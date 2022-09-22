CHP'Lİ ALTAY PAŞA PAŞA, TIPIŞ TIPIŞ GİDECEKLER

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, iktidarın göçmen politikasını eleştirerek, Türkiye'nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız 5- 6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın İzmir İl Başkanlığı'nda Türkiye gündemi ile ilgili düzenlediği basın toplantısına CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Özcan Purçu katıldı. Her yıl yasama dönemi başlamadan önce hazırlık toplantısı yaptıklarını ve bu sene toplantıyı İzmir'de düzenleme kararı aldıklarını anlatan Engin Altay, 1 Ekim'de başlayacak olan yasama yılı hazırlıklarının yanı sıra seçim hazırlıklarıyla ilgili de değerlendirme yapacaklarını dile getirdi. Konuşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Avrupa karma parlamenterler meclisinden Avrupa ödülünü aldığını hatırlatarak başlayan Altay, İzmir'in en iyisine layık olduğunu söyledi.

Türkiye'deki yargı sistemini eleştiren Altay, Sermaye Piyasası Kurulu başkanı hakkında rüşvet iddiaları var. Hem şikayetin hem iddiaların üzerine gitmek yerine yargı saraydan işaret bekliyor. Erdoğan, rezillik ortada. 180 milyonlardan bahsediyorlar. İki danışmanını görevden niye aldın Danışmanı görevden almak, 'milletvekilini de bir daha aday yapmayız' demek ortadaki pisliği aklamaz. Bu meselede aklanmanın yolu mahkemedir. Savcılar senden korktuklarından dilekçe almıyor. Bizim başvurumuzu aldılar, İYİ Parti'nin dilekçesini bile almadılar diye konuştu.

'BORSAYA GİDEN YATIRIMCI RESMEN SOYULDU'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin milleti yatırım konusunda yönlendirdiğini iddia eden Altay, normal demokrasilerde bunun mümkün olmadığının altını çizerek, Borsa İstanbul'da kaç kişinin parası var diye sordum. 2 milyon 623 bin insanın parası var. Asıl 129 bin kişinin 500 bin liranın üzerinde parası var. Spekülatörler borsa oyunlarıyla banka hisselerinin fiyatlarını yükseltti. Ekonomi yönetimi herkese borsayı adres gösterdi. Millet borsaya gitti. 23 Ağustos'ta Nebati tweet attı ve çağrı yaptı, sonuçta borsa çöktü. 13 Eylül'de hisse senetleri düşmeye başladı. Parasını enflasyondan korumak için borsaya giden yatırımcı resmen soyuldu. Bu vatandaş, bizim vatandaşımız. Sermaye Piyasası Kurulu bu pisliği, küçük yatırımcıyı silkeleme operasyonunu seyretti. Ne dümenlerin döndüğünün araştırılması yetmez, soruşturulması lazım. Anayasanın bize verdiği yetkiler çerçevesinde 1 Ekim'de iç tüzükten kaynaklı haklarımızı kullanacağız ifadelerini kullandı.

'ÖZEL BANKALAR MERKEZ BANKASI'NDAN PARA İSTİYOR'

Engin Altay, faiz indirimi ile ilgili değerlendirme yaparak, Merkez Bankası faizi 13'ten 12'ye düşürmüş. Hangi banka vatandaşın kullandığı tüketici kredisini bir puan aşağı çekti Özel bankalar Merkez Bankası'ndan para istiyor. Devletin parasını özel sektör, 12'ye alıp vatandaşa 28'e veriyorsa buna tefecilik, eşkıyalık denir. Kimin parasını kime veriyorsun Milletin aklıyla alay etmeyin. Türkiye'de her sektör küçülüyor, sadece bankalar büyüyor. Bankaların karını, ilk 6 ayda mukayese ettiğinizde yüzde 400 artmış. Bakkalın karı artmamış, çiftçinin, sanayicinin karı artmamış, bankanın artmış. İzmir'den söylüyorum; Erdoğan sen bu milleti özel bankalara, saraya, tefecilere ve faiz baronlarına maraba yaptın.?

YARGIYI ELEŞTİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı, 21 Eylül'deki duruşmada İstanbul'da sıkıntılar yaşandığını savunan Engin Altay, Anadolu ve Çağlayan adliyesinde tatsız olayların önlenmesinde CHP teşkilatı ve polis yetkilileri rol oynadı. Kartal Kaymakamı gece düşünmüş, 21'inde Kartal'da toplantıyı yasaklayayım demiş. Kartal Anadolu Adliyesi'nin 10 kilometre çapına yaklaşmak yasak. İmamoğlu'nun avukatı duruşmaya geç kaldı. İnsanlar gösteri yapmasın istediler. İnsan haklarına aykırı ama biz tuzağı görüyoruz. Bu İstanbul halkıyla polisi karşı karşıya getirme tuzağına düşmeyeceğiz. Cumartesi annelerinin duruşmasında avukatlar tartaklanıyor. Mahkemelerin de kapısı anayasaya aykırı şekilde izleyiciye kapatılır hale geldi. Hukuk dışı, insanlık dışı cezalara hükmederken halkın gözüne bakmaktan korkan hakimlerle karşı karşıyayız dedi.

'TÜRKİYE'Yİ SİZ BATININ GÖÇMEN DEPOSU YAPTINIZ'

Hükümetin göçmen politikasını eleştiren Altay, şunları söyledi Sokaklarımızda huzur kalmadı. İnsan haklarına saygılıyız. Ülke olarak savaştan kaçanlara bakabilecek kabiliyetteyiz. Ama Türkiye'nin dokusunu bozamazsın, buna hakkın yok. Türkiye'yi siz batının göçmen deposu yaptınız. Bunların bir huyuna hastayım. Dışarda kapalı kapılar ardında her türlü pazarlığı yaparlar. İçerde de sahte kabadayı gibi efelenirler. Böyle devlet yönetilir mi Türk milletinin hiçbir yöneticisi bizi bu kadar zorda ve darda bırakmadı. Göçmen meselesiyle ilgili Suriyelisi, Afgan'ı fark etmez. Türkiye'nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız 5- 6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler. Suriye merkezi yönetimiyle görüşmeden bu işi çözemezsiniz demiştik. Putin söyleyince değil de keşke 5 yıl önce 'Bay Kemal' söyleyince bu noktaya gelseydin, bugün Türkiye'de 4,5 milyon Suriyeli ve Afganlı olmazdı. Putin söyleyince diyalog kapısını açıyorsun. Bay Kemal sana bunu yıllardır söylüyor.

'2023 HAZİRAN'A KADAR SIKIN DİŞİNİZİ'

Konuşmasının sonunda ekonomik tabloya da değinen Altay, Erdoğan iktidara geldiğinde hazinenin 243 milyar lira borcu vardı. Bugün bu borç tam 14 kat arttı. Bugün 3 trilyon 651 milyara ulaştı. Hayırlı olsun. Bunu millet ödeyecek. Faiziyle beraber 7 trilyon, bu milletin sırtına al sana yük. Çiftçiye, esnafa, sanayiciye destek yok. Mezuna iş yok, para nerde Para beşlide. Para New York'ta. Millet ekonomik imkansızlıklardan dolayı bunalıma girmiş. Kur korumalı mevduattan dolayı 100 milyara yakın para gitti. Zenginin servetini korumak için milletin parasını topladılar, bu havuzdan alıp zengine verdiler. Milletin sabrı taştı. Sıkın dişinizi. Sandığın geleceği gün belli. 2023 Haziran'a kadar sıkın dişinizi diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin yurtlarda sabah kahvaltısında yediği menünün fotoğrafını gösteren Altay, Bununla bir genç doyar mı Öğrenci yurt ve burs arıyor. Mezun iş arıyor. Erdoğan, bu kış geçmez dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise konuşmasında Marmaris yangınına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi Dün Muğla'da kriz masası oluşturuldu. Masaya büyükşehir belediye başkanımız çağırılmadı. Geçen yılki Marmaris yangınında da çağrılmamıştı. Partizanlık yapıyorlar. Yangının CHP'lisi, AKP'lisi olur mu İtfaiye ona bağlı. İtfaiyenin amirini çağırmadılar. Gece görüşlü helikopter yoktu. Geçen sene kiraladılar. Dün yine yoktu. 3 gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Sözleşme doğrudan teminle kiralanmış. Ne var bunu uzatsanız. Bu yıl ek bütçe geldi. Bir tek Orman Genel Müdürlüğü'ne ek bütçe istemediniz. AKP ormanları odunluk olarak görüyor. Bundan dolayı maalesef büyük yangınlarla karşılaşıyoruz. (DHA)