DAİB üyelerinden nisanda 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat - Son Dakika

DAİB üyelerinden nisanda 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden, nisan ayında 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyelerinden nisanda 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat, System.String[]

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanında bulunan 17 ilden, nisan ayında 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, nisan ayında birliğin faaliyet bölgesinde bulunan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 162 ülkeye ürün satıldı.

DAİB'in nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,40 düşüşle 114 milyon 704 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında sanayi ürünleri ihracatından 87 milyon 963 bin dolar, tarım ürünlerinden 22 milyon 296 bin dolar gelir elde eden DAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 4 milyon 471 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 16 milyon 138 bin dolar ile kimya sektörü alırken, bunu 14 milyon 799 bin dolar ile makine sektörü ve 10 milyon 570 bin dolar ile hazır giyim sektörü izledi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden de nisan ayında 5 milyon 991 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı ayda DAİB üyesi firmalar tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 725 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 4 milyon 29 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 4 milyon 938 bin dolar gelir elde etti.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Birliğin bölge ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde ise ilk sırada Irak yer aldı.

Birlik üyesi firmalar nisanda Irak'a 20 milyon 257 bin dolarlık ürün sattı. Irak'ı 9 milyon 363 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 300 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 3 milyon 977 bin dolar ile Romanya, 3 milyon 703 bin dolar ile Türkmenistan takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, nisan ayında 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını ihracatı olumsuz etkiledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle DAİB'in ihracatında düşüş yaşandığını ifade eden Tanrıver, "İhracatımızın Kovid-19'dan mümkün olduğunca az etkilenmesi ve firmalarımızın sevkiyatlarının hızlı ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız ve TİM ile sürekli irtibat halindeyiz." dedi.

Tanrıver, Kovid-19 salgını nedeniyle nisan ayında hem Birlik hem de Türkiye ihracatında düşüş yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birlik olarak biz de bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Bu sıkıntılı durum geçtikten sonra oluşan kayıplarımızı telafi edeceğiz. DAİB olarak 17 ilimizdeki ihracatçılarımız başta olmak üzere ülkemizdeki tüm üyelerimizle bu sıkıntılı günlerin aşılması için seferber olduk. İhracat kayıplarını telafi edeceğiz. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada inşallah salgının etkileri azalır ve hızlıca normal koşullara döneriz."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 11:08 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DAİB üyelerinden nisanda 162 ülkeye 114 milyon 704 bin dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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