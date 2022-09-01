Sezgin Tanrıkulu'ndan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Hak İhlalleri Raporu: "En Az 1315 Kişinin Yaşam Hakkı İhlal Edildi"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yılın ilk yedi ayında yaşanan hak ihlallerine ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, en az 1315 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yılın ilk yedi ayında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Tanrıkulu'nun raporunda şöyle dendi:

"Dünya Barış Günü, insanlığın yaşadığı büyük trajediler nedeniyle bugüne kadar sıcak savaş karşıtlığı üzerinden ele alındı. Günümüz dünyasında ise ağır çevresel sorunlar, kapitalizmin dayattığı globalleşmenin toplumsal yapıları sarsması ve ekonomik krizleri doğurması nedeniyle 'barış' kavramı çok daha geniş bir perspektiften ele alınmalıdır.

Artık, sadece silahların susması değil, insanların (ekonomik, sosyal ve çevresel) refah içinde yaşayamaması da "barış hakkı" çerçevesinde düşünülmelidir… Sokak röportajlarında yoksulluktan da öte açlığını haykıran insanlar, artan iflaslar, yoğun işsizlik, intiharlar, sosyo-ekonomik krizden kaynaklanan şiddet olayları… Tüm bunlar, dünyanın toplumsal barışa, refaha, huzura ne kadar gereksinim duyduğunu göstermektedir…

ÖLÜMLE SONUÇLANAN OLAYLAR

Günay Ö.: Trans kadın Günay Ö., 17 Ocak Günü İzmir Karabağlar'daki evinin girişinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İpek Ağmaz: İpek Ağmaz adlı trans kadın 2 Mayıs Günü İstanbul'da adı öğrenilemeyen erkek arkadaşı tarafından işkenceyle öldürüldü.

Yahya Köşek (61), Meryem Köşek (57), Funda Güçlü (37): 10 Haziran Günü İzmir'in Bayraklı İlçesinde "sokak köpeklerinin beslenmesi" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada, Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü öldürüldü. Olay nedeniyle Ali İhsan Kılıç (62) adlı kişi tutuklandı. Temmuz Ayında da "olay sırasında kardeşine yedek şarjör verdiği" öğrenilen ağabeyi Mehmet Kılıç (63) tutuklandı.

SALDIRILAR

-6 Şubat Günü İstanbul Bahçelievler'de Mısır Vatandaşı beş kişi aynı binada oturan İ.B.'nin ve adı öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Üç kişiyi yaralayan İ.B., tutuklandı.

-İstanbul Şişli'de iki Ermeni okulunun kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından ırkçı semboller çizildi öğrenildi.

-İstanbul Arnavutköy'de bir fabrika önünde 1 Mayıs bildirisi dağıtan Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası (DERİTEKS) üye ve yöneticileri aralarında fabrika müdürü de bulunan bir grubun saldırısına uğradı (27 Nisan).

-CHP Konya İl Gençlik Kolları tarafından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için 6 Mayıs Günü yapılan anmaya M.S. isimli bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda yaralanan olmadı.

-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında İstanbul Kadıköy'de CHP üyesi bir kişi saldırı sonucu yüzünden yaralandı.

-6 Haziran Günü Mardin Kızıltepe Işıklar Köyünde yaşayan Süryani Yılmaz ailesine ait eve, köyde düzenlenen ayine katılanların da olduğu sırada başka bir aile tarafından taş ve silahla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sırasında Yılmaz ailesinin tarlası da yakıldı.

-12 Haziran Günü öğle saatlerinde İstanbul Ataşehir'de toplanan bir grup kağıt depolarına baskın düzenlendi. Saldırganlar, bir depoda çalışan Jiyan Yaşar'ı 'yabancı uyruklu zannederek' bıçakla yaraladı. Olayda iki kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.

-Türk Psikiyatri Derneği Eski Başkanı Doç. Dr. Koray Başar, 4 Temmuz Günü Ankara'daki evinin önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Başar'ı LGBTİ+ çalışmaları nedeniyle tehdit etti.

-20 Temmuz günü Denizli Pamukkale'de Kürt bir ailenin yaşadığı eve üç kişi tarafından balta ile saldırı düzenlendi. Mağdurların çağırdığı polislerin evdekilere de biber gazı sıktığı, iki kadını darp ettiği ve üç saldırgan ile aile bireylerinden üç kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Polislerin 'ırkçı saldırı' ifadesini tutanağa geçirmediği de belirtildi.

-24 Temmuz günü Malatya Kayısı Festivalindeki bir konser sırasında gökkuşağı bayrağı taşıyan altı LGBTİ+ birey sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı, olayda iki kişi yaralandı.

- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'ni (Mor Yakup Kilisesi) ziyaret eden üç kişinin kilise çıkışında bir grup tarafından "Kiliseye gitmeyin, yoksa sizi öldürürüz" denilerek tehdit edildiği öğrenildi.

-30 Temmuz günü Ankara'da bulunan Şah-ı Merdan Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Tuzluçayır Demokratik Alevi Derneği, Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi saldırıya uğradı. Olaylarda 2 kişi yaralandı.

2022 OCAK – TEMMUZ AYLARI YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalar Türkiye'de 2022 yılının ilk 7 ayında en az 1.315 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiğini göstermektedir.

-Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma Olaylar- 9 (3'ü çocuk)

-Gözaltında Ölüm – 1

-Cezaevinde Ölüm – 34

-Öldürülen Gazeteci – 1

-Asker, Polis Araçlarının Neden Olduğu Olaylar – 2

-Kuşkulu Olaylar, Resmi İhmal Sonucu Meydana Gelen Olaylar – 1

-Mülteciler – 29

-Nefret Suçları – 10

-Kadın Cinayetleri: 191 Erkekler Tarafından Öldürülen Çocuklar: 23 – (214)

-İş Cinayetleri (39 çocuk ve genç işçi dahil)- 1014

Barışın 'yaşama' imkan tanıdığı bir ortamda, tüm felaketlerde yaşamını yitirenleri rahmetle anarak, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bir kez daha sesleniyorum: Barış yaşatır, savaşa hayır!"