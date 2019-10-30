Çorum, Amasya ve Tokatlı öğrenciler 1010 Kâşif arasına katıldı

Proje kapsamında 23-25 Ekim tarihleri arasında Çorum, Amasya ve Tokat'taki öğrencilere, sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi verildi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, "1010 Kâşif ile teknolojinin bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz" dedi.

Kuveyt Türk, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği 1010 Kâşif Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götürüyor. Geçen yıl başlayan ve yaz döneminde devam eden MEB onaylı proje kapsamında Çorum, Amasya ve Tokat'ta kodlama ve robotik eğitimi verildi. 23 Ekim'de Çorum Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu ve Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu, 24 Ekim'de Amasya Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Ezine Pazar Bölge Ortaokulu, 25 Ekim'de ise Tokat Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu öğrencileri sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama eğitimi aldı.

"Çocuklarımız kod yazmada çok yetenekli"

Kuveyt Türk çalışanları tarafından verilen eğitimlere, Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 kâşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir de gönüllü eğitmen olarak katıldı. Kod yazmanın teknolojinin yapı taşı olduğunu dile getiren Aslan Demir, "Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kâşiflerimizle buluşuyoruz. Eğitimlerimize Çorum, Amasya ve Tokat'ta devam ettik. Gittiğimiz her bölgede olduğu gibi bu illerdeki öğrencilerimizin de kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu ilgi ve yetenek Kuveyt Türk olarak ne denli doğru bir iş yaptığımızı göstermektedir" dedi.

"Proje ile teknoloji bağımlılığını önlemeyi hedefliyoruz"

1010 Kâşif Projesi ile yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçladıklarını vurgulayan Aslan Demir, teknolojinin doğru kullanımının önemine değinerek, "Teknoloji bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan ölçüsüz ve sınırsız kullanıldığı takdirde zamanla bağımlılık yapıyor, kontrol kayboluyor. Özellikle çocuklarımız teknoloji bağımlılığı konusunda risk alanında. Biz 1010 Kâşif Projesi ile çocuklarımıza çağımızın gerekliliği olan kodlama ve robotik eğitimini verirken aynı zamanda onlarda teknolojiyi bilinçli ve ölçülü kullanma yeteneğinin gelişmesini hedefliyoruz. Sadece tüketilen değil üretilen ve yönetilen bir teknoloji anlayışının yaygınlaşmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Eğitime katılan öğrenciler, okul arkadaşlarına kodlama eğitimi verecek

Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kâşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alan öğrencilerin okullarındaki diğer öğrencilere kodlama eğitimi vermesi üzerine kurgulanan projeyle okullardaki tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk geride bıraktığımız eğitim - öğretim yılında Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya'daki 11 ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi. Yaz döneminde çeşitli platformlarda çocuklara eğitim düzenleyen Kuveyt Türk, 2019 - 2020 eğitim öğretim yılında ise şu ana kadar Adana, Ankara, Amasya, Çorum, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Tokat'taki toplam 16 okulda meraklı kâşiflerle buluştu.

1010 Kâşif Projesi nedir?

"Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle toplumsal ve temel değerleri koruyup geliştirmeyi hedefleyen Kuveyt Türk, 30'uncu yılında 1010 Kâşif Projesi ile bilime destek vermek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara kodlama ve robotik eğitimi götüren Kuveyt Türk, sağladığı eğitim ve donanım desteğiyle yeni nesilleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı amaçlıyor. 10-14 yaş arasındaki (5'inci sınıftan itibaren) meraklı kâşifleri kapsayan kodlama ve robotik eğitimiyle 2019 yılı içerisinde en az 1010 Kâşif oluşturulması ve meraklı kâşiflere bilimi anlama ve uygulama fırsatı verilmesi hedefleniyor. 1010 Kâşif Projesi'nde ana hedef kitleyi, devlet okulları ve başta YİBO'lar (Yatılı İlköğretim Bölge Okulları) olmak üzere ortaokul çağındaki çocuklar oluşturuyor.