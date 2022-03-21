CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Rusya ve Ukrayna'nın dünya buğday ihracatının yüzde 30'unu, gübre ihracatının yüzde 24'ünü gerçekleştirdiğini belirterek, "Dolayısıyla kuzeyimizdeki savaş daha da uzarsa gıda güvenliği açısından ilave ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, baharın müjdecisi nevruzun güzelliklere vesile olmasını diledi. Öztrak, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu saygı ve rahmetle andı.

Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde olunduğunu hatırlatan Öztrak, Birleşmiş Milletler verilerine göre savaş yüzünden 3,3 milyon Ukraynalının ülkesini terk ettiğini, 9,5 milyon kişinin evinden olduğunu söyledi.

Öztrak, üç haftada 816 sivil yaşamını yitirdiğini, her iki taraftan da binlerce askerin canından olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kuzeyindeki bu savaşa işsizlik ve hayat pahalılığı içindeyken çok kırılgan bir ekonomik yapıda hazırlıksız yakalandığını savundu.

Geçen hafta Türkiye'nin de üye olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan kriz hakkında rapor yayımladığını aktaran Öztrak, OECD'ye göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 2022'de küresel büyümeyi 1 puan aşağı çekeceğini kaydetti.

Bu işgalin küresel enflasyona katkısının 2,5 puan olacağını dile getiren Öztrak, bazı ülkelerin bu savaştan çok daha fazla etkileneceğini, bunların arasında Türkiye'nin de olduğunu ifade etti.

Öztrak, "OECD'nin raporuna göre, Türkiye, Rusya'dan enerji ithalatındaki sıkıntıdan en fazla etkilenecek üç ülkeden biri olarak gösteriliyor." dedi.

Bunun enerjide Rusya'ya aşırı bağımlı hale gelinmesinin neticesi olduğunu savunan Öztrak, "Dünyada enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlar toplumun en yoksul, en kırılgan kesimlerini vuracak. Bu nedenle milletimizin hayat pahalılığı altında ezilen kesimlerini odağına alan yeni ekonomik ve sosyal politikalara çok acil ihtiyacımız var." diye konuştu.

Öztrak, Türkiye'de gıda enflasyonunun şubat ayında yüzde 66'ya çıktığını, Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu beş ülkeden biriyken bu savaşa yakalandığını öne sürdü.

Faik Öztrak, "Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatının yüzde 30'unu, gübre ihracatının yüzde 24'ünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla kuzeyimizdeki savaş daha da uzarsa gıda güvenliği açısından ilave ciddi sıkıntılar kapımızda bekliyor." dedi.

"Bu modelin kimi kurdan koruduğu ortaya çıkacak"

"Kur Korumalı Mevduat Hesabı"nı eleştiren Öztrak, "Bu modelin kimi kurdan koruduğu ortaya çıkacak. Parasını bu hesaba yatıran zengin önce bankadan faizini alacak. Üstüne bir de bu faizin dört katını milletin hazinesinden, Erdoğan'ın paramızı pul etmesinden dolayı alacak. Bir de üstüne üstlük bunun karşılığında beş kuruş vergi ödemeyecek. Ama millet ekmek alırken dahi ödediği vergilerle, zenginin parasına verilen döviz garantisini ödeyecek. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde?" şeklinde konuştu.

Öztrak, hazine garantili kamu-özel iş birliği projelerinin yükünün de giderek ağırlaştığını savundu. Geçen hafta sonu açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretini eleştiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'ın açıkladığı fiyata göre 290 liralık geçiş ücretinin 200 lirası geçenden alınacak. Ama Kars'ta, Iğdır'da, Şanlıurfa'da oturup bu köprülerden geçmeyenler de köprüden geçmiş gibi para ödeyecek.

Hazine, köprüden geçen her araç için yandaşa 90 lira, geçmeyen her araç için de 290 lira ödeyecek. Nereden alacak bunu? Milletin kesesinden alacak. Kime ödeyecek? Yandaş müteahhitlere ödenecek. Aynı hatta feribot fiyatı gidiş-geliş 107 lira. Millet 400 liraya bu köprüden niye gidip gelecek?"

Öztrak, "Milletin kesesinden, yandaşın cebine döşenen bu köprüler çalışsın diye feribot seferlerini mi kaldıracaksınız?" diye sordu.

Bir tarafta Gebze üzerinden bir tarafta da Kınalı üzerinden Balıkesir'e ulaşan birbirine rakip iki köprü yapıldığını, Osmangazi Köprüsü'ne 40 bin, Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçiş garantisi verildiğini savunan Öztrak, "Bu yaptığınız hangi iktisadi akla sığar?" sorusunu yöneltti.

Hükümetin ekonomi politikasını ve Merkez Bankası Başkanı'nı eleştiren Öztrak, enflasyonla mücadele edilemediğini öne sürdü.

Öztrak, "Asgari ücret açlık sınırının altında. Borcunu ödeyemediği için icralık olanların sayısı her gün artıyor. Sadece 3 ayda icra dosyası sayısı 2,2 milyon artışla, 24 milyona dayanmış. Esnaf bitmiş, çiftçi bitmiş, emekçi bitmiş, emekli bitmiş. Millet mağdur." dedi.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin yayımlandığını, endeksin tek bir ayda yüzde 10'dan fazla arttığını ve tarihi rekor kırdığını belirten Öztrak, "Genel Başkanvekili çiftçiye 'Ekin' diyor da destek vermezseniz o iş nasıl olacak? Çiftçi tarlasını nasıl ekecek? Buna yanıt yok." ifadelerini kullandı.

"Bu şiddetin arkasında polisi aşan bir siyasi karar mekanizması olduğu aşikar"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'Barış insanıdır.' dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." yanıtını verdi.

"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusunu Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir. Hele hele bir dönem Öcalan'la mektup arkadaşlığı yapan Cumhur İttifakı'nın veya Bekaa Vadisi'nde terör örgütüne karanfil dağıtan yandaşlarının bize kalkıp da mesafe öğretmesi hiç hadleri değildir." şeklinde cevapladı.

" Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin yürüyüşünde çıkan olay hakkında görüşleriniz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, yasaya uygun şekilde gösteri yapmanın herkesin hakkı ve Anayasa'nın hükmünün açık olduğunu belirtti.

Öztrak, "Ancak bu gördüğümüz Anayasa'ya uygun olarak gösteri yapanlara uygulanan ölçüsüz şiddetin ilk örneği de değildir. Kadınlar Günü'nde kadınlara müdahale, haksızlığa karşı duran Boğaziçili öğrencilere müdahale. Bu şiddetin arkasında polisi aşan bir siyasi karar mekanizması olduğu aşikardır." diye konuştu.

" AK Parti'li isimler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin ayrı ayrı açıklamaları oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, konunun milyonlarca insanı ilgilendirdiğini ama bu konuda hala mutabakata varılamadığının görüldüğünü söyledi.

Öztrak, şunları kaydetti:

"Biz buradan Bakan Vedat Bilgin'i uyaralım. 'Yasa' falan diyor da kendisi, onu oraya atayan kişi Anayasa'yı bile takmıyor. Tarafsız kalacağına namusu şerefi üzerine yemin etti. Sonra geçti, partisine genel başkan oldu.

Ne demek kanun? Anayasa'yı tanımayan kanun falan tanımaz. Bizim Sayın Bakan'a tavsiyemiz, 'Dışarıdan para gelsin diye bürokrasiyi de alaşağı ederiz. Mevzuatı da değiştiririz.' diyen Nebati Bakanı örnek almasıdır. Yoksa kanun falan derken affını istemek zorunda kalabilir."