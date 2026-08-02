Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a suikast timindeki FETÖ\'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen ve 10 yıl sonra Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Karatepe'nin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımına "İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz!" sözleriyle başlayan Çiftçi, FETÖ'nün yıllarca dini ve milli değerleri istismar ettiğini belirterek, "Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir." ifadelerini kullandı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZ ADALETE TESLİM ETTİ"

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin kimliğinin Emniyet Teşkilatının hassas çalışmalarıyla tespit edildiğini belirtti.

Çiftçi, "15 Temmuz gecesi Marmaris'te Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik suikast timinde yer alan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin kimliği, Emniyet Teşkilatımızın hassas, sabırlı ve titiz çalışmalarıyla tespit edilmiş; kahraman polislerimizin operasyonuyla yakalanarak adalete teslim edilmiştir." dedi.

Açıklamasında ayrıca, "Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür." ifadelerine yer verdi.

"0,34 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, İNİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU"

Paylaşımın en dikkat çeken bölümünde ise Burkay Karatepe'nin sağlık raporuna ilişkin bilgi verildi.

Çiftçi, "Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Bakan Çiftçi, "Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır." ifadelerini kullandı.

HAKKINDA 7 AYRI SUÇTAN İŞLEM BAŞLATILDI

Bakan Çiftçi, Burkay Karatepe hakkında Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce şu suçlardan adli işlem başlatıldığını açıkladı:

Cumhurbaşkanına suikast,

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs,

Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme,

Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet,

Silahla, birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak,

Resmî belgede sahtecilik.

"HAİNLERİ DE İHANETLERİNİ DE UNUTMAYACAĞIZ"

Bakan Çiftçi açıklamasının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın millet iradesinin yüzyılı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza uzanan elin, devletimize çevrilen silahın, milletimize kurulan tuzağın hesabı mutlaka sorulacaktır. Yıllar geçse de isimler değişse de hainleri de ihanetlerini de unutmayacağız."

OPERASYONDA YAKALANMIŞTI

Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu Afyonkarahisar'da örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Güvenlik kaynakları, uzun yıllardır sahte kimlik kullandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirtilen Karatepe'nin, yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tespit edildiğini, yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alındığını açıklamıştı.

Operasyonda 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro, 13 bin 525 lira, sahte kimlikler, dijital materyaller ve yaklaşık 1 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.