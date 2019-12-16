Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Türkiye Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin karşıladı. İsviçre ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire ile bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul edecek.


Yarın da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine Cenevre'de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak. İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve pek çok ülkenin üst düzeyde katılım sağlayacağı foruma, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi pek çok paydaşın da katılması bekleniyor. Paydaşların forumda, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları bekleniyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsviçre temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik edecek. - CENEVRE

Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre, İsviçre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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