CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç: İstanbul Sözleşmesi'nden Umut Kesmedik

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkan adayı Birsen Temir Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla "CHP'li kadınlar, tarihsel gelişim çizgisinde yürüyen Türk kadınlığını ortaçağ karanlıklarına itmeye çalışanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde elde ettiği kadın haklarına dayanarak, her daim mücadeleye devam edecektir. Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız" açıklamasını yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Saraç, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin 10. yıl dönümü dolayısıyla şu değerlendirmeyi yaptı:

" Türkiye'de kadınlar; her hamlesiyle kadını güvencesiz bir ortama iten, İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı kaldırarak kadını korumasız hale getiren, kadınları kendi tercihlerini dikkate almayan AKP iktidarıyla muazzam şekilde mücadele ediyor. İstanbul Sözleşmesi 1 Ağustos 2014'de yürürlüğe girdi, 20 Mart 2021'de ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece yarısı kararı ile Türkiye sözleşmeden çekildi. Ancak bu karar kadınları durdurmadı. Her yıl yüzlerce kadın erkekler tarafından katledilirken, kadın failleri en yakınlarındaki erkeklerken, onlar susmadı; haykırdı. Müthiş bir mücadele başlattılar. Biz de onlarla birlikte saha da omuz omuza bu mücadeleyi sürdürdük. Hiçbir kadın İstanbul Sözleşmesi'nden umudu kesmedi. Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, iktidara emin adımlarla yürürken hiç şüphesiz İstanbul Sözleşmesi'ni ilk sıradan gündemine alacak. CHP'li kadınlar, tarihsel gelişim çizgisinde yürüyen Türk kadınlığını ortaçağ karanlıklarına itmeye çalışanlara karşı, Atatürk'ün önderliğinde elde ettiği kadın haklarına dayanarak, her daim mücadeleye devam edecektir. Biz kadınlar olarak iktidar partisinin üzerimizde kurmak istediği tahakkümün karşısında duracağız."