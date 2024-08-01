CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: İstanbul Sözleşmesi'nden Umut Kesmedik - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: İstanbul Sözleşmesi'nden Umut Kesmedik

CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı Birsen Temir Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türk kadınlarının, AKP iktidarının kadın haklarına yönelik politikalarına karşı mücadele etmeye devam edeceğini belirtti. Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına rağmen kadınların umudunu kaybetmediğini ve CHP'nin iktidara gelmesi halinde sözleşmeyi gündemine alacağını vurguladı.

01.08.2024 10:16
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(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı Birsen Temir Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla "CHP'li kadınlar, tarihsel gelişim çizgisinde yürüyen Türk kadınlığını ortaçağ karanlıklarına itmeye çalışanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde elde ettiği kadın haklarına dayanarak, her daim mücadeleye devam edecektir. Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla şu değerlendirmeyi yaptı:

" Türkiye'de kadınlar; her hamlesiyle kadını güvencesiz bir ortama iten, İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı kaldırarak kadını korumasız hale getiren, kadınları kendi tercihlerini dikkate almayan AKP iktidarıyla muazzam şekilde mücadele ediyor. İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'de yürürlüğe girdi, 20 Mart 2021'de ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece yarısı kararı ile Türkiye sözleşmeden çekildi. Ancak bu karar kadınları durdurmadı. Her yıl yüzlerce kadın erkekler tarafından katledilirken, kadın failleri en yakınlarındaki erkeklerken, onlar susmadı; haykırdı. Müthiş bir mücadele başlattılar. Biz de onlarla birlikte saha da omuz omuza bu mücadeleyi sürdürdük. Hiçbir kadın İstanbul Sözleşmesi'nden umudu kesmedi. Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara emin adımlarla yürürken hiç şüphesiz İstanbul Sözleşmesi'ni ilk sıradan gündemine alacak. CHP'li kadınlar, tarihsel gelişim çizgisinde yürüyen Türk kadınlığını ortaçağ karanlıklarına itmeye çalışanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde elde ettiği kadın haklarına dayanarak, her daim mücadeleye devam edecektir. Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız."

Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Birsen Temir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: İstanbul Sözleşmesi'nden Umut Kesmedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: İstanbul Sözleşmesi'nden Umut Kesmedik - Son Dakika
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