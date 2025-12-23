Barış Boyun davasının karar duruşmasında çıkan olaylara soruşturma - Son Dakika
Barış Boyun davasının karar duruşmasında çıkan olaylara soruşturma

23.12.2025 19:20
363 sanıklı Barış Boyun-Daltonlar suç örgütüne yönelik davada hükümlerin açıklandığı sırada, onlarca sanığın jandarmaya sandalyelerle saldırmasına ilişkin harekete geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda 'Daltonlar suç örgütü davası'nın duruşması sırasında bazı sanıkların jandarmaya yönelik fiziki saldırıda bulunması ve kamu malına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince dün 363 sanığın yargılandığı Daltonlar suç örgütü davasının duruşması yapıldı.Sanıklar hakkında kararların açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunuldu. Onlarca sanık, jandarmaya sandalyelerle saldırdı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 265'inci maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "22.12.2025 tarihinde Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde bulunan 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan 363 sanıklı ve kamuoyunda 'Daltonlar Suç Örgütü Davası' olarak bilinen yargılamada, kararların açıklanması sırasında, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik olarak bir kısım sanıklar tarafından fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği tespit edilmiştir. Meydana gelen olay üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025/154324 soruşturma numaralı dosya kapsamında; Türk Ceza Kanunu'nun 265. maddesinde düzenlenen 'Kamu Görevlisine Görevini Yaptırmamak İçin Direnme' ve 152. maddesinde düzenlenen 'Kamu Malına Zarar Verme' suçları yönünden derhal adli soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Mahkeme 107 şahsın tutukluluk halinin devamı ile 40'ın üzerinde şahsı ağırlaştırılmış müebbet hapisle toplamda binlerce yılı aşan hapis cezasına hükmetti.

BARIŞ BOYUN İDDİANAMESİNDEN

Öte yandan, savcılığın iddianamesinde "Barış Boyun suç örgütü" hakkında tespit ve değerlendirmelere yer verildi. İddianamede, elebaşılığını Boyun'un yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, bilinen yerleşik yer altı suç örgütlerinden insan kaynağı, örgütlenme ve suç yöntemleri bakımından belirgin farkları olduğu ifade edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ GENÇLERDEN SEÇİYOR

Örgütün, üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği kaydedilen iddianamede, özellikle 15-18 yaş aralığında ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar veya uyuşturucu madde bağımlılığı arasında sıkışıp kalan, toplumda kendisine yer edinmeye çalışan yaşı küçüklere, örgüt üyeleri tarafından ulaşılmasının daha kolay olduğu vurgulandı.

İddianamede, kendisine bir kimlik oluşturmak isteyen yaşı küçüklerin para kazanmak ya da ailesinden uzaklaşabilmek adına örgüte katılmayı kendilerine yol seçtiği, daha öncesinden "kasten yaralama", "hırsızlık", "silah bulundurma" gibi suçları işlemiş, suça bulaşmış yaşı küçük çocukların örgüte ve eylemlere katılım konusunda ikna edilmesinin de daha kolay olduğu belirtildi. Örgüte katılım konusunda ikna edilen çocukların kendileri gibi yaşı küçük arkadaşlarını da örgüte katılım konusunda özendirebildiği, bu sayede örgüt yöneticilerince yeni insanlarla irtibatından da kurulmasına imkan sağlandığı vurgulanan iddianamede, yüksek miktarda para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı yönünde vaatlerle kandırılan, Türkiye'nin dört bir yanından toplanarak İstanbul'a getirilen yaşı küçük çocukların hiç sorgulamadan eylemlere iştirak ettiği kaydedildi.

"LÜKS HAYAT ÖZENDİRİLEREK GÖZLERİ BOYANIYOR"

İddianamede, daha önce hiç otelde kalmayan, lüks hayat yaşamayan çocukların, örgüt üyelerince götürüldükleri otel odalarında ya da hücre evlerinde uyuşturucu madde, alkol, yemek, hayat kadınları vasıtasıyla gözlerinin boyandığı, televizyon dizileri veya dijital platformlarda yer alan mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamı ve silahlı yaşantıyı gören kimi çocukların kendilerinin de böyle bir yaşantı hayali kurduğu ifade edildi.

Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerinde gören yaşı küçüklerin örgütten daha da etkilendiği, bu şekilde örgüte katılmak yönünden motivasyonları arttırılan yaşı küçüklerin tam itaatinin sağlandığı değerlendirmesi yapılan iddianamede, hücre evine gelen ancak çeşitli sebeplerle geri dönmek isteyen çocukların örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşması üzerine örgütten kopamadığı, örgütün birçok eyleminde yaşı küçükleri doğrudan kullandığı tespitine yer verildi.

CEZA İSTEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize silahlı suç örgütünce gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği belirlenen 23'ü tutuklu, 16'sı adli kontrollü yaşı küçük 40 şahıs olduğu ifade edilmişti. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: "'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', '6136 Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'izinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma', 'vahim silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından soruşturma tamamlanmış olup yaşı küçük şahıslar hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır."

Kaynak: DHA

Barış Boyun davasının karar duruşmasında çıkan olaylara soruşturma
