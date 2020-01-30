DEPREM HABERLERİ BÜLTENİ - Son Dakika

BAKAN SOYLU VE KOCA'DAN, 'DEPREM' DEĞERLENDİRMESİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin etkisini gösterdiği Malatya'yı ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Aydın Baruş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

"Şunu ifade etmek isterim ki; milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Depremin meydana geldiği saatten sonra 1416 artçı depremin yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız maddi ve manevi, sürekli meselenin yönetilmesinde oldular. Kendileri de hem Doğanyol'a hem de Elazığ merkeze ziyaretlerde bulundular. Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Bankalarımız gece de açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi. Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz. Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı. Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti. Varlıklı ve yoksul arasında değişen bir şey yok. Kimse evine giremiyor zaten. Bütün depremzedelere bakmak bizim temel görevimiz. O açıdan bu konuda da çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten birçok meselenin, milletimizin desteği ve duasıyla altından kalktık, kalkmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meselede de vatandaşımızı yalnız bırakmadan, onların mağdur olmasına fırsat vermeden, karşı karşıya kaldığımız durumda maddi kayıpları telafi edeceğiz. Manevi olarak da vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz."

BAKAN KOCA: MALATYA'DA 15 HASTAMIZ YATARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını belirterek, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı. Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz. 800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakılmış. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakan Soylu ve Kurum'dan detay

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması

Bakan Farettin Koca'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARINDA 'LAZER TARAYICI CİHAZ' KULLANILDI

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan lazer tarayıcı cihaz, Elazığ'da meydana gelen depremde hem arama- kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılıyor. Cihaz sayesinde diğer binalarda çökme riski olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihazı' 'kullanılıyor. Cihaz, ekiplerin çalıştığı noktada hızlı bir tarama yaparak diğer binalarda çökme riski olup olmadığını kontrol ediyor. Çıkan sonuçlar hızlı bir şekilde enkaz bölgesinde bulunan araca aktarılıyor.

'OLAY YERİNDE HIZLICA TARAYABİLİYORUZ'

Sistemin ayrıntılarından bahseden Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Bu araç 2019 yılında Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikir babalığını yaptığı bir aracımız. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızın da tasarımlarını yaptığı bir yazılım marifetiyle buradan aldığımız verileri, buradan aldığımız verilerle üst üste koyarak binanın hızlı bir şekilde yıkılıp yıkılmayacağını, riskli olup olmadığına karar veriyoruz" dedi.

LAZER TARAYICI CİHAZ ELAZIĞ'DA KULLANILIYOR

Teksin, tasarlanan ve kullanılan bu araç için Bakanlığın patent başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Burada bu cihazı kullandık ve gerçekten çok faydasını gördük. Bu cihaz lazer tarayıcı cihazı. 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan bütün binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak kendi beyninde data alıyor ve daha sonra biz bu bölgelerde 15 dakika, yarım saat sonra değişik ölçümler yine yapıyoruz. Çeşitli açılardan aldığı o verileri, araçtaki bilgisayarda üst üste koyuyoruz. Acil yıkılacak binalar, arama- kurtarma yapılan enkazların yanındaki diğer binaları yerinde ölçerek, insanların üzerine devrilmeden önce bu cihazın verdiği risk durumuna göre biz sürekli kontrol altında tutuyoruz. Cihazın kendi içinde USB sistemi var. Bu sistemi biz aracımızdaki bilgisayara aktarıyoruz. Bilgisayarda yapmış olduğumuz diğer çalışmalarla hepsini üst üste getiriyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Lazer tarayıcı cihazından görüntüler

-Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin ile röportaj

-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- Uğur CAN/ ELAZIĞ,

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KOLORDU KOMUTANLIĞI'NDA DEPREMZEDELER İÇİN BARINMA ALANI KURULDU

ELAZIĞ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası bünyesindeki spor salonu, depremzedeler için barınma alanına dönüştürüldü. 172 kişi kapasiteli kışlada, depremzedeler yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası kentte birçok bina zarar görmüş ve yüzlerce kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Depremzedeler için bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kentteki birçok noktada konaklama alanları kurdu. Bu kapsamda Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası'nda 172 kişilik barınma yeri kuruldu. Şu an 100 depremzedenin kaldığı kışlaya AFAD'ın yönlendirmesiyle depremzedeler gelmeye devam ediyor. Kurulan barınma alanında halkın yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

'BURADA ŞARTLAR İYİ'

Depremden sonra korktukları için ailesiyle birlikte 2 gün dışarda kaldıklarını 3'üncü gün ise buraya geldiğini belirten depremzede Gızılgül Kaçmaz (42), çocuklarıyla birlikte kaldıklarını söyledi. Evlerinin depremde hasar gördüğünü kaydeden Kaçmaz, "Henüz bir tespit yapılmadı. Mühendislerin çalışması bitince belli olacak sanırım. Burada şartlar iyi. Çok şükür iyiyiz. En önemlisi de çocuklarımızın psikolojisi. Onların desteğe ihtiyacı var. Çünkü çok korktular" dedi.

Ailesiyle kışlada kaldığını belirten Bora kaçmaz (12) ise burada futbol ve basketbol oynayarak zaman geçirdiğini söyledi.

'HALA KORKUM VAR'

Deprem olduğunda 5'inci kattan koşarak indiğini söyleyen ilkokul öğrencisi İlayda Kaçmaz (10) ise "Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Çok korktum. Dışarı kaçtık. Gözlerimin önünde binalar yıkıldı. Çok üzgünüm. Burada güvende hissediyorum ama hala korkuyorum. Deprem olursa diye tedirginim" diye konuştu.

Depremde evden kaçmak isterken yere düşen ve kolunu kıran Sinan Yıldırım (9) ise kışladaki barınma alanında sunulan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Depremde en ağır hasar gören Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Merve Kökercün (20) ise kışlaya dün geldiklerini ve sıcak bir yer buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Spor salonundan görüntü

Salonda kurulan yataklar

Yemek ikramı

Depremzedeler

Muhabir Can Çelik'in anonsu

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Can ÇELİK - Eser PAZARBAŞI/ ELAZIĞ,

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DEPREMİN VURDUĞU KÖYE HAYVAN DESTEĞİ

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 20 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan verildi.

Cuma akşamı meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evler ve ahırların tamamına yakını yıkıldı. Köylülerden bazılarının hayvanları da depremde telef oldu. Köylüler, kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile köylülere, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 ton kaba yem ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik edilen kesif yemleri dağıtıldı. Köyde, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Enkazdan görüntüler

Hayvanlardan görüntü

Vatandaşlardan genel ve detaylar

Açıklamalar

Haber-Kamera: Erkan BAY/ SİVRİCE(Elazığ),

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ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ'NDEN DEPREMZEDELERE 6 KAMYON YARDIM

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı' sloganıyla başlattığı kampanya ile 6 kamyon yardım topladı. Kamyonlar, belediyede düzenlenen törenin ardından kentlere gönderildi.

Düzenlenen törende edilen duaların ardından Onikişubat Belediye Başkanvekili Eray Şenay, konuşma yaptı. Şenay konuşmasında, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Depremden etkilenenlere bir nebze de olsa yardım etmek adına belediye olarak 'Şimdi Yardımlaşmanın tam zamanı' sloganıyla yardım kampanyası başlattıkları belirten Şenay, "Şehrimizin insanının gösterdiği ilgi ve alakayla çok kısa bir sürede oradaki arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere 6 kamyon yardım malzemesi topladık. Rabbim inşallah bize böyle acılar yaşatmaz" dedi.

Kampanyaya destekte bulunanlara teşekkür eden ve yardım kamyonlarından 5'inin yıkımın daha fazla olduğu Elazığ'a, 1'inin ise Malatya'ya gideceğini ifade eden Şenay, şöyle devam etti:

"Bugün Onikişubat Belediyesi olarak yola çıkartacağımız kamyonlarımızın içinde 1 kamyon erzak malzemesi, 1 kamyon giyecek, 4 kamyonda genel yaşam malzemeleri var. Genel yaşam malzemelerinin içinde de battaniye, yastık, yorgan, ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması gibi genel yaşam ev malzemeleri bulunuyor. Bakanlığımızın talimatıyla oraya ulaşacak tüm yardımlar, AFAD ve İl Müdürlükleri koordinasyonlarıyla yapılmakta. Bu gidecek 6 kamyonumuzun da bir tanesi Malatya AFAD Müdürlüğü'ne, bir tanesi de Elazığ AFAD Müdürlüğü'ne vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere gönderilecek."

Konuşmanın ardından buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ısıtıcı, yastık, yorgan, battaniye, temizlik malzemesi, çocuk bezi, çocuk maması, muhtelif gıda-giyim ve eşyalardan oluşan malzemeleri taşıyan 6 kamyon, 2 kente gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yardımların kamyonlara yüklenmesi

-Dua edilmesi

-Eray Şenay'ın konuşması

-Kamyonların yola çıkması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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KÜÇÜK ÇOCUKTAN ELAZIĞ'A DUYGULANDIRAN BAĞIŞ

EDİRNE'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında kent merkezinde toplanan 9 yardım TIR'ından 4'ü yola çıktı. Yardım edenlerin arasında küçük bir çocuğun, üzerinde 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notuyla oyuncağını bağışlaması, herkesi duygulandırdı.

Edirne Valiliği'nce Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 'Yardım Koordinasyon Masası' oluşturuldu. Kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıdanın kabul edildiği yardımlar merkez ve ilçelerde kurulan noktalarda kabul edildi. Pazar gününden bu yana toplanan ve görevlilerin yanı sıra vatandaş ve esnafın da yardımıyla tasnif edilen 9 TIR malzemeden ilk 4'ü akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kampanya kapsamında küçük bir çocuğun oyuncağını, üzerinde yazılı notla bağışlaması herkesi duygulandırdı. Küçük çocuk, oyuncağın üzerine, 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notu yazarak, Edirne merkezdeki Mimar Sinan Spor Salonu'na bıraktı.

Kampanya kapsamda Edirne Merkez ve İlçelerinden yaklaşık 800 vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları yardım kampanyasına destek oldu. Kampanyada, 27 ton gıda malzemesi, 2400 litre sıvı yağ, 46 ton pirinç, 850 adet battaniye, 250 adet ısıtıcı, 545 koli giyim eşyası, 300 koli temizlik ve yardım malzemesi toplandı. 3 gün boyunca toplamda 9 TIR malzeme toplanırken 4 TIR dün yola çıktı. Daha öncesinden gönderilen 2 TIR dolusu yardım malzemesinin yanı sıra 1 TIR yardım malzemesi de yine kolilenmek üzere Edirne'de hazır bekletiliyor. Yine 2 TIR dolusu gıda maddesi de Elazığ ve Malatya'daki AFAD depolarının boşalmasına paralel olarak yine Edirne'den yola çıkartılacak. Bu rakamlarla birlikte toplamda 9 TIR dolusu yardım Edirne'den Elazığ'a ve Malatya'ya ulaştırmış olacak.

SALON YARDIM MALZEMELERİYLE DOLDU TAŞTI

Merkezde yardımların kabul edildiği Mimar Sinan Spor Salonu duyarlı vatandaşlarla birlikte kurum ve kuruluşların yardımlarıyla doldu. Görevliler yepyeni yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere özenle kolilere yerleştirirken, vatandaşlar ve çevredeki esnaf da yardım etti. Akşam saatlerinde Edirne'den yola çıkan 4 TIR'ı uğurlamaya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve çok sayıda kurum temsilcisi geldi.

'EDİRNE HALKI BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLDU'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Elazığ depreminden sonra Türk halkının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade etti. Edirne halkının da bu noktada büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Vali Canalp, Edirne ile Elazığ arasındaki 1500 kilometre mesafenin hiçbir önemi olmadığını belirterek, "Elazığ'la Edirne arasındaki mesafe 1500 kilometredir. Ancak Elazığ ve Malatyalıların gönülleriyle Edirnelilerin gönülleri arasında, kilometre mesafesi sıfırdır, hiçbir mesafe yoktur. Toplanmış olan bu 9 TIR dolusu yardım da esas itibariyle bunu göstermektedir. Ben bu kadirşinaslığı göstermiş olan tüm Edirnelilere teşekkür ederim. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, milletler kendilerine böylesine zor zamanlarda belli ederler. Edirneliler de, bizim dayanışma duygumuzun ne denli güçlü bir millet olduğumuzu buradan herkese güzel bir örneğini sergilemişlerdir. Bütün Elazığ ve Malatyalıların bilmesini istiyorum ki, bütün Edirneliler sizlerle beraberdir ve acınıza ortaktır" dedi.

Malzemelerin toplandığı TIR'lar akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Spor salonunda bağışlanan yardımlar

-Çocuğun bağışladığı oyuncak

-Oyuncağın üzerinde yazılı not

-Vali Ekrem Canalp'in yardımları incelemesi

-Canalp'in konuşması

-Görevlilerin yardımları kolilemesi

-Yardım TIR'larının uğurlanması

Haber-Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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YARDIM İÇİN GÖNDERİLEN MONTUN CEBİNDEN ÇIKAN NOT, DEPREMZEDE AİLEYİ DUYGULANDIRDI

ELAZIĞ'da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, oturdukları binanın hasar görmesinden dolayı eşi ve iki çocuğuyla evinden çıkmak zorunda kalan Filiz Yıldırım Varol (33), depremzedelere gelen yardımların arasından çocuklarına aldığı iki montun cebinden çıkan notları görünce gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi.

24 Ocak günü saat 20.55'te Elazığ'da Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki bazı binalar çökerken, birçok bina da kullanılmaz hale geldi. O binalardan biri olan İcadiye Mahallesi'ndeki Güngör Apartmanı'nda oturan 2 çocuk annesi Filiz Yıldırım, ailesiyle birlikte deprem gecesi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bir akrabalarının evine yerleşen Yıldırım ailesi, Türkiye'nin birçok noktasından Elazığ'a depremzedeler için gönderilen kıyafetlerden almak için yardımların toplandığı yere gitti. Burada çocukları Elif İkra (8) ve Yiğit Efe'ye (2) iki mont alan anne Filiz Varol, montların cebine bakınca içindeki notları gördü. Notlarda 'Bu mont sihirlidir, giyenin her dileği gerçek olur' yazısını buldu.

'ONUNLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'

Deprem günü eşi ve çocuklarıyla evde oturduklarını ve hızlıca evden çıkarak canlarını zor kurtardıklarını söyleyen anne Varol, daha sonra yetkililerin evin yıkılması kararı alındığını kendilerine ilettiklerini söyledi. 3 gün içinde eşyalarını toparlayıp akrabalarının evine yerleştiklerini belirten Varol, "Biz depremzedelere kıyafet yardımı göndermişler. Bana da 2çocuğumun giymesi için yardımların içinde iki mont verdiler. Çocuklarıma montları giydirdim. Daha sonra her iki montun da cebinden not çıktı. O notlar bizi çok duygulandırdı. Yaşadığımız felaketin ortasında içimizi ısıttı. Çocuğum ilk etapta notta yazan sihirli kelimesinden dolayı korktu. Ama daha sonra notun tamamını okuyunca mutlu oldu ve hemen dilek tuttu. Hüngür hüngür ağladık. Neyse ki hala iyi insanlar var. Ben bu notları yazan kişiyle tanışmak istiyorum. Çocuklarım onlar sayesinde bir nebze de olsa mutlu oldu. Buradan o kişiye sesleniyorum. Biz onunla tanışmak istiyoruz" dedi.

Montun cebindeki sihirli kelimesinden dolayı korktuğunu fakat tamamını okuyunca çok mutlu olduğunu söyleyen ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Elif İkra Varol ise montu giyer giymez yeniden evlerinin olmasını ve odasında ders çalışmayı dilediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Monttan çıkan notlardan detay

-Anne ve çocuklarından detay

-Anne ile röp.

-Elif İkra ile röp.

-Çocukların montu giymesi

Haber-Kamera: Can ÇELİK - Eser PAZARBAŞI/ ELAZIĞ,

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KIRKAĞAÇ'TA AFAD ÇADIRINDAN GELİN ÇIKTI

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri zarar gördüğü için çadırkentte yerleşen Sarıefe ailesinin kızları Sibel, gelinliği ile AFAD çadırından çıktı. Sarıefe ve Demirel aileleri, hayatın normalleşmesi adına önceden belirlenen düğün tarihlerini ertelemediklerini belirtti.

Manisa'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen Kırkağaç ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü. Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce AFAD tarafından kurulan çadırkente yerleşti. Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, deprem olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı. Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı. Gelin ve damat, çadırkentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.

Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.

Sibel-Mücahit çifti, bölgede artçı depremlerin devam etmesine rağmen davetlilerin düğünlerine geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelinin çadırdan çıkışı

-Gelinin babasını İsmail Sarıefe'nin röportajı

-Damat Mücahit Demirel'in röportajı

-Çadırkent'ten detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ(Manisa),

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DEPREM ANINDA 'ÇÖK, KAPAN, TUTUN' HAREKETİNİ YAPMAMIZ GEREKİR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sırasında yapılması gerekenleri Deprem Simülasyon Merkezi'nde oluşturulan tatbikatta anlattı. Yıldırım, "Deprem anında sarsıntı bitene kadar güvenli bölge olarak belirlediğimiz alanlarda kendimizi küçülterek 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir" dedi.

AFAD eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri, Deprem Simülasyon Merkezi'nde oluşturulan tatbikat ile DHA'ya anlattı. Depremden önce tehlikeli eşyaların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, sonrasında da Aile Afet Planı'nın hazırlaması gerektiğini kaydetti. Yıldırım, "Bu plan aile bireylerinin depremden sonra ve deprem anında ne yapacağına ilişkin. Depremden sonra nerede buluşacağız, nasıl iletişim sağlayacağız, bunları konuşup Afet ve Acil Durum çantası hazırlamamız gerekiyor" dedi.

'UZUN BOYLU EŞYALARIN DA SABİTLENMESİ ÖNEMLİ'

Yıldırım, evdeki eşyaların yerinin çok önemli olduğunu kaydederek, "Ocak önleri, buzdolabı, vestiyer gibi eşyaların yerleri önemli. Ayrıca camların bulunduğu bölgelerde biz yatakların bulunmaması gerektiğini öneriyoruz. Hepimizin evinde bu fiziki değişikliği yapmak mümkün değil. Bu sebeple kalın perdeler veya cam filmleri ile buraları güvenli hale getirebiliriz. Uzun boylu eşyaların da sabitlenmesi önemli. Sadece sabitlemek yetmiyor içinde ağır eşyalar da olmaması gerekir. Deprem anında düşüp bizi yaralanmaması için" diye konuştu.

'ASANSÖRLER YERİNE MERDİVENLER KULLANILMALI'

Deprem sırasında ayakta durmanın güvenli olmadığını belirten Yıldırım, özellikle merdiven, asansöre ve pencerelere koşulmaması gerektiğini kaydetti. Kolon, kiriş ve kapı pervazlarının da güvenli olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Deprem anında sarsıntı bitene kadar güvenli bölge olarak belirlediğimiz alanlarda kendimizi küçülterek 'çök, kapan, tutun' hareketini yapmamız gerekir. Sarsıntının bittiğinden emin olduktan sonra aile üyeleri toplanıp hazırladığımız Acil ve Afet Durum çantasını alarak dışarıdaki toplanma alanlarına geçmemiz gerek. Asansörler yerine merdivenler kullanılmalı. Afet çantamızdaki el feneri ile merdivenleri kontrol ederek duvar dibinden hızlıca inmeliyiz. Eğer merdivenler güvenli değilse arama kurtarma ekipleri gelene kadar evde güvenli bir bölgede ekiplerin gelmesini beklememiz gerek."

Yıldırım ayrıca, aile bireylerinin depreme hazırlanmak için kendi aralarında tatbikat yaparak Aile Deprem Planı'nı pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım ile röp.

-Deprem Simülasyon merkezinde deprem tatbikatı

-Merkezden detaylar

Haber-Kamera: Selen YALAZ - Celal ATALAY/ ANKARA,

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