Cumhuriyet Bayramı Mesajı

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Cumhuriyetimizin temellerini, birlik ve beraberlik içinde çalışarak, üreterek, ekonomimizi daha ileriye taşıyarak, geliştirerek güçlendiriyoruz. Birliğimize, bütünlüğümüze, gelişmemize, ilerlememize yönelik hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti

"Cumhuriyet'in ilanı, azmi ve inancıyla küllerinden yeniden doğan milletimizin kaderinin dönüm noktası, bilimden teknolojiye, sanattan spora, üretimden ticarete yeni zaferlerimizin miladıdır. 101 yıldır, aynı azimle, aynı inançla, aynı fedakarlık ve kararlılıkla Cumhuriyet yolunda yürüyerek, üretmeye, kalkınmaya, gücümüze güç katmaya devam ediyoruz.

Her türlü yokluk ve zorluk karşısında, birlik ve bütünlüğümüze kasteden terör karşısında, istiklal ve istikbaline sahip çıkan, tüm dünyaya ilham kaynağı olan ecdadımızın emanetini, birlik ve beraberlik içinde hep daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak, cephelerde kahramanlık destanı yazarak kazandığımız zaferin eseri Cumhuriyetimizin temellerini, ekonomik cephedeki zaferlerimizle, geliştiriyor, güçlendiriyoruz. Cumhuriyet, her türlü güçlüğe rağmen ay yıldızlı bayrağımızı yere düşürmeyenlerin destanıdır. Elini, emeğini bir an olsun esirgemeden çalışarak, üreterek katma değer sağlayanlara, sanatçısından, sporcusuna, çiftçisinden, tüccarına, sanayicisinden bilim adamına, girişimcisinden evinde çalışan Türk kadınlarına, bu milletin evlatları olarak bayrağımızı, hep daha yukarılara taşıyacağız. Bu önemli günde, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimiz, milletimizin alın ve akıl teriyle ilelebet payidar kalacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."