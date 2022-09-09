Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste

09.09.2022 12:06
Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da yaptığı konuşmada iki ülke vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceklerini açıklamıştı. Peki Türk vatandaşları hangi ülkelere kimlikle seyahat edebiliyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ve Bosna-Hersek vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğini, aynı şekilde Türk vatandaşlarının da bu ülkelere gidişlerde kimlik kullanacağını açıkladı. Böylece Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7, Türkiye'ye kimlikle girebilen ülkelerin sayısı ise 19 oldu.

O ÜLKELER HANGİLERİ?

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ: Türk vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 gün sürecek seyahatleri için pasaportsuz çipli kimlik kartı ile seyahat edebiliyor. Eski ve fotoğrafsız kimlikler ise ülkeye girişte kabul edilmiyor. Türkiye'den ortalama 1,5-2 saatte Kıbrıs'a ulaşarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehirlerini ziyaret etmek mümkün. Hem tarihi hem plajları hem de eğlence dünyası ile seyahat severlere farklı bir dünya açan Kıbrıs, özel lezzetleri ile de keyifli bir tatil imkanı sunuyor. KKTC'ye ulaşım için uçuşlar Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gerçekleştiriliyor. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bodrum, Adana, Trabzon gibi şehirlerden Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar düzenleniyor.

AZERBAYCAN: 2021'den itibaren Azerbaycan, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a seyahat edilebiliyor. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü'ye Türkiye'nin birçok şehrinden uçakla direkt ulaşmak mümkün. Ülkenin bir diğer önemli kenti olan Gence de hem iş hem de turistik açıdan zengin bir şehir.

UKRAYNA: Ukrayna'ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna'ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.

GÜRCİSTAN: Karadeniz seyahatlerinin olmazsa olmazı haline gelen Gürcistan da kimlik kartı ile girilen ülkeler arasında yer alıyor. Artvin şehrine komşu olan Batum'a otobüs ile de ulaşmak mümkün. Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden direkt olarak Batum otobüs bileti satın alınabiliyor.

MOLDOVA: Doğu Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Moldova da çipli ve fotoğraflı kimlik kartıyla ziyaret edebilecek ülkelerden biri. Rus ve Romen kültürüne yakın olan Moldova özellikle tarihi açıdan zengin bir ülke. O nedenle tarihi anlamda görülecek çok sayıda durak mevcut. Ayrıca ülkede bahar ve yaz aylarında şehir parkları da öne çıkıyor. Moldova'nın en fazla ziyaretçi ağırlayan şehri ise yemyeşil başkent Kişinev. Kişinev aynı zamanda ülkenin tek havalimanının da bulunduğu şehir.

SIRBİSTAN: Geçtiğimiz birkaç güne kadar vizesiz olarak ziyaret edilebilen Sırbistan, Türkiye ile karşılıklı olarak seyahatlerde pasaportu da kaldırdı. Dolayısıyla artık yeni kimlik kartları ile Sırbistan'a gitmek mümkün olabilecek. Ülkenin başkenti Belgrad tarihi değerleri ve kültürel çeşitlilikleriyle de oldukça sevilen bir rota. Eski ve yeni olarak ikiye ayrılan Belgrad'da her bütçeye uygun otel bulunabiliyor.

ÇOK YAKINDA BOSNA HERSEK: Daha önce vizesiz ancak pasaportla seyahat edilebilen Bosna Hersek yeni alınan karara göre pasaportsuz, yalnızca kimlikle gidilebilen ülkelerden biri olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre konuya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bosna Hersek'e de kimlikle seyahat dönemi başlayacak. Bosna Hersek, müzeleri, tarihi ve kültürel yerleri ile oldukça ünlü. Özellikle Saraybosna ve Mostar en ünlü şehirleri. Etrafı Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ ile çevrili olan Bosna Hersek tarihi yerlerinin yanı sıra doğası ile de dikkati çekiyor.

YORUMLAR
500
ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Özdinler öncülüğünde, Türkiye'deki ALS merkezleri global sistemde ABD'de yaşayan Türk bilim insanı Özdinler öncülüğünde, Türkiye'deki ALS merkezleri global sistemde Yunus Emre Enstitüsü Brunei'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı Yunus Emre Enstitüsü Brunei'de yüz yüze Türkçe derslerine başladı Akçakoca Ziraat Odası Başkanı: 'Ferrero Şirketi Devlet Tarafından Denetlenmeli' Akçakoca Ziraat Odası Başkanı: 'Ferrero Şirketi Devlet Tarafından Denetlenmeli'

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement