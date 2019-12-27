Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke'de halka hitap etti: (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin sevincine, gururuna ortak olamadılar. Biz elbette bunların ne düşündüğüne, ne dediğine bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin kanaatidir, sizlerin düşüncesidir. Hak ve halk razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze'de gerçekleşen "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının ardından, Hereke'ye geçti.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı otobüsünden halka hitap eden Erdoğan, insan kadrini bildikleri için 6 bin kilometreden aldıkları bölünmüş yolları, 26-27 bin kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Şimdi bu yollardan gayet huzurlu gidiyoruz değil mi? Kendisi İzmir milletvekili. Şu anda 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyoruz değil mi? Kadr-ü kıymet bilen teşekkür ediyor ama bunda öyle bir şey yok ki. 'Ya İzmir'e böyle bir şey yaptınız teşekkür ederiz' demiyorlar. İzmir şimdi sular altında. Utanmasa ne diyecek biliyor musunuz? 'Kanalizasyonlarını da siz yapın' diyecek. Belediyenin işi ya, gelsin yapsın işte belediyelerin. Bak kaç yıldır burası sizde. İzmir AK Parti belediyeciliğini görmedi, hep sizde. Rezil ettiniz İzmir'i. Bunlar geçenlerde Cumhurbaşkanlığının kabul salonunda girdiğimiz Hereke halısına bile kulp takmaktan çekinmediler. Oysa biz sizlerin el emeği, göz nuru ile Hereke'yi değil, tüm Türkiye'yi temsil etsin diye oraya serdik." diye konuştu.

"Ama bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler"

Halıyla ilgili yurt dışından gelen misafirlere, "Bu halı ithal halı değil. Bu halı benim Herekeli hanım kardeşlerimin el emeği, göz nuruyla yapılmış halıdır." dediklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama bunlar bırakın arabayı, halıya bile tahammül gösteremediler. Türkiye'nin sevincine, gururuna ortak olamadılar. Biz elbette bunların ne düşündüğüne, ne dediğine bakmıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin kanaatidir, sizlerin düşüncesidir. Hak ve halk razı olduğu sürece CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur. Her zaman dediğim gibi, bizim gayemiz millet, bizim gayemiz hizmet. Bizim gayemiz bu makamlara aziz milletimiz getirdiği için, siz getirdiğiniz için size hizmetkar olmak. Biz size efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Bundan daha büyük bir paye olabilir mi? Bitti. İlk günkü heyecanla aşkla size ve ülkemize hizmet ediyoruz."

Bu anlayışla son 17 senede ülkeye pek çok eser kazandırdıklarını, geride bırakılan dönemde Kocaeli'ye 30 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Bu yatırımlardan tabii ki Körfez ilçemiz de Hereke de nasibini aldı. Roma döneminden kalan ve tamamen yerin altında olan şu gördüğünüz Hereke Kalesi'ni yeniden ayağa biz kaldırdık. Yaptığımız restorasyon çalışmasıyla 1400 yıllık bu eser Hereke ile beraber tüm Körfez'in gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

"Verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 meslek yüksekokulunun bulunduğu ilçeye, bir yükseköğrenim yurdu kazandırıldığını, 22 bin metrekarelik alana Kocaeli Üniversitesinin ek hizmet binasının inşa edildiğini anlattı.

İlçeye 17 yılda 8 adet kültür merkezi ve yarı olimpik bir spor salonu inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, Hereke'deki kültür merkezine elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı verildiği için teşekkür etti.

Erdoğan, Körfez Kılavuz Gençlik Merkezi ile gençlerin eğitim ve sosyal yönden destekleneceğini ifade ederek, Ağadere, Sipahiler ve Sevindikli göletlerine mesire alanı yapılacağını, Çamlıtepe ve Fatih mahallelerine spor kompleksleri, Fatih Mahallesi'ne kapalı spor salonu kazandırılacağını, Körfez Merkez Kütüphanesi ile gençlerin dijital kütüphaneyle buluşacağını bildirdi.

İlçenin doğal gaza kavuştuğunu dile getiren Erdoğan, "Avrupalı bundan istifade edecek de benim Ayşem, Fatmam, Ahmetim, Mehmetim niye istifade edemesin? En güzeline biz layığız biz. Şimdi 81 vilayetimizin tamamında doğal gaz var. Yaklaşık 550 civarında ilçemizde de doğal gaz var. Hepsine inşallah bunları ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Erdoğan, yeni yatırımlarla hizmet çıtasının yükseltileceğini belirterek, Körfez'de riskli alan ilan edilen Barbaros Mahallesi'nde 800 konutluk kentsel dönüşüm projesi yapıldığını, önceki hafta kamuoyuna açıklanan 100 bin sosyal konut projesinin 1500 adedinin Körfez'de İlimtepe bölgesinde yapılacağını ve buraya 300 dönümlük İlimtepe Millet Bahçesi'nin kazandırılacağını söyledi.

Sağlıkta biri Hereke'de olmak üzere 5 tesis inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu için ilçeden 2 çıkış verildiğini, böylece ilçenin değerinin hem ekonomik hem sosyal olarak yükseleceğini ve ilçeye girecek katma değerin artacağını vurguladı.

Erdoğan, yapılan yatırımlarla Hereke Balıkçı Barınağı'nın genişletildiğini, Hereke sahilinin yenilenerek kullanışlı hale getirildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Şimdi 30 dönümlük merkez sahili yeniden ele alarak düzenleyeceğiz. Köylerimizde doğa, yürüyüş yolları yapılacak. İlçemizin altyapısı çok eski. Büyükşehir Belediyemiz 400 milyon liralık yatırımla ilçemizin altyapı sistemini tamamen yenilemeye başladı. İnşallah 2023 Türkiyesi'ne Hereke yepyeni bir çehreyle girecektir. Önümüzdeki dönemde sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Notlar

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım ve İsmail Kahraman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti.

Konuşmasının ardından vatandaşlara çevre dostu bez poşet ve çay dağıtan Erdoğan, daha sonra Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasını ziyaret edip, incelemelerde bulundu.

(Bitti)