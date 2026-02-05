CHP'den IŞİD'li Kadınlar İçin Soru Önergesi

(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Suriye ve Irak'taki kamplarda bulunan IŞİD bağlantılı Türk vatandaşı kadın ve çocukların Türkiye'ye getirileceği iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki kamplarda bulunan, Türk vatandaşı olan IŞİD'li kadınların ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmesine yönelik bir süredir hazırlık yaptığı, Türkiye'den bir heyetin hem Suriye'nin kuzeyine hem de Irak'a giderek söz konusu kadınlarla görüştüğü, kadınların parmak izlerini aldığı, fotoğraflarını çektiği ve çocuklardan DNA örnekleri aldığı iddialarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bakan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Kaç IŞİD'li kadının Türkiye'ye getirilmesi planlanmaktadır?"

CHP'li Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan IŞİD'li kadınlar ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmeleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere hangi ülkelere kaç kere Türk heyet gönderilmiştir? Söz konusu heyet kaç kişidir ve hangi kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır?"

Türkiye bugüne kadar kaç IŞİD'li kadınla görüşmüştür? Kadınların yaş aralığı nedir? Türkiye bugüne kadar görüştüğü Türk nüfuslu IŞİD'li kadınların kaç çocuğu olduğunu tespit etmiştir? Çocukların yaş aralığı nedir? Babalarının milletleri nedir? Bugüne kadar bu kapsamda kaç IŞİD'li kadın Türkiye'ye getirilmiştir? Kaç IŞİD'li kadının Türkiye'ye getirilmesi planlanmaktadır?

Bugüne kadar bu kapsamda kaç çocuk Türkiye'ye getirilmiştir? Bu kapsamda kaç çocuğun Türkiye'ye getirilmesi planlanmaktadır? Türkiye bugüne kadar kaç IŞİD'li kadın ve çocuğunun parmak izini almış, fotoğrafını çekmiş ve DNA örneklerini incelemiştir?

Haberde; '2019 yılında DNA testi yapılan 250 çocuğun, 2023 ve 2024 yıllarında ise 250 çocuğun Türkiye'ye getirildiği, devlet korumasına alındığı ve Ankara'da 'travma tedavisi' alanında uzman psikiyatristlerle terapi süreçleri başlatıldığı, velayetlerini devletin aldığı, terapileri tamamlanan topluma dönmesinde sakınca görülmeyen çocukların, Türkiye'deki yakınlarına teslim edildiği, çocukların büyük bir bölümünün şu anda temel eğitimine devam ettiği' bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler doğru mudur?

Suça karışmış olan kadın ve çocukların Türkiye'ye getirilip yargılanmalarıyla ilgili nasıl bir hazırlık yapılmaktadır? Detayları nedir? Bu süreçte hangi bakanlıklar ve kurumlar birlikte çalışmaktadır? Ayrılan bütçe ne kadardır? Sürecin detayları nedir?

12–18 yaş aralığındaki ve bir kısmının IŞİD'in eğitiminden geçtiği hatta silahlı çatışmalara katıldığı belirtilen yaklaşık 600 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek çocuğun Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili hukuki süreç nasıl işletilecektir?

IŞİD'li kadınların Türkiye'ye getirilmesi halinde yargılamaların sınırda kurulacak özel mahkemelerde yapılmasının değerlendirildiği, 2009'daki 'Habur sınır mahkemesi' benzeri bir modelin gündemde olduğu iddiaları doğru mudur? Böyle bir uygulamanın yasal altyapısına ilişkin bir hazırlık var mıdır?

Söz konusu kişilerin Türkiye'ye getirilmesinin, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve toplumsal güvenlik açısından doğurabileceği risklere ilişkin nasıl bir etki ve risk analizi yapılmıştır? Detayları nedir? IŞİD'li kadınların ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bir süreç işletiliyorsa; TBMM'nin bilgilendirilmesi ve denetim yetkisinin işletilmesi amacıyla, süreci yürüten ilgili tüm Bakanlıklar ne zaman Meclis'e bir bilgilendirme yapacaktır?"

"Bakanlığınızın tüm bunlardan bilgisi var mıdır?"

CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan da şu sorulara yanıt vermesini istedi:

"Mart 2025'ten bu yana Washington–Bağdat–Şam hattında yürütüldüğü belirtilen görüşmeler kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan IŞİD'li kadınlar ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmelerine dair resmi bir taahhüt verilmiş midir? Verildiyse bunun gerekçesi ve kapsamı nedir?"

Türkiye'den bir heyetin Ağustos 2025 tarihinde Al Hol ve Roj kamplarına giderek Türk vatandaşı olan IŞİD'li kadınlarla birebir görüşmeler yaptığı, parmak izi ve fotoğraf aldığı iddiası doğru mudur? Doğruysa; bu heyette hangi kurumlardan kimler yer almıştır? Yürütülen işlemlerin hukuki kapsamı nedir?

Söz konusu kamplarda yaklaşık bin 300 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı IŞİD'li kadın ve 12 yaş altı çocuk olduğu bilgisi doğru mudur? IŞİD'li kadınların ve çocuklarının Türkiye'ye getirilmeden önce kamplarda rehabilitasyon ve entegrasyon sürecine tabi tutulacağı; bu amaçla Türkiye'den psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarının kamplara gönderileceği iddiaları doğru mudur?

12–18 yaş aralığındaki ve bir kısmının IŞİD'in eğitiminden geçtiği hatta silahlı çatışmalara katıldığı belirtilen yaklaşık 600 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek çocuğun Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili Bakanlığınızın görüşü nedir? Bakanlığınızın tüm bunlardan bilgisi var mıdır? Bakanlığınız bu sürecin neresindedir?

Söz konusu kişilerin Türkiye'ye getirilmesinin, ulusal güvenlik, kamu düzeni ve toplumsal güvenlik açısından doğurabileceği risklere ilişkin Bakanlığınız tarafından yapılmış bir etki ve risk analizi bulunmakta mıdır? Varsa detayları nedir? Yoksa gerekçesi nedir?

Bu süreçte TBMM'nin bilgilendirilmesi ve denetim yetkisinin işletilmesi amacıyla, Bakanlığınızın Meclis'e bir bilgilendirmesi olacak mıdır?"