'GÖZÜME PERDE İNDİ'

Sanki gözüme perde indi, kör etti o varlık hali beni ve Allah bana ders vermek istedi. Hepsi elimden kaydı, gitti. Erdal Tosun'un ani ölümü de beni psikolojik olarak etkiledi. Biz çok yakındık onunla. Hatta son kez evime gelip ziyaret ettiğinde bana "Çok güzel bir yerde yaşıyorsun, kıymetini bil" demişti. Bilemedim. Asla isyan etmedim yaşadıklarıma. Hani derler ya; her şerde bir hayır vardır diye. Benim de bu yaşadıklarımdan ders çıkarmam ve gençlere anlatmam gerekiyormuş diye düşünüyorum."

'UYUŞTURUCUDAN UZAK DURUN'

Devletin uyuşturucu ile mücadele konusunda iyi çalıştığını belirten oyuncu, "Samimi düşüncelerimi paylaşıyorum sizinle. Gençleri korumak için çok ciddi bir mücadele gerekiyor. ve devletimiz bu konuda çok haklı ve iyi bir mücadele yürütüyor. Kendi evladımı da düşünerek bunu belirtiyorum... Gençlere buradan tekrar tekrar söylemek istiyorum; lütfen uyuşturucudan uzak durun, kullanan insanlarla görüşmeyin. Dünyayı yakından takip ederek, kendinizi her gün daha fazla geliştirmeye çalışın" ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Cezaevinden çıkan oyuncu Selim Erdoğan'dan flaş açıklamalar - Son Dakika Magazin


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