Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama - Son Dakika

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama

30.10.2020 19:15
Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama, System.String[]

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yayımladı.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yayımladı.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Semiz, "TMMOB JMO olarak bölgeye bir heyet gönderilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ayrıntılı raporumuz daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yayımladı. Ege'de hissedilen deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Semiz, "İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı verilerine göre bugün saat 14.51'de, İzmir İli Seferihisar ilçesinin güneybatısında, Seferihisar ilçesine yaklaşık 16,8 kilometre mesafede, Samos adasının yaklaşık 9 kilometre kuzeyinde Ege Denizi içinde, yerin yaklaşık 16,54 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin Seferihisar'dan geçen Tuzla fayının deniz içinde yer alan bölümünün güney batı ucunda meydana geldiği düşünülmektedir. Depremin meydana geldiği saatten 16.03'e kadar 4 ve üstü büyüklüğünde 11 adet artçı sarsıntı yaşanmıştır" dedi.

"Bölgeye bir heyet gönderilerek incelemeler yapıldıktan sonra ayrıntılı raporumuz paylaşılacaktır"

JMO Başkanı Semiz, "Deprem başta İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir, Manisa, Uşak, Çanakkale ve İstanbul gibi Batı Anadolu'dan İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyada hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Odamıza gelen ilk veriler ile basın yayın kuruluşlarına yansıyan bilgilere göre İzmir'in farklı bölgelerinde bina göçmelerinin olduğu, çok sayıda yapıda ise ağır hasarların olduğu görülmektedir. Yine depremin deniz içinde meydana gelmesi nedeniyle de küçük bir tsunami'nin de meydana geldiği anlaşılmaktadır. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak yıllardır ifade ettiğimiz üzere, ülkemiz aktif fay hatları, zonları üzerinde yer alan yapılar başta olmak üzere fay zonlarının üstünün "fay yasası" çıkarılarak acilen boşaltılması, her bir kentin afet risklerine ilişkin planlarının çıkarılarak gerekli idari, hukuki, teknik, sosyal tedbirlerin alınması gereklidir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, bölgeye bir heyet gönderilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ayrıntılı raporumuz daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama
Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama
Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama
Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama

Seferihisar, Denizli, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan İzmir depremi ile ilgili açıklama - Son Dakika


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